BBC: Orjakauppiaat myyvät kotiapulaisia Instagramin välityksellä Kuwaitissa

Kuwaitissa orjakauppiaat ovat myyneet kotiapulaisia orjiksi (siirryt toiseen palveluun) kuvapalvelu Instagramissa ja muissa kännykkäsovelluksissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Teknologiayhtiö Facebook omistaa Instagramin. BBC:n mukaan ihmiskauppaa on käyty myös Googlen ja Applen sovelluskaupoissa myytävien muiden sovellusten välityksellä.

BBC:n mukaan useat käyttäjätilit tarjosivat sovelluksissa työntekijöitä myyntiin. Kuwaitin viranomaiset sanovat, että epäiltyjä on käsketty poistamaan myynti-ilmoituksensa ja heidät on laitettu allekirjoittamaan asiakirja, jossa he lupaavat lopettaa tällaisen toiminnan.

Instagram kertoo ryhtyneensä toimiin ihmiskaupan kitkemiseksi. Yhtiö sanoo, että Facebookista ja Instagramista on poistettu asiaan liittyvää sisältöä.

BBC:n mukaan monet suosituimmat kotiapulaisia myyvät käyttäjätilit näyttävät lopettaneen toimintansa orjakaupan paljastumisen jälkeen.

Google ja Apple kertovat BBC:lle, että ne työskentelevät sovelluskehittäjien kanssa, jotta laiton toiminta niiden alustoilla saataisiin estettyä.