Seksuaalinen nautinto on julistettu ihmisoikeudeksi – Seksityöntekijä Juhani: "Kohdatuksi tuleminen saa ihmisen puhkeamaan kukkaan"

Siistiin tummaan pukuun pukeutunut hieman alle nelikymppinen mies kävelee huoneeseen rauhallisin ja vakain askelin. Vihertävät silmät katsovat lämpimästi kohti, kun mies tulee lähelle ja kättelee tervehdykseksi.

– Hei, minä olen Juhani.

Juhani on tullut Helsingin Sexhibition -erotiikkamessuille Tampereelta. Hän on luvannut kertoa ajatuksiaan nautinnosta ja seksistä. Niissä Juhani on asiantuntija, sillä päivätyönsä lisäksi hän tarjoaa maksua vastaan seuralais- ja seksipalveluja naisille ja pareille. Hän kuvailee palvelujaan asiakkaan päänsisäisen maailman kutitteluna.

– He kaikki tulevat hakemaan kohtaamista. Sitä, että joku näkee heidät juuri sellaisena kuin he ovat. Hetkeä, jolloin heidän ei tarvitse feikata mitään.

Venetsialaisnaamio Sexhibition-messuilla. Rami Moilanen / Yle

Aito kohdatuksi ja nähdyksi tuleminen on Juhanin kokemusten mukaan tärkeää kaikenlaisille ihmisille, myös sosiaalisesti lahjakkaille. Hän kutsuu blogissaan (siirryt toiseen palveluun) tätä tarvetta huomiotyhjiöksi. Kun tyhjiö on saanut täytettä, on ihminen valmiimpi etsimään seksuaalista nautintoa. Se puolestaan voi olla melkein mitä vaan maan ja taivaan väliltä.

– Nautinto voi olla kaikkea kumisaappaista varpaanvälien hipsutukseen tai johonkin tuoksuun tai ruokaan. Nautintoja on monentyyppisiä, ja ne sulautuvat toisiinsa.

Hyvä seksi lisää hyvinvointia

Miksi nautintoa sitten kannattaa opetella ja eri keinoin tavoitella? Yksinkertaisesti siksi, että se on paitsi hauskaa myös terveellistä. Seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa pohtii asiakkaiden kanssa nautintoa harva se päivä. Hän työskentelee paljon muun muassa orgasmivaikeuksista kärsivien naisten kanssa.

– Kehollinen nautinto on ihan elintärkeää ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Voidaan lähteä ihan aistinautinnoista, kaikesta mikä juuri sinusta tuntuu hyvältä, mikä hellii tai jyskyttää jossain sopivassa kohdassa.

Meistä jokaisen seksuaalisuus ja nautinto ovat erilaisia. Ei ole kahta ihmistä, jotka pitäisivät täysin samoista asioita. Juhani suhtautuu kohtaamiinsa uusiin ihmisiin tutkimusmatkailijan uteliaisuudella.

Jokaisen asiakkaan kanssa täytyy lähteä liikkeelle melkein nollasta. Silloin nautinnon tavoittelu alkaa puhumalla.

– Joku voi kertoa, että tykkää käsivarren hivelystä. Silloin aloitan siitä ja kuuntelen miten hän reagoi. Vähitellen sitten teen jotain muuta. Lähdetään jostain kauhean viattomasta liikkeelle ja päädytään vaikka minne, Juhani kuvailee.

Juhani haluaa luoda asiakkaalleen hetken, jolloin hän voi olla täysin oma itsensä. Rami Moilanen / Yle

Kosketus ja läheisyys rentouttavat, ja panevat mielihyvähormonit hyrräämään, mikä puolestaan saattaa jopa parantaa vastustuskykyä. Niinpä myös Maailman seksuaaliterveysjärjestö vaatii nautinnon nostamista näkyvämmin esiin lainsäädännössä, terveydenhoidossa ja seksuaalikasvatuksessa (järjestön julistus englanniksi) (siirryt toiseen palveluun). Järjestö muistuttaa, että nautinnollinen ja turvallinen seksielämä on jokaisen ihmisen perusoikeus.

Suomessa on viime vuosina pikku hiljaa alettu puhua enemmän nautinnosta, mutta enemmänkin siitä saisi puhua, arvioi Veera Uusoksa.

– Seksuaalikasvatuksessa voi miettiä, haluanko että lapseni nauttii seksistä vai haluanko että hän pelkää seksiä. Turvallisuus ja nautinto eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan me voimme heittäytyä nautintoon turvallisesti, Uusoksa painottaa.

Irti häpeästä, kohti nautinnon iloa

Seksiin liittyy yhä paljon häpeää. Häpeä voi kohdistua omaan kokemattomuuteen, ulkonäköön tai kummalliselta tuntuviin haluihin ja fantasioihin. Juhanin mukaan seksuaalinen hyvinvointi on meillä myös aliarvostettua.

– Luulen, että se johtuu yhteiskunnan nuivasta suhtautumisesta seksiin ja seksuaalisuuteen. Ajatellaan, että seksi on jotenkin likaista ja piilotettavaa ja tuhmaa.

Hän arvioi, että melkein kaikki ihmiset häpeilevät tai nolostelevat jotain omassa seksuaalisuudessaan. Joku on saattanut piilotella omia halujaan vuosikausien ajan.

Seksuaalinen nautinto tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Jotkut nauttivat kivusta seksin yhteydessä. Rami Moilanen / Yle

Juhani kertoo nähneensä paljon tilanteita, joissa ihminen löytää ensimmäistä kertaa jonkin pienen asian, josta pitää tai ottaa pienen askeleen kohti aitoa itsensä ilmaisua. Nähdyksi ja hyväksytyksi tuleminen on kaikille tärkeää, mutta erityisen merkityksellistä se voi olla niille, jotka ovat tavalla tai toisella piilotelleet jotain puolta itsestään.

– Voi olla elämää muuttava kokemus saada yksi kipinä sen ymmärtämiseen, että itselle tärkeä asia on ok ja sitä voi toteuttaa. Minulle on kuin valmentajan tähtihetki nähdä kun ihminen herää ja puhkeaa kukkaan.

Sooloseksi opettaa nautintoa turvallisesti

Seksuaaliterapeutti Veera Uusoksa painottaa, että omaan nautintoon tutustumisen ei tarvitse heti tarkoittaa seksitekoja. Rentoutuminen, mietiskely ja kehon helliminen antavat hyvää tietoa siitä, mistä se pitää.

Kun alkaa olla valmis seksuaalisiin tekoihin, on aika rakastella itseään. Uusoksa kutsuu itseään suureksi itsetyydytyksen kannattajaksi.

– Itsensä kanssa seksin harrastaminen ja harjoittaminen kaikkein turvallisinta. Siinä voi tehdä täsmälleen mitä haluaa ja olla välittämättä muista.

Myös Juhani pitää itsetyydytystä tärkeänä osana jokaisen ihmisen omaan seksuaalisuuteen tutustumista. Kumppanin tai kumppanien kanssa seksiä harjoitettaessa Juhani kannustaa unohtamaan tiettyyn päämäärään tähtäämisen ja keskittymään yhteiseen nautinnolliseen matkaan.

Hänen tärkein toiveensa kuitenkin on, että muistaisimme antaa huomiota sekä itsellemme että kumppanillemme. Laitetaan siis se kännykkä syrjään ja kosketetaan toisiamme. Täytetään sitä kaikissa meissä asuvaa huomiotyhjiötä.

