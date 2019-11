Miksi Pasilan Triplassa sähköautojen latauspisteitä on 300 ja Tyksissä nolla? – Kysyimme, piffaako veronmaksaja julkisen latauspisteen rakentamisen

TurkuSähköautojen parkkipaikkojen rakentamisesta on syntymässä melkoinen sotku. Kerrostaloasujat ovat kiistelleet asiasta jo pitkään. Hallituksen linjaus lisätä parkkipaikkojen rakentamista sähköautoille kuumentaa tunteita. Nyt keskustellaan siitä, miten julkisten paikkojen latauspisteet kustannetaan.

Turkulainen Kauko Tuominen lataa autoaan Turun linja-autoaseman lähellä. Hän on ajanut pari kuukautta ladattavaa hybridiä. Latauspaikkoja saisi olla lisää.

– Näitä pikalatauspaikkoja kaipaisin lisää. Olen ladannut 20 minuuttia ja 60 prosenttia akusta on täynnä. Kaupunkiajossa täysi akku kestää pitkälle, mutta maantiellä 30 kilometrin jälkeen siirryn bensalle, kertoo Tuominen.

Hän on tähän mennessä löytänyt julkisen latauspaikan melko helposti. Nettisovelluksen avulla hän etsii lähimmän vapaan paikan. Tuominen on tyytyväinen autonsa hiljaiseen ääneen ja pehmeään menoon, silloin kun sähkö on käytössä. Myös ekologiset seikat olivat tärkeitä, kun hän valitsi autoa.

Sähköautojen latausasema Turun linja-autoaseman lähellä. Minna Rosvall / Yle

Traficomin mukaan Suomessa on noin 20 000 ladattavaa hybridiä ja 4 000 täyssähköautoa. (siirryt toiseen palveluun) Sähköautojen ja latauspaikkojen toimintaan liittyy paljon asioita, jotka ovat monelle kuluttajalle vieraita. Selvitimme, miten Turkuun saadaan lisää sähköautopaikkoja. Etsimme tietoja myös Helsingin ja Tampereen latausasemista.

Kysymyksiin vastaavat Turun kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen, Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen, Tampereen kaupungin suunnittelupäällikkö Ari Vandell, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-sairaalan projektijohtaja Timo Seppälä ja Mall of Triplan toimitusjohtaja Kati Kivimäki ja Turun Toriparkin toimitusjohtaja Jari Pölönen.

1. Mistä lisää latauspaikkoja ja kuka ne maksaa?

Hallitusohjelmassa esitetään, että Suomi sitoutuu puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Hallitus yrittää lisätä latauspisteitä tai vähintään latausvalmiutta myös muiden kuin asuinkiinteistöjen pihoille. Jos ei ole latauspaikkoja, ei autojen määräkään voi lisääntyä. Lakiesitys on aiheuttanut kitkaa myös hallituksen sisällä.

Turun kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen kertoo, että Turku on sitoutunut ilmastosuunnitelmassaan edistämään vähäpäästöisten autojen olosuhteita. Uusia parkkipaikkoja kaikille vähäpäästöisille autoille halutaan lisää.

– Aina tarvitaan joku sähkönjakelua harjoittava yritys, joka käytännössä näitä paikkoja toteuttaa, kertoo Salonen.

Turun liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen kertoo, että Turku suunnittelee pysäköintimaksujen alentamista ilmastoystävällisille autoille. Minna Rosvall / Yle

Veronmaksajat eivät siis maksaisi paikkoja, vaan toteuttajataho on joku muu kuin kaupunki. Uusin idea on alentaa vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksuja Helsingin tapaan.

– Tästä päätetään silloin, kun pysäköintimaksuihin liittyvät muutokset tulevat vastaan, kertoo Salonen.

Tampereella kaupunki on rakentanut latauspisteet Tampereen uintikeskuksen ja Pyynikin uimahallin edustoille. Niissä lataaminen oli aluksi ilmaista. Suunnittelupäällikkö Ari Vandell kertoo, että kaupunki halusi näyttää esimerkkiä ja olla mahdollistamassa ajoneuvokannan muuttumista sähkökäyttöiseksi.

Tampereen kaupungilla ei ole investointimahdollisuuksia toteuttaa jatkossa yleisille alueille kuten kadut ja yleisessä käytössä olevat p-alueet omalla kustannuksella latauspisteitä.

– Nyt valmistellaan kilpailua, jossa nykyiset pisteet ja uusien pisteiden rakentamisoikeus kilpailutetaan. Kaupunki vaatii voittaneelta toimenpiteitä pisteiden rakentamiseksi, kertoo Vandell.

Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen muistuttaa, että kuvassa näkyvät latausasemat ovat kalliimpia kuin kotien latauslaitteet. Minna Rosvall / Yle

2. Miksi esimerkiksi sairaalassa ei voi ladata sähköautoa?

Sähköautolla tai ladattavalla hybridillä ajavat voivat ladata autojaan kaupoissa tai kauppakeskuksissa asioimisen yhteydessä kotilatauksen lisäksi. Kaupalliset tahot tuntuvat tarjoavan latausmahdollisuuksia julkisia toimijoita paremmin. Sähköautoilijat voivat tarkistaa latauspaikkojen sijainnit esimerkiksi netin latauskartalta (siirryt toiseen palveluun).

Tyksin uusi noin 500-paikkainen pysäköintitalo on jo avattu, vaikka uusi sairaala valmistuu vuonna 2021. Minna Rosvall / Yle

Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ei ole yhtään sähköautopaikkaa, vaikka uusi noin 500-paikkainen pysäköintitalo (siirryt toiseen palveluun) valmistui palvelemaan muun muassa vuonna 2021 valmistuvaa uutta, isoa sairaalaa.

Yle kysyi syytä linjaukseen puhelimitse. Aluksi kerrottiin, että latauspaikkoja ei ole tulossa.

Seuraavana päivänä tavoitettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-sairaalan projektijohtaja Timo Seppälä arvioi, että paikkojen rakentamista vielä pohditaan.

– Keskustelemme operaattorin kanssa ja pohdimme, mikä taho maksaisi paikkojen rakentamisen ennen kuin T3-sairaala otetaan käyttöön, kertoo Seppälä.

Tyksin uusi pysäköintitalo sijaitsee Turun ja Helsingin välisen moottoritien läheisyydessä uuden sairaalan tapaan. Minna Rosvall / Yle

3. Mitä uuden sähköautopaikan rakentaminen maksaa?

Kuntaliitto on arvioinut aiemmin, että kunnille tulee kustannuksia uusista sähköautopaikoista ainakin kymmeniä miljoonia euroja. Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi on pitänyt velvoitetta kaupan isoille toimijoille kohtuuttomana.

Turussa latausasemia Turun katujen varsille on rakentanut noin viiden vuoden ajan Turku Energia. Sen tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen kertoo, että latauspisteiden hinnat vaihtelevat.

Lars Nevalainen lataa autoaan Pasilan kauppakeskuksen sähköautopaikoilla. Antti Kolppo / Yle

– Kotitalousasiakas saa pelkän laitteen alle tuhannella eurolla. Yrityskäyttöön tuleva maksaa noin 4 000 euroa, mutta lisäksi kustannuksia voi tulla lisäksi sähkötöistä. Kadunvarsipysäköintiin soveltuva latausasema voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja, kertoo Kuusinen.

Turku Energia saa kyselyjä uusista latausasemista päivittäin. Esimerkiksi Impivaaran uimahallin vesijuoksijat haluaisivat ladata sähköautojaan kuntoilunsa aikana.

– Siellä ei tarvita kovin suuritehoista laitetta, joten tyypillinen 22-kilowattinen olisi oikein sopiva sinne. Se maksaisi 4 000 ja kaapeloinnit ja tekniikka maksaisivat arviolta toiset 4 000 euroa, arvioi Kuusinen.

Sähköautopaikoilla olevia autoja Pasilan kauppakeskuksessa. Antti Kolppo / Yle

4. Millaisia suunnitelmia on kauppakeskuksissa?

Pasilan uudessa kauppakeskuksessa on 300 sähköautopaikkaa. Määrä tuntuu todella suurelta, mutta parkkipaikkoja on yhteensä 2 300. Mall of Triplan toimitusjohtaja Kati Kivimäki kertoo, että kauppakeskuksessa uskotaan sähköautopaikkojen kysyntään.

– On katsottu pitkälle eteen päin ja rakennettu valmiuksia. Muuntojoustavuus on ollut hyvin tärkeää Triplan rakentamisessa ja kehittämisessä. Tällä hetkellä sähköautojen latauspaikoille saa pysäköidä myös muilla autoilla, kertoo Kivimäki.

Kivimäen mukaan on varhaista arvioida paikkojen käyttöastetta, sillä kauppakeskus on ollut auki kolme viikkoa. Hänen mukaansa sähköautoja on pysäköintihallissa näkynyt jo melko paljon.

Sähköauton latauksesta kertova merkki Pasilan kauppakeskuksessa. Antti Kolppo / Yle

Turun Toriparkin toimitusjohtaja Jari Pölönen kertoo, että sähköautopaikkojen määrää rakenteilla olevaan Turun maanalaiseen parkkiluolaan ei ole päätetty.

– Sähköautopaikkoja lisätään tarpeen mukaan. Emme halua, että asiakas ei löydä pysäköintipaikkaa, koska sähköpaikkoja on paljon, sanoo Pölönen.

Latauskartan mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi Lempäälän Ideaparkissa sähköautojen latauspaikkoja on noin 40.

Turun toriparkki valmistuu vuonna 2020. Vielä ei tiedetä, paljonko sähköautopaikkoja on tulossa. Minna Rosvall / Yle

5. Miksi työpaikkojen olisi varattava latauspaikka joillekin työntekijöille?

Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen törmää sähköautojen lataukseen liittyviin kipupisteisiin työssään säännöllisesti. Taloyhtiöt ovat pohtineet sähköautojen lataukseen liittyviä kustannuksia vuosia. Lataaminen julkisilla paikoilla kiihdyttää keskustelua entisestään.

– Lähinnä paine saada uusia latauspaikkoja tulee autoilijoiden suunnalta. Vasta-argumenttina on, minkä takia pitää saada tankata autoa vaikkapa työpaikalla, kun muut joutuvat käymään bensapumpulla, kertoo Kuusinen.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa pohti A-studiossa 29.10.2019, että ratkaisevin asia siinä, miten sähköautoilu lähtee leviämään, on kotilatauspiste.

Samoilla linjoilla on Turku Energian Kimmo Kuusinen.

– Auto kuitenkin seisoo pääasiassa kotipihassa. Se on luontevinta ladata siellä, missä se seisoo pidemmän aikaa. Uskon, että kotilatauksen suosio ja kysyntä kasvavat edelleen, pohtii Kuusinen.

Ladattava hybridi latauksessa. Minna Rosvall / Yle

6. Mitä sähköauton lataaminen maksaa?

Sähköautoista tai ladattavista hybrideistä puhutaan paljon julkisuudessa. Kesällä Yle uutisoi, että käytettyjä sähköautoja ei ole paljon saatavilla vielä. Myös sähköautojen turvallisuudesta ja niiden ajamisesta pohjoisessa ilmastossa on raportoitu. Kuluttajilla ei ole kuitenkaan ehkä vielä tietoa autojen ominaisuuksista.

Turussa ladattavaa hybridiä ajavan Kauko Tuomisen mielestä ajaminen ei ole halpaa mutta ei kallistakaan.

– Se riippuu keleistä, kuinka tyhjä akku on ja kuinka auto hyväksyy virtaa. Latauksen hinta vaihtelee neljästä kuuteen euroa, kertoo Tuominen.

Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen kertoo oman näkemyksensä latausten hinnasta.

– Näissä julkisissa latauspisteissä lataaminen maksaa 0,19 senttiä kilowattitunti eli sataa kilometriä kohti ajaminen maksaa noin kolme ja puoli euroa, kertoo Kuusinen.

Ladattavan hybridin saa täyteen noin puolessa tunnissa. Täyssähköauton tyhjä akku vaatii täyteen latautuakseen useampia tunteja ja aika riippuu latausnopeudesta. Yleensä autoja ladataan lyhyempiä aikoja kerrallaan tai pidempiä aikoja kotona, lisää Kuusinen.

