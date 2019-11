Tuuli on kääntynyt: Suomalaiset käyvät niin ahkerasti elokuvissa, että pieniä elokuvateattereita putkahtelee uusiin paikkoihin

Korjaamo Kinon Aale Teitto tarkastaa pääsyliput sen jälkeen, kun hän on myynyt ne.

Korjaamo Kinon Aale Teitto tarkastaa pääsyliput sen jälkeen, kun hän on myynyt ne. Juha Kivioja

Korttelikinot ovat tehneet paluun Helsinkiin, ja niitä tulee todennäköisesti lisää.

Helsingin vanhaan linja-autoasemaan on kaavailtu uutta elokuvateatteria, jonka suunnitelmat ovat jo pitkällä. Yle kertoi niistä ensi kerran talvella 2018.

Suomen elokuvateatteriliiton puheenjohtajan Aku Jaakkolan mukaan ilmiö näkyy vain Helsingissä, sillä ainoastaan pääkaupunkiseudulla on riittävän iso markkina korttelikinoille. Ne ovat vaihtoehto multiplex-teattereille.

– Ihmiset haluavat löytää oman leffateatterin. Sellaisen, jonka identiteettiin voi samaistua, Jaakkola sanoo.

Sen lisäksi suomalaiset käyvät nyt elokuvissa enemmän kuin aikoihin, ja se kannustaa korttelikinojen pyörittämiseen.

Jaakkola muistuttaa, että pienet elokuvateatterit ovat löytäneet omia yleisöjään erikoistumalla.

Yksi niistä on Töölössä toimiva Korjaamo Kino, joka avasi ovensa talvella 2016. Se pyörittää elokuvia myös historiallisessa Bio Rexissä Helsingin Lasipalatsissa.

Aale Teitto myy lippuja ja laittaa elokuvat pyörimään Korjaamo Kinossa. Juha KIvioja/YLE

Popcorn ei tuoksu

Lauantai-iltapäivänä Korjaamo Kinossa on hiljaista. Popcornin tuoksu on tipotiessään, eikä lippukassalle synny jonoja. Lämpiössä kuuluu hiljainen puheensorina.

Elokuvateatterin ohjelmistossa oleva Downton Abbey vetää näytökseen 10–20 katsojaa, ja yksi heistä, Aino Pennanen, kertoo käyvänsä korttelikinoissa ohjelmiston takia. Hän pitää myös niiden tunnelmasta, ja erityisesti Kalliossa sijaitseva Riviera saa sen suhteen kiitosta.

– En käy katsomassa hittielokuvia. Korttelikinoissa on hieman erilainen valikoima, Pennanen sanoo.

Toinen samaan elokuvaan menossa oleva asiakas, Jenni Kuusela, kertoo olevansa ensi kertaa töölöläisessä pikkuteatterissa.

– Tulin tänne vaihtelun vuoksi. Olen aiemmin käynyt Finnkinon teattereissa. Ajattelin tukea tällaista pienempää toimijaa, Kuusela sanoo.

Korjaamo Kinossa on lauantaina yksi työntekijä. Aale Teitto siirtyy kassan takaa elokuvateatterin ovelle tarkastamaan lippuja, ja siitä konehuoneeseen ennen kuin hän palaa myymään lippuja seuraavaan näytökseen.

Teitto kertoo, että elokuvan voi käynnistää myös lippukassalta.

Helsingin vanhalle bussiasemalle on suunniteltu uusi elokuvateatteri. Jos hanke toteutuu aikataulussa, teatteri avataan syksyllä 2021. Ilkka Kemppinen / Yle

“Tämä on pitkäjänteistä hommaa”

Helsingissä oli pitkään tilanne, että korttelikinoista oli vain muisto jäljellä. Näkyvimmin niiden perintöä pitivät yllä Kino Engel ja Orion, jossa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) eli entinen elokuva-arkisto näytti elokuvia.

Viiden viime vuoden aikana tilanne on muuttunut dramaattisesti.

Nyt KAVI:lla on elokuvateatteri Oodissa (Kino Regina), Kalliossa toimii Riviera, Korjaamo Kino näyttää elokuvia Korjaamolla ja Bio Rexissä ja Orion on palannut uusien omistajien myötä korttelikinoksi. Lisäksi Kaurismäen veljekset avaavat Eerinkinkadulla sijainneen Andorran Vallilan Konepajalla.

Pikkuteatterien kokoelmaan kuuluu myös Kruununhaan kupeessa sijaitseva kokeellinen WHS Union. Ja vielä vähän aikaa sitten Sörnäisissä toimi Arabianrannasta sinne muuttanut Kino Sheryl. Sitä pyörittivät Aalto-yliopiston taideopiskelijat, mutta teatteri suljettiin viime kesänä.

Kino Sherylin lopettamisesta huolimatta korttelikinoille näyttää riittävän kysyntää.

– Kyllä niiden suosio varmasti kertoo kuluttajien käytöksen muutoksesta, ja että sitäkin ohjaa tietyllä tapaa arvovalinnat, Kulttuuritehdas Korjaamon elokuvatoiminnasta vastaava Antti Knuuttila sanoo.

Hän kertoo, että elokuvateatterin perustaminen on pitkäjänteistä hommaa. Teatterin potentiaali alkaa Knuuttilan mukaan näkyä 3–5 vuoden aikana.

– Sitten on tietysti yksittäisiä onnistumisia, kuten Kallion Riviera. Se räjähti suorastaan käsiin, Knuuttila toteaa.

Bussiasemasta leffateatteri

Korttelikinojen uusin tulokas on todennäköisesti Helsingin vanhaan linja-autoasemaan avattava elokuvateatteri. Se on vielä suunnitelma, mutta hankkeen puuhamies Ari Tolppanen uskoo, että teatteri syntyy. Tolppanen on pääomasijoituskonserni CapManin perustaja, ja hän oli takavuosina mukana elokuvateatteri Nordian toiminnassa.

Uudesta teatterista suunnitellaan kokonaiselämystä. Siihen liittyvät sekä tekniikka että tasokkaat ravintolapalvelut.

Ohjelmistossa on Tolppasen mukaan sekä indie-elokuvia että laadukkaita studioelokuvia. Sen lisäksi uusi teatteri satsaa ohjelmistossaan myös erikoissarjoihin.

– Ohjelmiston kombinaatio, tämä paikka ja sen tuoma kokonaiselämys ovat ne, joilla uskomme kilpailevamme hyvin muiden elokuvateattereiden kanssa, Tolppanen sanoo.

Vanhaan bussiasemaan suunniteltu uusi elokuvateatteri on osa laajempaa kehityssuunnitelmaa.

Jos hanke toteutuu, Lasipalatsin aukiosta tulee kulttuurikeskittymä, jota suomenruotsalainen kulttuuriyhdistys Konstsamfundet hallinnoi. Se pyörittää taidemuseo Amos Rexiä.

Yhdistys omistaa jo Lasipalatsin, ja suunnitelman mukaan myös vanha linja-autoasema siirtyy kaupungilta Konstsamfundetin omistukseen.

Jos suunnitelma etenee aikataulussa, ja Helsingin kaupunki hyväksyy sen, uusi elokuvateatteri avataan syksyllä 2021.