Vankilanjohtaja toivoo, että vaarallisimpien vankien vapauttamista voisi lykätä: “Tällä joukolla on arvo- ja asennemaailma ihan vinksallaan”

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri ja dosentti Hannu Lauerma sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Suomessa on pieni joukko vankeja, joita ei tulisi koskaan päästää pois vankilasta. Joidenkin ihmisten kohdalla on Lauerman mukaan lähes sataprosenttisen varmaa, että he uusivat rikoksen jos pääsevät vapaaksi.

Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen kiitti Sannikka&Ukkolan haastattelussa Lauermaa tärkeä aiheen esiin nostamisesta.

– Järjestelmä toimii hyvin suurimmalle osalle vangeista, mutta on tunnustettava, että pieni joukko vankeja on sillä tavoin hankalia, että vankeusaikaiset toimenpiteet eivät vaikuta heihin ja uusimisriski on korkea.

Tällaisia henkilöitä on Suomen 190 elinkautisvangista Tammi-Moilasen mukaan noin kymmenen.

He ovat tehneet yleensä toistuvasti henkirikoksia tai seksuaalirikoksia. Tällaiset henkilöt on vankilanjohtajan mukaan mahdollista tunnistaa usein yhden yksinkertaisen asian avulla.

– Jos ihminen suorittaa toistamiseen tuomiota henkirikoksesta niin voidaan sanoa, että tässä on jotain erikoista. Lisäksi tällä joukolla näkyy tyypillisesti hankalia psykopaattien piirteitä ja arvo- ja asennemaailma on ihan vinksallaan.

Vankien kanssa 30 vuotta työskennellyt Tammi-Moilanen muistuttaa kuitenkin, että ihmisen tulevaisuutta ei voi koskaan ennustaa sadan prosentin varmuudella.

Yleisön epäusko järjestelmään ymmärrettävä

Tammi-Moilasen mukaan vaarallisten rikollisten tuomioihin pitäisi nyt vihdoin saada muutos. Hän ei ehdota ikuista elinkautista, vaan mahdollisuutta harkinnan mukaan lykätä vangin vapautumista.

Asia on tärkeä siksi, että vaikka kyseessä on erittäin marginaalinen ryhmä, heidän tekemänsä rikokset ovat järkyttäviä.

– Huolestuttavinta on se, että yleisö aivan oikeutetusti kysyy joka kerta kun jotain kamalaa tapahtuu, että miksi meillä on tällainen järjestelmä, että me vaan vapautamme vaikka kaikki tietävät, että tässä ei hyvin käy.

