Taas epäily työpaikkakiusaamisesta Turun poliisilaitoksella: kuusi epäiltyä, mukana myös ylintä johtoa

Tutkinnanjohtajan tiedotteen mukaan nimikkeinä on muun muassa virkavelvollisuuden rikkominen, työsyrjintä ja työsuojelurikos. Tapaus siirtyy syyteharkintaan.

Turun poliisilaitoksella on epäilty tapahtuneen työpaikkakiusaamista. Asian esitutkinta on valmistunut, ja asia on siirretty syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.

Kaikki epäillyt ovat poliiseja, kertoo tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Antti Virtanen. Mukana on myös poliisilaitoksen ylintä johtoa. Virtasen mukaan tapaus ei liity aiempiin kiusaamisepäilyihin, joista päätettiin keväällä olla nostamatta syytteitä.

Työpaikkakiusaamisen osalta nimikkeeksi on kirjattu virkavelvollisuuden rikkominen, työsyrjintä ja työsuojelurikos. Asiaan on kirjattu muitakin epäiltyjä rikosnimikkeitä.

Asia on siirretty syyteharkintaan kuuden epäiltynä kuullun henkilön osalta. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa mihinkään rikokseen.

Juttua korjattu kello 15.04. Tiedotteen lähetti Syyttäjälaitos, ei poliisi.