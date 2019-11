Miksi koulukuvien hinnat vaihtelevat eri puolilla Suomea? Tässä yksi syy: hinnoissa on usein salainen maksu – "Jotkut tykkäävät kerätä rahaa"

Koulu- ja päiväkotikuvausten ruuhkasesonki on juuri nyt.

Joka viikko eri puolilla Suomea kuvataan kymmeniä tuhansia lapsia.

Kuvien hinnat nousivat jälleen puheeksi, kun Yle kertoi viime viikolla Helsingin kaupungin järjestämästä koulu- ja päiväkotikuvausten kilpailutuksesta.

Jättimäinen kilpailutus meni pahasti mönkään. Sen lopputuloksena kuvien hinnat vaihtelevat nyt hyvin paljon eri puolilla Helsinkiä.

Uutisen jälkeen toimitukseen tuli paljon palautetta, jossa vanhemmat ihmettelivät sitä, miksi kuvien hinnat vaihtelevat rajusti muuallakin kuin Helsingissä.

Yle selvitti, miksi koulukuvien hinnat vaihtelevat niin paljon eri kouluissa ja paikkakunnilla.

Nämä ääriesimerkit ovat jopa yli kymmenen euroa per lapsi. Nämä ovat melko poikkeuksellisia tapauksia. Toimitusjohtaja Petri Karjalainen.

Miksi koulukuvien hinnat vaihtelevat?

Suurimmassa osassa kuntia koulut tai vanhempainyhdistykset sopivat kuvaukset suoraan valokuvausalan yrittäjän kanssa.

Yrittäjä voi hinnoitella tuotteensa kuten haluaa.

Yrittäjän antaman hinnan lisäksi kuvien hintaan vaikuttaa hyvin paljon myös niin sanottu järjestelypalkkio.

Se on kuvaajan maksama maksu siitä, että hän voi kuvata lapsia koulun tiloissa.

– Yleensä järjestelypalkkio on 1–3 euroa per kuvattava, kertoo Suomen suurimman valokuvausyrityksen toimitusjohtaja Petri Karjalainen.

Toisinaan järjestelypalkkio voi olla hyvin paljon enemmänkin.

– Jotkut koulut tai vanhempainyhdistykset tykkäävät kerätä rahaa koulun toimintaan järjestelypalkkioiden muodossa. Nämä ääriesimerkit ovat jopa yli kymmenen euroa per lapsi. Nämä ovat melko poikkeuksellisia tapauksia, Karjalainen sanoo.

Järjestelypalkkio laitetaan aina kuvien hintoihin.

Käytännössä se lisätään luokkakuvan ja muotokuvien hintoihin, koska niitä tuotteita ostetaan eniten.

Toimitusjohtaja Petri Karjalainen sanoo, että järjestelypalkkioiden suuruudet vaihtelevat eri kouluissa. / YLE

Järjestelypalkkiot ovat usein tuhansia euroja

Koulujen tai vanhempainyhdistysten perimät järjestelypalkkiot vaihtelevat sen mukaan, mitä kuvaajan kanssa on sovittu.

Palkkiot ovat usein tuhansia euroja.

Jos koulussa on 500 lasta ja järjestelypalkkio on 2 euroa lapselta, koulu saa 1 000 euroa korvausta kuvauksista.

Jos järjestelypalkkio on 10 euroa, koulun saama korvaus on 5 000 euroa.

Joissakin tapauksissa valokuvausalan yritykset ovat olleet ainakin aiempina vuosina tarjoamassa kouluille kuvaamisen kylkiäisenä esimerkiksi kameroita.

Toisissa tapauksissa koulujen vanhempainyhdistykseen kuuluville vanhemmille on annettu ilmaiseksi heidän lastensa koulukuvat.

Joissakin kunnissa kouluja on kielletty pyytämästä järjestelypalkkioita valokuvausyrittäjältä.

Näin on tehty esimerkiksi Helsingissä.

Helsinkiläisperheet eivät siis maksa kuvien hinnoissa järjestelypalkkiota, vaan hintaerot johtuvat eri syistä.

Lue tästä juttu Helsingin kaupungin tekemästä koulu- ja päiväkotikuvien kilpailutuksesta.

"Olisi hyvä, että järjestelypalkkio näkyisi laskussa"

Kuvaverkon toimitusjohtaja Petri Karjalainen sanoo, että järjestelypalkkioiden maksaminen on yleistä.

Käytännössä monikaan perhe ei tosin tiedä maksavansa järjestelypalkkioita koululle tai vanhempainyhdistykselle, koska niistä ei ole mitään mainintaa kuvien laskussa.

Valokuvausalan yrittäjä olisi avoimuuden kannalla.

– Olisi hyvä, että järjestelypalkkio näkyisi laskussa. Nyt se piilotetaan kuvien hintoihin, toimitusjohtaja Karjalainen sanoo.

Kuvaverkko on ehdottanut joskus koulujen rehtoreille, että maksu laitettaisiin näkyviin laskuihin, jolloin kuvia tilaavat perheet saisivat tietää maksusta ja sen suuruudesta.

Tämä idea ei ole innostanut rehtoreita.

– Muutamassa tapauksessa on tätä esitetty, mutta koulut eivät ole tykänneet ajatuksesta.

Joskus raha ratkaisee täysin sen, mikä valokuvausyritys pääsee kuvaamaan koululle.

– Suurin osa kouluista valitsee kuvaajan, joka on ottanut ihania kuvia tai jolla palvelu on toiminut hyvin. Mutta joissakin tapauksissa millään muulla ei ole väliä kuin sillä, kuinka suuri korvaus kuvauksista tulee, Karjalainen sanoo.

Opetushallitus ei ole valvonut, miten ohjeita noudatetaan

Opetushallitus puuttui koulukuvauksiin vuonna 2011.

Opetushallituksen silloisen pääjohtajan allekirjoittamassa ohjeistuksessa kouluja neuvottiin tarkasti, miten koulukuvaukset tulee järjestää.

Ohjeistuksen mukaan koulu voi periä valokuvausyrittäjältä kohtuullista vuokraa koulun tilojen käyttämisestä.

Ohjeistuksessa myös huomautetaan, ettei valokuvaussopimukseen saa sisällyttää henkilökohtaisten etuuksien antamista koulun henkilökunnalle, oppilaille tai heidän huoltajilleen.

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoo, että koulut saavat ensi vuoden alussa päivitetyt ohjeistukset koulukuvauksista. Vesa Toppari / Yle

Yle kysyi nykyiseltä Opetushallituksen pääjohtajalta Olli-Pekka Heinoselta, kuinka hyvin koulut noudattavat kuvauksesta annettua ohjeistusta.

– Emme ole tehneet erillistä selvitystä, miten suosituksia on noudatettu. Juristipuolen asiantuntijoiden arvio on, että suosituksia varsin laajasti noudatettaisiin etenkin näihin kylkiäisiin liittyen, Heinonen sanoo.

Heinonen yllättyy, kun Yle kertoo hänelle, miten koulut ja vanhempainyhdistykset pyytävät järjestelypalkkioita valokuvausalan yrittäjiltä.

– Ai näin on? No sitä suurempi syy meillä on päivittää suositukset nopealla tahdilla, Heinonen toteaa.

Pääjohtajan mukaan koulu ei voi kerätä sellaista järjestelypalkkiota, joka lasketaan sen mukaan, kuinka monta oppilasta on koulussa.

– Järjestelypalkkion tulee perustua todellisiin kustannuksiin, joita koululle syntyy. Palkkio voi olla kohtuullinen vuokra koulun tiloista. Mutta palkkio ei voi perustua esimerkiksi laskennalliseen kuvattavien oppilaiden määrään.

Opetushallitus aikoo päivittää ensi vuoden alussa ohjeistusta.

Sen jälkeen koulujen toimintaa aiotaan seurata.

– Tämän (ohjeistuksen päivityksen) jälkeen pidämme huolen siitä, että näitä ohjeita noudatetaan, Heinonen lupaa.

