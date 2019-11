Vuoden nimeksi valittiin Liisankatu

Palkintoraadin mukaan Liisankatu on nimenä keskeinen osa Helsingin kaupunkikulttuuria.

Vuoden nimeksi on valittu Liisankatu. Liisankadun valitsivat Vuoden nimeksi nimistöntutkimuksen asiantuntijat.

Syyskuussa 200 vuotta täyttänyt Liisankatu on Helsingin vanhin kadunnimi, ja se on saanut nimensä Venäjän keisarinnalta Elisabet Aleksejevnalta. Palkintoperusteissa todetaan, että Liisankadun nimi on keskeinen osa Helsingin kaupunkikulttuuria. Sen ympärille rakentuvat esimerkiksi Pentti Saarikosken runo ja tästä tehty Muksut-yhtyeen kappale.

Vuoden parhaan nimen titteliä tavoitteli nyt myös muiden muassa Pasi Kuikka Oy. Nimi viittaa sananmuunnoksen avulla yrityksen toimialaan, siirrettäviin wc-tiloihin.

Vuoden nimi palkittiin kolmannen kerran. Viime vuonna tunnustuksen saivat kolmen suomalaislehden vironkieliset nimet, joita lehdet käyttivät Viron itsenäisyyden satavuotispäivänä.

Nimi valittiin tänään nimistötutkimuksen päivillä Helsingissä. Muut tämänvuotiset Vuoden nimi -ehdokkaat löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

