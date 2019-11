Herätys: Verotiedot julki tänään, suomalaisturistien pankkikortteja suljettu ulkomailla, sää on koko maassa pakkasella

Verotiedot kertovat monesta: naiset, kulttuuri, politiikka, alle 30-vuotiaat

Viime vuoden tulo- ja verotiedot tulevat julki tänä aamuna heti kello kahdeksan jälkeen. Niiden kautta saadaan pysäytyskuva siitä, mistä Suomessa palkitaan rahallisesti enemmän ja mistä vähemmän. Yle selvittää verotietojen kautta montaa eri teemaa, muun muassa naisten ja nuorten asemaa, kulttuurin tulonjakoa ja sitä, miten uudet kansanedustajat edustavat koko kansaa tulotaustaltaan.

Rajakauppa Ruotsin ja Norjan välillä on ennätyslukemissa

Ruokakaupan työntekijän Heidi Gustafssonin mielestä viikonloput ovat stressaavia, koska norjalaisasiakkaita käy ostoksilla niin paljon. Kirsi Heikel / Yle

Norjalaiset käyvät koko ajan enemmän ostoksilla Ruotsin puolella. Muun muassa alkoholi, juusto, liha ja makeiset ovat reilusti halvempia Ruotsissa kuin Norjassa. Myös edullisemmat palvelut houkuttelevat. Moni norjalainen huoltaa autonsa, varaa hammaslääkärin ja käy kampaajalla Ruotsin puolella.

Suomalaisturistit ovat yllättyneet, kun oma pankkikortti on suljettu ulkomailla: Syynä usein raksi väärässä paikassa

Jos kortti ei toimi ulkomailla, syynä saattaa olla käyttäjän itsensä laittama maantieteellinen esto. Ismo Pekkarinen / AOP

Suomalaisia turisteja on hämmästyttänyt ulkomailla, kun oma pankkikortti ei toimikaan. Osalla turisteista kortti on jopa suljettu. Korttimaksamisen palveluita tarjoavan Nets Finlandin maajohtaja Sirpa Nordlund sanoo, että yhtiöt ovat panostaneet pankkikortin väärinkäytön estämiseen. Kuluttaja voi itse valita suojauskeinoja. Yksi tällainen keino on maantieteellinen esto.

Lammastilallinen ei saanut viime vuonna rahaa petoaitoihin, ja tänä syksynä susi tappoi 22 lammasta: “Ehkä tällä kertaa rahaa riittää”

Lammastilaa pitävä Satu Kumpulainen toivoo, että valtiolla riittäisi enemmän rahaa petoaitoihin. Heini Holopainen / Yle

Petoaitoja rakennetaan nyt enemmän kuin koskaan. Aidanrakennus kulkee käsi kädessä petotuhojen kanssa, eli keskittyy läntiseen Suomeen, minne suurpetokannat ovat levittäytyneet. Tälle vuodelle saatiin lisämäärärahaa, mutta se ei ehtinyt auttaa Satu Kumpulaisen lammastilalla.

Sää on poutainen, mutta viileä

Yle

Alkavalla viikolla sää on suuressa osassa maata poutaista ja selkeää, mutta Suomen eteläpuolella liikkuu sadealue, joka saattaa ajoittain kurottaa etelärannikolle. Lämpötilat ovat lähes koko maassa pakkasella. Lapissa pakkasta on jopa 10–20 astetta. Pilvisyyden mukana lämpötiloissa on suuria eroja. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.