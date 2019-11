Tunnettu yhdysvaltalainen valkoisten ylivallan kannattaja pidätettiin Norjassa – Poliisi: Hänet karkotetaan mahdollisimman pian

Norjan poliisi pitää Greg Johnsonia uhkana tämän esittämien väkivaltaa tukevien näkemysten vuoksi. Kuva on kuvituskuva.

Norjan poliisi pitää Greg Johnsonia uhkana tämän esittämien väkivaltaa tukevien näkemysten vuoksi. Kuva on kuvituskuva. Roland Magnusson / AOP

Greg Johnson on aiemmin ilmaissut tukensa joukkomurhaaja Anders Behring Breivikille.

Norjan poliisi on pidättänyt äärioikeistopiireissä hyvin tunnetun yhdysvaltalaisen Greg Johnsonin, uutisoi Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun). Valkoisten ylivaltaa kannattava Johnson otettiin lauantaina aamupäivällä kiinni Oslossa, jossa hän osallistui äärioikeiston tilaisuuteen.

NRK:n ja sanomalehti Aftenpostenin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Johnsonin oli määrä puhua antisemitistisen Scandza Forumin järjestämässä tilaisuudessa.

Tilaisuus, johon Johnsonin oli määrä osallistua, on poliisin mukaan luvallinen. Poliisi tiedottaa Twitterissä, että paikalla on poliisivartiointi, sillä äärioikeiston tapaaminen on koonnut myös äänekkäitä vastamielenosoittajia.

Arrangementet pågår fortsatt. Politiet er på stedet for å ivareta sikkerheten til begge parter. Pr. nå går dette greit. Motparten er verbalt høylytt. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 2. marraskuuta 2019

Poliisi pitää pidättämäänsä miestä uhkana tämän aiemmin esittämien väkivaltaisten näkemysten vuoksi. Johnson on ilmaissut ymmärtävänsä joukkomurhaaja Anders Behring Breivikiä, joka tappoi vuonna 2011 yhteensä 77 ihmistä.

– Hänellä voi olla merkittävä rooli radikalisoinnissa. Hänet karkotetaan Norjasta mahdollisimman pian, kommentoi pidätystä Norjan poliisin turvallisuuspalvelun PST:n tiedottaja Martin Bernsen.

NRK:lle Johnson on kiistänyt kannattavansa väkivallan käyttöä.