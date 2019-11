Hälytysajossa ollut poliisiauto kolaroi toisen auton kanssa keskellä Helsinkiä - kuvat

Sastamalassa valtatie 12:lla on tapahtunut kolmen aikaan kolari, jossa henkilöauto on törmännyt #poliisi'autoon. Tämänhetkisten tietojen mukaan poliisiauto on ollut tekemässä u-käännöstä, kun takana ajava auto on osunut poliisiautoon ja kierähtänyt katolleen. #Sisu #liikenne