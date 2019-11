Tuhat lukiolaista ja ammattikoululaista tehokurssille opettelemaan rahankäyttöä – kokosimme 5 vinkkiä kotoa muuttavalle nuorelle

Runsaat 70 lukiolaista on kokoontunut kuluneella viikolla Kouvolan yhteislyseon tiloihin kuuntelemaan talousluentoa. Yhteislyseon toisluokkalaiset Riina Hartikainen ja Niklas Halonen kertovat, että kavereiden kesken puhutaan jonkin verran raha-asioista.

– Jos on joku kalliimpi ostos, kavereiden kanssa puhutaan siitä, kannattaako se ostaa vai ei. Kyllä sieltä tulee ihan rehellisiä kommentteja, että onko tuo nyt tarpeellista, tunnustaa Riina Hartikainen.

– Arvostan rahaa sen verran, että pystyn sanomaan joskus kavereille suoraan ettei tuossa ole mitään järkeä. Sillä lailla kaverillisesti tietysti, komppaa Niklas Halonen.

Maksuhäiriöiden määrä on jatkanut kasvuaan Suomessa. Esimerkiksi viime vuonna 25-29-vuotiaista miehistä noin 15 prosentilla oli maksuhäiriömerkintä. Samanikäisten maksuhäiriöisten naisten osuus oli hieman pienempi.

Muutto omaan kotiin on taitekohta

Kymenlaaksossa on maksuhäiriömerkinnän saaneita enemmän kuin maassa keskimäärin. Maakunnassa onkin nyt tartuttu ongelmaan järjestämällä nuorille luentoja, joilla opetellaan taloustaitoja.

Kouvolan Nuorkauppakamarin, Eksp-säätiön ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun yhteisponnistus jalkautuu loppuvuoden aikana Kouvolan kouluihin kertomaan faktaa taloudenpidosta. Kiertuetta on tarkoitus jatkaa ensi vuoden puolella.

Nuorkauppakamarilta kerrotaan, että kiertueella on määrä tavoittaa ainakin tuhat nuorta, pääosin lukioissa ja ammattikouluissa.

Muutto pois kotoa on usein taitekohta paitsi elämässä, myös talousasioissa. Kokosimme alle vinkkejä, joiden avulla talousongelmat pysyvät loitolla. Vinkit on koottu Nuorkauppakamarin, Kuluttajaliiton ja Kun koulu loppuu -sivuston (siirryt toiseen palveluun) avulla, jota ylläpitää Talous ja nuoret TAT.

1. Ota selvää, mitä kaikkea joudut jatkossa maksamaan itse

Joskus nuoret muuttavat kotoa varsin ruusuisin kuvitelmin. Yllätyksenä voi tulla vaikkapa se, että tiskiharja, wc-paperi ja mausteet täytyy ostaa omin rahoin. Niitä ei voi vain ottaa kaapista. Varaudu siis siihen, että kodin perustarvikkeisiin menee rahaa.

Opiskelupaikkakunnalta ei välttämättä löydy edullista asumismuotoa. Jo pelkät asumiskustannukset nousevat korkeiksi, kun joudutaan yksityisille asuntomarkkinoille. Siksi kaikkia kesätöissä tienattuja rahoja ei kannata käyttää huolimattomasti vaan laittaa säästöön.

– Jos tähän ei ole valmistautunut millään lailla, esimerkiksi säästämällä tai varustautumalla kodin tavaroihin jo ennalta, todellisuus voi olla kylmää kyytiä, sanoo Kouvolan Nuorkauppakamarin projektipäällikkö Katriina Vesala.

Myös lukion toista luokkaa käyvän Niklas Halosen mielestä on hyvä kannustaa nuoria miettimään talousasioita siinä vaiheessa, kun muutto omilleen on ajankohtainen. Hän itse kertoo keränneensä rahaa säästöön jo monen vuoden kesätöistä.

– On varmasti joillekin ihan hyvä herätys, että paljonko kotoa muuttaminen maksaa ja mitä silloin oikeasti tarvitsee. Tunnen monia kavereita, jotka kuuluvat riskiryhmään esimerkiksi pikavippien suhteen, kertoo Halonen.

2. Puhu rahasta aikuisten kanssa

Vastuu taloustaitojen opettamisesta nuorelle on kodilla ja koululla. Koulussa keskustelu kuitenkin jää helposti mikro- ja makrotalouteen ja pankkiasioihin.

– Jos kotona on vähän rahaa, siitä ei välttämättä puhuta. Jos rahaa on paljon, siitäkään ei puhuta. Meillä täällä koulukiertueella on nimenomaan korostettu sitä, että puhukaa rahasta, sanoo Katriina Vesala.

Niklas Halonen kertoo seuraavansa talousuutisia ja olevansa myös perillä perheensä talousasioista. Hän vakuuttaa myös olevansa järkevä rahankäyttäjä.

– Vanhempieni mielestä olen joskus jopa vähän liian pihi. Olen tosi kiinnostunut raha-asioista ja sijoittamisesta. Siitä voisi tulla joskus vaikkapa ammatti.

3. Opettele järkevää rahankäyttöä mobiilisovellusten avulla

Omaa taloussuunnittelua voi treenata etukäteen. Jo lapsille on tarjolla budjetointityökaluja tulevaisuutta varten. Verkossa on lukuisia sovelluksia, joiden avulla voi seurata mihin rahaa kuluu.

– Olen omille alakouluikäisille tyttärilleni ladannut sovellukset. Niihin merkitään esimerkiksi kaikki ostokset, kun lähdetään vaikka kioskille. Sitten seurataan, miten kuukausirahat saatiin riittämään, ohjeistaa Vesala.

Sovelluksia löytyy niin suomen- kuin englanninkielisinä. Niitä ovat esimerkiksi Penno, Youneedabudget, Monefy, Fudget ja Toshl finance.

4. Muista, että maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää pitkään

Laskujen hoitamatta jättämisen äärimmäinen seuraus on maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menettäminen.

Maksuhäiriömerkintää ei voi saada tietämättään, sillä sitä edeltävät muistutukset ja perintäkirjeet. Merkintä pysyy tiedoissa kahdesta kolmeen vuotta ja jos velkaa tulee lisää, merkinnän kesto pitenee.

Asunnon vuokraaminen voi olla jopa mahdotonta, jos luottotiedoissa on häikkää. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun maussa internetyhteyden tai matkapuhelinliittymän hankkimista. Luottotiedot tarkistetaan myös esimerkiksi pankki- tai opintolainaa sekä vakuutuksia varten.

Kouvolan yhteislyseon toista luokkaa käyvä Riina Halonen on yllättynyt niistä monista seurauksista, joita voi tulla maksuhäiriömerkinnästä, vaikka itse kertookin olevansa varsin maltillinen rahankäyttäjä. Hän aikoo varautua hyvin ennakkoon.

– On tullut jo mietittyä vähän sitä, miten pärjään sitten kun muutan pois kotoa. Olen pyytänyt lahjaksi kodintarvikkeita ja kesätöiden tuloista mietin myös, miten paljon kulutan ja paljonko menee säästöön.

5. Kanna vastuusi talousasioiden opettelusta

Talousluennolla Kouvolan yhteislyseolaiset pääsivät miettimään esimerkiksi sitä, mitä tekisivät tuhannella eurolla rahaa. Kuinka he selvisivät testistä?

– Nuoret kuuntelivat tarkasti ja ainakin tässä porukassa tuntuu siltä, että väki on varsin valveutunutta. Kukaan ei ainakaan tunnustautunut tuhlariksi. Kyllä melkein kaikki vastasivat, että tonni menisi säästöön, sanoo Kouvolan Nuorkauppakamarin projektipäällikkö Katriina Vesala.

Niklas Halonen ja Riina Hartikainen sanovat, että nuorten pitäisi itsekin ottaa selvää raha-asioista eikä jättää selvittämistä vain koulun tai vanhempien harteille.

– Olihan tuolla luennolla hieman pelotteleva sävy, mutta kyllä esimerkiksi maksuhäiriöistä pitää puhua. Seuraukset ovat tosi vakavia ja vaikuttavat koko elämään. Moni ei varmaan tiennyt että maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa vuosiksi asunnon, puhelinliittymän, työpaikan ja jopa opintolainan saamista.