Amnesty syyttää Irakin joukkoja hirvittävien kallovammojen aiheuttamisesta – Bagdadissa koolla suurin protesti sitten Saddamin ajan

Jo kuukauden jatkuneissa hallintoa vastustavissa mielenosoituksissa on kuollut ja loukkaantunut satoja ihmisiä.

Kymmenet tuhannet mielenosoittajat ovat tänään osoittaneet mieltään Irakin hallitusta vastaan maan pääkaupungissa Bagdadissa. Tahririn aukiolle ja sille johtaville kaduille kokoontunut mielenosoittajien joukko on suurin sitten Saddam Husseinin syrjäyttämisen vuonna 2003.

Osa mielensosoittajista kipusi torstaina Tahririn aukion laidalla olevan rakennuksen seinälle. Murtaja Lateef / EPA

Hallintoa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet Irakissa jo kuukauden ja niissä on kuollut yli 250 ihmistä. Turvallisuusjoukkojen rajut otteet eivät ole pelästyttäneet mielenosoittajia.

Pelkästään tänään perjantaina jo ainakin 350 ihmistä on loukkaantunut turvallisuusjoukkojen ammuttua kyynelkaasukranaatteja ja kumiluoteja. Perjantain vastaisena yönä kuoli ainakin viisi mielenosoittajaa.

"Olemme rauhallisia, mutta silti he ampuvat"

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on syyttänyt (siirryt toiseen palveluun) sotilaita hirvittävien kallovammojen aiheuttamisesta näiden ammuttua kyynelkaasukranaatteja suoraan päin protestoijia.

Amnestyn mukaan sotilaskäyttöön alun perin tarkoitetuista aseista muokatut kyynelkaasukranaatit ovat tappaneet ja aiheuttaneet vammoja puhkaisemalla mielenosoittajien kallot.

– Me olemme rauhallisia, mutta silti he ampuvat meitä. Mitä me muka olemme, Isisin militantteja? Näin miehen kuolevan. Sain kyynelkaasusäiliön naamaani, sanoi 21-vuotias Barah uutistoimisto Reutersille.

Tahririn aukiolla oli koolla suuri joukko mielenosoittajia jo torstaina. Perjantaina protestoijien määrä on aiempaa suurempi. Murtaja Lateef / EPA

Työttömyyteen, korruptioon ja surkeisiin julkisiin palveluihin kyllästyneet mielenosoittajat vaativat muutoksia Irakin hallintoon.

Osa mielenosoittajista syyttää naapurimaata Irania sekaantumisesta Irakin asioihin. Perjantain protestissa onkin nähty useita Irania vastaan suunnattuja mielenilmauksia, muun muassa maan lipun tallomista.

Lähteet: AP, Reuters