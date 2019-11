Apple avaa suoratoistopalvelunsa omilla alkuperäissarjoillaan – Palvelu on käytössä myös Suomessa

Apple avaa 1. marraskuuta oman suoratoistopalvelunsa. Maailmanlaajuinen AppleTV+ keskittyy omiin alkuperäissarjoihinsa, ohjelmiinsa sekä elokuviin.

Apple kertoo julkaisevansa palvelussa uusia sarjoja kuukausittain.

Palvelu kilpailee muiden suoratoistopalvelujen kuten Netflixin ja HBO:n kanssa myös hinnalla. Ohjelmia pääsee katsomaan noin puolet halvemmalla kuukausimaksulla kuin kilpailijoilla. Lisäksi uuden Applen laitteen ostajille palvelu on ilmainen vuoden verran.

Apple TV+ -palvelun ensimmäisiä lanseerauksia ovat muun muassa 600 vuoden päähän tulevaisuudessa sijoittuva dystopia See, jossa näyttelevät Jason Momoa ja Alfre Woodard sekä Jennifer Anistonin ja Reese Witherspoonin tuottama ja tähdittämä murhamysteeri The Morning Show, jossa liikutaan aamu-tv:n tekijöiden kulisseissa. Muita tunnettuja kasvoja Apple TV+:n tarjonnassa on muun muassa Oprah Winfrey, joka alkaa pitää omaa kirjakerhoaan palvelussa.

Suurin osa palvelun sarjoista alkaa pyöriä kolmen ensimmäisen jakson voimin ja lisää katsottavaa kertyy viikoittain. Osa sarjoista on katsottavissa kokonaan saman tien.

Yle Areena alkaa näkyä rajoituksitta Euroopassa

Suomalaiset voivat nauttia ohjelmasisällöistä entistä sujuvammin myös Yle Areena -palvelussa. Suomen suurin netti-tv- ja radiopalvelu alkaa näkyä EU-alueella marraskuun alusta kaikilla laitteilla. Aiemmin katsomiseen tarvittiin Areena-sovellus.

Sisältöjä voi seurata kirjautumalla Yle Tunnuksen kautta ja vahvistamalla kotipaikkansa Suomeen. EU:n siirrettävyysasetuksen vuoksi palvelua voivat käyttää vain Suomessa vakituisesti asuvat.

Areenaa voi yhä käyttää myös kirjautumatta, mutta silloin siirrettävyys ei ole käytössä.

Jo 170 000 Yle Tunnuksen käyttäjää on vahvistanut kotipaikkansa.

– Suomalaiset saavat nyt lisäarvoa Yle-verolleen. he voivat ottaa Yle Areenan mukaan Euroopan matkalleen. Tätä mahdollisuutta monet matkailijat ovat odottaneet, julkaisujohtaja Ismo Silvo iloitsee.

Yle Areena on jo seitsemättä vuotta peräkkäin Suomen arvostetuin verkkobrändi. Areenan siirrettävyydestä voi lukea lisää tästä linkistä.