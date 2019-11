Ensi viikolla jopa 5 astetta keskimääräistä kylmempää – Sateet välttelevät Suomea ja luvassa on poutaa sekä pakkasta

Pohjoisessa sää on ollut jopa harvinaisen kylmää ja sama meno jatkuu alkavalla viikolla.

Ensi viikoksi on luvassa pakkasta ja poutaa koko maahan. Suomen säätilaa hallitsee korkeapaine ainakin keskiviikkoon saakka, eikä sateita ole tiedossa. Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan lämpötilat ovat alkavalla viikolla koko maassa viisi astetta keskimääräistä kylmempiä.

Pohjoisessa pakkanen on paukkunut jo hyvän aikaa. Alkavan viikon sää on pohjoisessa jopa harvinaisen kylmää ajankohtaan nähden, sanoo Kotakorpi. Luntakin on maan pohjoisosassa 10-40 senttimetriä.

Sääennuste ylimmistä lämpötiloista tulevan viikon maanantaista keskiviikkoon. Kerttu Kotakorpi / Yle

Etelässä lämpötilat ovat päivisin nollan tuntumassa, maan keskiosassa pakkasta on 5-10 astetta ja pohjoisessa 5-15 astetta. Tuuli saa sään tuntumaan entistä viileämmältä.

– Tämän hetken ennusteen mukaan lumisateet jäävät aivan maan eteläpuolelle, Kotakorpi sanoo.

Hänen mukaansa keskiviikon jälkeen pakkaset heikkenevät ja loppuviikosta voi tulla sateita. Ennuste loppuviikolle on vielä epävarma.