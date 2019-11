Nyhtökauralla ja härkiksellä tienattiin entiseen tyyliin, sirkat eivät oikein nousseet siivilleen

Eläintuotteita korvaavien uutuusruokien valmistajat tienasivat viime vuonna lähes samaa tahtia kuin edellisvuonna. Ansiotulokärjessä oli tänäkin vuonna tunnetuimpien uutuusbrändien luojat.

Härkis-firma Verso Foodin luojista Leena Saarisen ansiotulot nousivat 147 923 euroon ja hänen sisarensa Tarja Ollilan runsaaseen 53 229 euroon. Viime maaliskuussa Verso Foodin koko osakekanta myytiin norjalaiselle Kavlille. Saarinen jatkaa kuitenkin yhä yhtiön hallituksessa. Osa hänen ansiostaan tulee muista hallitusjäsenyyksistä.

Maija Itkosen ja Reetta Kivelän yhdessä Zhong-Qing Jiangin perustama nyhtökaurayritys Gold&Green Food siirtyi jo pari vuotta sitten Pauligille, mutta Itkonen ja Kivelä jatkavat yhä sen palveluksessa. Heistä Kivelän ansiotulot ylsivät 91 291 euroon ja Itkosen 88 849 euroon. Itkosella oli lisäksi pääomatuloja 38 418 euron verran.

Nyhtökauraa paistinpannulla. Antti Kolppo / Yle

Kymenlaaksosta käsin maailmanvalloitustakin tavoitelleen Kaslink Foodsin perustajan Raino Kukkosen ansiotulot olivat viime vuonna 30 331 euroa ja toimitusjohtajana toimineen pojan Tuomas Kukkosen 31 119. Hänen pääomatulonsa olivat vielä suuremmat: 72 216 euroa.

Kaslink Foods on Verso Foodin lailla vaihtanut omistajaa tänä vuonna. Nyt määräysvaltaa yhtössä käyttää Fazer.

Muista alan toimijoista tyrnäväläisen Suomen siemenperunakeskuksen toimitusjohtaja** Paula Ilola** ylsi 66 952 euroon. Itä-Uudellamaalla toimivan Robben pikku puutarhan Robert Jordasin ansiotulot nousivat peräti 155 959 euroon.

Ali Amirlatifi mansikantaimi kädessään. Matias Väänänen / Yle

Hiedanrannassa Tampereella muun muassa mansikoita ja yrttejä kasvutorneissa kasvattavan Evergreen Farmin toimitusjohtajalle Ali Amirlatifille kertyi ansiotuloja 55 995 ja pääomatuloja 205 568 euroa.

Sirkkojen soittoa tai kuolinkamppailua

Sirkkatuotteita valmistavat Suomessa muun muassa EntoCube ja Entis. Niiden vastuuhenkilöt eivät päässeet tuloissaan samalle tasolle monien eläintuotteita korvaavia ruokia valmistaneiden yhtiöisen tasolle. valmisteita

EntoCuben perustajiin kuuluva Robert Nemlander tienasi kaikkiaan 16 929 euroa. Toisen perustajan ja toimitusjohtajan** Jaakko Korpela **tienestit olivat suuremmat: 40 577 euroa.

Robert Nemlander tarkastaa sirkkojen kasvatuslaatikoita tuotantokontissa. Antti Kolppo / Yle

Turkulaisen Entisin toimitusjohtaja Samuli Taskila puolestaan ansaitsi 13 252 euroa. Pääomatuloja hänelle kertyi 5 223 euroa.

Sieniyrittäjistä Näckrosgårdenin Robin Libäck ansaitsi 21 634 euroa ja Helsienen johtokaksikko Stephane Poiriè 4 472 ja Chris Holtslag 4 322 euroa.

Vuonna 2017 perustettu Gary Renegade valmistaa vaihtoehtoa jauhelihalle ja soijalle. Sen hallituksen puheenjohtajana toimiva Jarmo Lipasti teki 6 418 euron verran tiliä.

Läpimurto edessä vai takana?

Ruokateollisuudessa toimivan Nordic FoodTech -rahaston perustajalla Lauri Reutersilla on vahva luottamus uusien ruokien tulevaisuuteen. Hän uskoo, että läpimurto on tuloillaan, koska ruokajärjestelmät ovat maailmanlaajuisesti valtavan muutoksen edessä.

– Sanoisin, että hampurilaispihvien kohdalla läpimurto on jo tapahtunut. Monien muiden kohdalla se on vasta edessä, hän sanoo.

Reuterin mukaan uusille tuotteille on tilaa vielä valtavan paljon. Hän veikkaa, että jossain vaiheessa tulee hyviä juustoja, jotka korvaavat eläinperäisiä juustoja. Luvassa on myös uudenlaisia terveysvaikutteisia elintarvikkeita, jotka esimerkiksi pitävät huolta suoliston hyvinvoinnista.

Lauri Reuter Antti Haanpää / Yle

Reuter uskoo myös, että tulevaisuudessa opimme hyödyntämään paljon paremmin erilaisia kuituja. Vielä on kuitenkin paljon keksittävää ja kehitettävää, hän lisää.

Mitä kertoo se, että pioneeriyrityksiä on päätynyt isojen suomalaisten tai ulkomaalaisten yritysten omistukseen?

– Se kertoo, että elintarviketeollisuudella on iso tarve uudistua ja kehittyä. Yksi tapa on ostaa näitä tuoreita, nuoria, pieniä yrityksiä. Se kertoo myös siitä, että meillä on Suomessa hyvin paljon osaamista, joka pitää saada tuotteiden ja yritysten muotoon vielä enemmän kuin nyt.

Tietenkin voisimme kasvattaa näitä yrityksiä vähän kunnianhimoisemmin vähän isommiksi ennen kuin ne myydään ulkomaille, Reuter lisää.

Onko tässä kyse bisneksestä vai jostain muustakin?

– Tulevaisuuden hyvien ruokainnovaatioiden on pakko olla hyviä sekä ihmisen terveydelle, ympäristölle ja niiden on oltava hyvää bisnestä. Oikeastaan kaikkia kolmea.

