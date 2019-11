Intian pääkaupungissa koulut kiinni ilmansaasteiden takia – Viranomaiset jakavat suojanaamareita

Koululaisille on jaettu hengityssuojaimia, mutta nyt koulut on suljettu kokonaan.

Intian pääkaupungissa Delhissä koulut on suljettu tiistaihin asti ilmansaasteiden takia.

Muun muassa koulujen kautta on jaettu viisi miljoonaa kevyttä kasvosuojaa, joiden toivotaan vähentävän keukoihin päätyvien pienhiukkausten määrää. Liikenteen ja teollisuuden päästöjen lisäksi Delhin ilmaa saastuttavat savupilvet, jotka tulevat kaupunkia ympäröivältä maaseudulta. Tuhansilla maatiloilla kulotetaan peltoja sadonkorjuun jälkeen.

Ilotulitukset kielletty talven ajaksi

Ilmanlaatua valvova viranomainen on julistanut Delhiin hätätilan. Autoliikennettä on rajoitettu ja rakennustyömailla työt on keskeytetty. Ilotulitukset on myös kielletty yli talven. Delhi on yksi maailman pahiten saastuneista kaupungeista. Viimeksi ilman laatu oli yhtä heikko kuin nyt tammikuussa.

YK:n mukaan maailman 15:stä pahiten saastuneesta kaupungista 14 sijaitsee Intiassa.. Satojentuhansien intialaisten arvoidaan kuolevan ennenaikaisesti saastesumun aiheuttamien terveysongelmien takia.

Lähteet: Reuters, AFP