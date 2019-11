Jäitkö kiinni kannabiksen poltosta? Nämä 7 asiaa siitä voi seurata

Sakko on seurausten pienimmästä päästä. Tieto käyttörikoksesta jää poliisille vuosiksi ja voi päätyä mahdollisille työnantajille.

Kannabiksen laillistamista koskeva lakialoite on synnyttänyt keskustelua kannabiksen käytön dekriminalisoinnin – eli rangaistavuuden poiston – hyödyistä ja haitoista.

Lakialoitteessa rangaistavuuden poistoa perustellaan esimerkiksi sillä, että rangaistuksilla on käyttäjille ikäviä seurauksia, mutta kannabiksen käyttö on siitä huolimatta yleistynyt.

Miten käyttäjää Suomessa rangaistaan? Tavallisesti sakolla, mutta asia on monimutkaisempi.

Aina käytöstä ei seuraa sakkorangaistusta. Toisaalta käyttörikoksella on sakkoa isompiakin seurauksia. Kokosimme niistä seitsemän tähän juttuun.

1. Myös täysi-ikäinen voi välttyä rangaistukselta, mutta asuinpaikka voi vaikuttaa asiaan

Jos olet täysi-ikäinen, syyllistyt huumausaineen käyttörikokseen, josta todennäköisin rangaistus on 10–20 päiväsakkoa.

Mikäli poliisi pitää tekoasi vähäisenä, voit saada poliisilta sakon sijaan huomautuksen. Tähän vaikuttaa etenkin hallussasi olevan kannabiksen määrä. "Vähäinen määrä" kannabista riittää korkeintaan muutamaan käyttökertaan.

Eduksesi on myös se, että polttelu on tapahtunut yksityisellä paikalla eikä ole aiheuttanut muille häiriötä.

Poliisi antaa vuosittain 1 000–1 200 huumausaineen käyttörikosta koskevaa huomautusta. Käyttörikosepäilyjjä on huomattavasti enemmän. Viime vuonna epäilyjä oli noin 18 000.

Poliisin huomautuskäytännöissä on suuria alueellisia eroja, todetaan MTV3:n pari vuotta vanhassa uutise (siirryt toiseen palveluun)ssa. Tarkkoja lukuja ei kuitenkaan ole, koska poliisi ei tilastoi käyttörikoksista annettujen huomautusten määrää poliisilaitoksittain.

2. Alaikäinen saa sakon sijaan puhuttelun, jossa auttaa "asiallinen suhtautuminen"

Jos olet alle 18-vuotias ja jäät kiinni kannabiksesta ensimmäistä kertaa, seurauksena on sakkorangaistuksen sijaan puhuttelu poliisin, sosiaaliviranomaisen ja mahdollisesti huoltajan kanssa.

Puhuttelussa sinua moititaan ja sinulle kerrotaan huumeiden käytön seurauksista.

– Jos tilannetta vähätellään, todetaan, että kannabis kuuluu perusoikeuksiin, se ei johda hyvään lopputulokseen. Asiallisella suhtautumisella päästään siihen varmemmin, sano Poliisihallituksen poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi.

Sinulle tarjotaan myös mahdollisuus hakeutua hoitoon, jonka tavoitteena on käytön lopettaminen. Hoitoonohjaus on ollut kuitenkin vähäistä. Vuodesta 2015 kuluvan vuoden syyskuuhun hoitoon on ohjattu 389 henkilöä.

Mikäli et saavu puhuttelutilaisuuteen tai et muilla tavoin osoita yhteistyökykyä, asia siirtyy todennäköisesti syyteharkintaan. Tämä voi johtaa syyttäjän määräämään sakkorangaistukseen.

Poliisilaitoksia on ohjeistettu ohjaamaan alaikäinen ensikertalainen aina puhutteluun sakotuksen sijaan. Puhuttelujen määrä on kasvussa.

Käyttörikosepäilyjä on silti huomattavasti enemmän kuin puhutteluja. Saukoniemen mukaan tästä ei voi päätellä, että poliisi ohjeistuksensa vastaisesti sakottaisi alaikäisiä ensikertalaisia.

– Sama henkilö voi esiintyä saman vuoden käyttörikostilastoissa useamman kerran. Ensikertalaisia ei saa tilastosta irrotettua.

Lisäksi merkittävä osa käyttörikokseen syyllistyneistä on syyllistynyt samalla muihinkin rikoksiin, joista ei puhuttelulla selviä.

Puhuttelukäytännöissä on suuria alueellisia eroja. Jostain syystä Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella järjestetään huomattavasti enemmän puhutteluja kuin muualla maassa.

Selitys eroihin ei välttämättä ole alueen viranomaisten lempeydessä. Siellä missä pidetään paljon puhutteluja, on myös enemmän alaikäisten käyttörikosepäilyjä. Joko huumeita käytetään enemmän, tai sitten alueen poliisi on aktiivisempi etsimään käyttäjiä, kasvattaa myös puhuttelujen määrää.

3. Kärystä jää merkintä, joka voi sulkea monta ovea pitkäksi aikaa

Sakkorangaistus on pienimpiä huolia kannabiskäryn jälkeen. Asia saattaa nousta esille työpaikkaa tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Huolimatta siitä, oliko poliisi antanut sinulle huomautuksen tai sakon, poliisi kirjaa käyttörikoksen aina tietojärjestelmäänsä. Tämä tieto voi päätyä mahdolliselle työnantajalle Suojelupoliisin turvallisuusselvityksen (siirryt toiseen palveluun) kautta.

Turvallisuusselvitystä pyytävän työnantajan on ilmoitettava selvityksestä työnhakijoille. Työnhakijan kieltäytyminen voi tarkoittaa sitä, että sinua ei oteta haastatteluun.

Suojelupoliisi teki viime vuonna noin 62 000 henkilöturvallisuusselvitystä. Tänä vuonna selvityksiä on tehty 48 472.

Selvityksiä tehdään aloilla, jotka liittyvät esimerkiksi maanpuolustukseen, kriittisen infrastruktuurin ylläpitämiseen ja yleiseen turvallisuuteen.

Helsingin Sanomien pari vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tämä tarkoittaa porttikieltoa esimerkiksi poliisin, rajavartioston, Puolustusvoimien ja eri ministeriöiden työpaikkoihin. Käyttörikos voi vaikeuttaa työllistymistä myös vartijaksi tai joihinkin terveydenhuollon tehtäviin.

Vanha kannabiskäry voi myös estää palkkaamisen töihin, joissa on pääsy lentokenttien ja satamien suljettuihin tiloihin tai eduskunnan kaltaiseen turvallisuusluokiteltuun tilaan. Sama pätee töihin, joissa käsitellään räjähdysaineita tai muita vaarallisia aineita.

Ovi voi sulkeutua myös joihinkin oppilaitoksiin, kuten Poliisiammattikorkeakouluun ja Pelastusopistoon.

Tieto käyttörikoksesta säilyy poliisin tietojärjestelmässä enimmillään kolme vuotta, mutta asiaan on tulossa muutos. Poliisin tietojärjestelmää ollaan uusimassa, mikä nostaa merkinnän säilytysajan kolmesta viiteen vuoteen.

4. Kärähtäminen työpaikan huumetestissä voi johtaa potkuihin

Kannabiksen käyttö voi tulla ilmi myös työpaikan tai opiskelupaikan huumetestissä.

Työnantaja voi vaatia työntekijältä huumausainetestiin menemistä esimerkiksi silloin, jos huumeidenkäyttö voi vaarantaa työntekijän, muiden tai ympäristön turvallisuuden, tai jos työssä on pääsy huumausainetarkoituksessa käytettäviin lääkkeisiin.

Positiivisen näytteen seurauksena voi olla huomautus, varoitus, työstä poistaminen määräajaksi, hoitoon ohjaaminen tai työsuhteen päättäminen.

Seuraus riippuu suuresti työnantajasta ja työn laadusta. Työsuhteen päättäminen edellyttää erittäin painavaa syytä, kuten päihteiden vaikutuksen alaisena olemista töissä.

Kannabiksen vuoksi annettuja potkuja puidaan ajoittain oikeudessa. Vuonna 2015 uutisoitiin tapauksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa satamassa 15 vuotta ahtaajana olleen työsuhde päättyi, kun hän myönsi työnantajalleen käyttäneensä kannabista lomallaan.

Myöhemmin hovioikeus kuitenkin katsoi, että potkuille ei ollut riittävän painavaa syytä, koska ahtaajan huumausainetestin tulos jäi positiivisen näytteen raja-arvon alle. Oikeus määräsi työnantajan korvaamaan ahtaajan palkan vuoden ajalta.

5. Kärähtäminen opiskelupaikan huumetestissä voi johtaa oppilaitoksesta erottamiseen

Mikä tahansa korkeakoulu voi määrätä opiskelijansa opiskelijaterveydenhuollon huumetestiin. Positiivisesta tuloksesta tulevat seuraukset vaihtelevat opiskelualoittain.

Huumetestauksesta säädetään SORA-lainsäädännössä. Lainsäädännön piiriin kuuluu pitkä lista aloja (siirryt toiseen palveluun), joilla huumekäry voi johtaa varoitukseen tai vakavimmillaan opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Tällaisia tutkintoja ovat esimerkiksi linja-autokuskin, perhepäivähoitajan tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnot.

– Se on iso teko, koska siinä puututaan perustuslain takaamaan oikeuteen sivistää itseään. Opiskelijaa on kuultava ja asiasta voi valittaa. Mutta jos on positiivinen näyte, siinä ei hirveästi voi tehdä, sanoo vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki nuorisoalan kattojärjestö Allianssista.

Huumetestaukselle tulisi kuitenkin olla vankat perusteet, kuten huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa.

Huumetestauksen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija soveltuu alalle, eikä ole esimerkiksi turvallisuusriski. Asiaa koskevassa laissa säädetään vain huumausainetestauksesta. Ajattelutapa ei siis päde alkoholiin, vaikka alkoholin ongelmakäyttö on suomalaisten opiskelijoiden yleisin päihdeongelma.

Huumeidenkäytön vuoksi peruutettuja opiskeluoikeuksia ei tilastoida. Viime vuonna tehdyn selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan se ei kuitenkaan ole yleinen toimenpide.

6. Jos kärähdit ratissa, menetät korttisi – päiviä sitten tapahtunut polttelu ei kuitenkaan enää johda rattijuopumustuomioon

Kannabiksen THC poistuu elimistöstä henkilöstä ja annoksesta riippuen 6–8 tuntia käytön jälkeen. Mikäli poliisi toteaa sinun ajaneen autoa THC:n vaikutuksen alaisena, saat käyttörikostuomion lisäksi tuomion rattijuopumuksesta. Seurauksena on sakko ja ajokielto.

Pelkästä kannabiksesta johtuva rattijuopumuksesta annettujen päiväsakkojen määrä on keskimäärin 40, mikä on hieman vähemmän kuin muiden päihteiden kohdalla. 40 päiväsakkoa on yhteensä 1 160 euroa, mikäli nettotulosi ovat 2 000/kk.

Sakon lisäksi sinut määrätään ajokieltoon, joka kestää ensimmäiseen käryn kohdalla noin kolme kuukautta. Jos olet syyllistynyt rattijuopumukseen aiemmin, ajokielto kestää yli puoli vuotta. Jos auto on sinulle välttämätön töiden, terveydentilan tai opiskelun kannalta, ajokiellon pituutta todennäköisesti lyhennetään (siirryt toiseen palveluun).

Kannabista ja rattijuopumusta koskeva laintulkinta on hiljattain muuttunut. Ennen kannabista käyttänyt saattoi saada rattijuopumustuomion, vaikka käytöstä olisi kulunut useita päiviä. Uuden käytännön mukaan tuomio tulee käytännössä silloin, kun auton rattiin on tartuttu tuntien sisällä käytöstä. Lue aiheesta lisää täältä.

7. Ajokortti tai aselupa voi jäädä saamatta

Kannabiskäry voi nousta esille myös ajokorttia tai aselupaa hakiessa, sillä luvat myöntää poliisi.

Jos käyttörikokseen syyllistynyt on hakemassa ajokorttia, poliisi saattaa vaatia lääkärin arviota asiakkaan päihteidenkäytöstä ja mahdollisesta päihderiippuvuudesta. Aselupa saatetaan myös peruuttaa käyttörikoksen vuoksi.