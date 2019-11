Herätys: Suomessa on tuhansia superrikkaita, viha ja angsti suojasivat kirjailija Anni Saastamoista, Venäjä panostaa taas tutkimukseen

Suomessa on tuhansia superrikkaita – Iso osa rikkaista elää osinko- ja muilla pääomatuloilla keskituloisen veroilla

Suomeen on syntynyt prosenttikerho, joiden tulo- ja varallisuuskehitys on aivan omaa luokkaansa. Vaikka heidän tulonsa ovat kasvaneet merkittävästi, heidän verotus on lähellä keskituloista palkansaajaa. Kyse on Suomen rikkaista, joita on noin 50 000. Asiantuntijan mukaan verotus on suosinut jo pitkään pientä osaa veronmaksajista, jotka ovat voineet muuttaa tulonsa palkkatuloista pääomatuloiksi.

Venäjä panostaa taas tutkimukseen, mitä ajattelee nuori matemaatikko?

Nikita Prohošin mielestä matematiikka on kiehtovaa ja helppoakin, vaikka monet tuppaavat pitämään sitä luotaantyöntävänä. Grigori Vorobjov

20-vuotias novosibirskiläinen Nikita Prohošin opiskelee neljättä vuotta matematiikkaa Novosibirskin valtionyliopistossa. Hänen mielestään matematiikka on kiehtovaa ja helppoakin, vaikka monet tuppaavat pitämään sitä luotaantyöntävänä. Prohošinin opinahjossa matematiikkaan panostetaan, vuonna 1957 perustettu tiedeakatemian Siperian osasto on toipunut viime vuosina Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamasta taloudellisesta kurjuudesta ja muuttoaallosta ulkomaille. Ei niin, etteikö ulkomaille haluttaisi yhä, Prohošinkin haaveilee opiskelusta Pariisissa - mutta hän haaveilee silti paluusta takaisinkin, omaan kotikaupunkiin matemaatikon töihin.

Viha ja angsti suojasivat Anni Saastamoista – vasta romahdus mursi kovan ulkokuoren

Anni Saastamoinen tuli tunnetuksi pari vuotta sitten julkaistuaan Depressiopäiväkirjat-teoksen. Mårten Lampén / Yle

Kulttuurivieras, kirjailija, toimittaja Anni Saastamoinen, 33, tuli tunnetuksi vihaisesta kirosanoja vilisevästä masennustilityksestään. Nyt hän on kirjoittanut arjen ylistyksen, jossa irrotellaan yhdellä oluella kukkia kastellessa. Saastamoisen elämää on varjostanut koulukiusaaminen.

Sunnuntaista luvassa poutapäivä

Ilmatieteen laitos

Sunnuntaita vietetään suuressa osassa maata poutaisessa ja aurinkoisessa säässä. Etelässä ja idässä voi paikoin tihuttaa vettä. Lämpötilat ovat etelässä nollan tuntumassa ja pohjoisessa pakkasta on enimmillään reilut 15 astetta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.