Uudet kansanedustajat ponnistavat eduskuntaan hyvin erilaisista lähtökohdista – vuosituloissa yli 240 000 euron erot

Eduskuntaan ponnistetaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Suurimpien ja pienempien tienestien ero oli yli 240 000 euroa viime vuonna, kun uudet kansanedustajat vasta suunnittelivat vaalikampanjoitaan.

Tämä selviää tänään julkitulleista verotiedoista. Yle kiinnitti tiedoissa huomiota ensimmäisen kauden kansanedustajien tuloihin.

Vähiten uusista kansanedustajista tienasi viime vuonna Mauri Peltokangas (ps.), jolle kertyi 8 439 ansiotulot.

Peltokankaan puoluetoveri, yrittäjä Veikko Vallinin (ps.) tulot viime vuonna olivat 12 285 euroa, jotka kertyivät kahta euroa lukuun ottamatta ansiotuloista.

Pienistä verotuloista huolimatta Vallin on yksi varakkaimmista kansanedustajista. Vallin on tehnyt tilinsä muun muassa urheiluravinneyrittäjänä ja hänen omistamien kiinteistöjen arvo on yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun).

Kolmanneksi vähiten uusista kansanedustajista tuloja kertyi yrittäjä Ano Turtiaiselle (ps.), joka tienasi 12 470 euroa viime vuonna.

Neljänneksi vähiten viime vuonna nettosi lähihoitaja Sanna Antikainen (ps.). Antikaisen tulot olivat 17 926 euroa.

Viidenneksi vähiten tuloja tilitti viime vuonna Ale Jussi Wihonen (ps.), jolle kertyi 19 340 euroa ansiotulot.

Lindén tulolistan kärjessä

Eniten eduskuntaan nousseista kansanedustajista tienasi turkulainen Aki Lindén (sd.), joka toimi viime vuonna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana.

Lindén tilitti viime vuonna 252 383 euron vuositulot, joista 1 972 euroa oli pääomatuloja.

Toiseksi eniten uusista kansanedustajista ansaitsi oululainen Janne Heikkinen (kok.), joka maksoi veroja 220 990 euron ansiotuloista. Heikkinen ei tienannut pääomatuloja viime vuonna.

Heikkinen toimi viime vuonna Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n viestinnän suunnittelijana.

Heikkilä ja Lindén tienasivatkin uusista kansanedustajista ylivoimaisesti eniten, sillä seuraavana listalla on Pirkanmaan vaalipiiristä valittu Anna-Kaisa Ikonen (kok.), jonka tulot jäivät yli 75 000 euroa Heikkilästä.

Ikonen tienasi valtiovarainministeriön valtiosihteerinä 149 326 euroa viime vuonna.

Neljänneksi eniten tienasi näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius (vihr.). Petelius nettosi viime vuonna 148 273 ansiotulot.

Viidenneksi eniten edustajista tuloja tilitti satakuntalainen Eeva Kalli (kesk.), joka Miltton Networksin toimitusjohtajana sai kasaan 122 798 euron vuositulot.

Ministerit pääsääntöisesti hyvätuloisia

Ministereiksi on noussut pääsääntöisesti hyvätuloisia suomalaisia, eikä tämä ole ihme. Osa ministereistä jatkaa viime kaudella alkanutta ministeritaivalta tai parlamentaarikon uraa eduskunnassa.

Tulokuningas viime vuoden tuloissa oli maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), joka toimi myös viime kaudella ministerinä.

Leppä tienasi yhteensä 145 131 euroa, joista 12 377 euroa oli pääomatuloja. Leppä toimii myös maatalousyrittäjänä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) ei jäänyt kauas Lepästä. Viime kaudella elinkeinoministerinä toiminut Lintilä tienasi 145 081 euroa.

Ministereistä tulojonon häntäpäähän jäi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.), jonka vuositulot olivat 76 126 euroa.

Juttu päivittyy taulukoilla.