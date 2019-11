Maahanmuuttajanainen nousi suurituloisten Top 10 -listalle – Diagnostiikka-alan yrityskauppa poiki yli 36 miljoonaa euroa

Suurituloisimpien huippukärkeen on noussut ensimmäistä kertaa vuosikausiin nainen, toimitusjohtaja ja tohtori Maria Severina. Hän tienasi viime vuonna yli 36 miljoonaa euroa myymällä diagnostiikkateollisuuden raaka-aineita valmistavan HyTestin.

Severina muutti Venäjältä Suomeen liki 30 vuotta sitten. Hänet valittiin vuonna 2012 uusturkulaiseksi (siirryt toiseen palveluun).

Vuoden uusturkulaiseksi hänet valittiin, koska hän on menestynyt maahanmuuttajataustainen yrittäjä, joka on luonut Turkuun työpaikkoja. Hän osaa raadin mukaan myös käyttää kulttuurintuntemustaan hyödyksi siltojen rakentamisessa.

Severina on kannustanut Suomea ja Turkua panostamaan enemmänkin huippuosaajien houkuttelemiseen.

Yle yritti tavoitella Severinaa maanantaiaamuna, mutta HyTestin edustajien mukaan tämä ei esiinny mielellään julkisuudessa.

Lähes 100-prosenttisesti vientiyritys

Viime vuonna HyTest myytiin (siirryt toiseen palveluun) norjalaiselle pääomasijoittajalle Summa Equitylle.

HyTest valmistaa vasta-aineita ja antigeenejä diagnostiikkateollisuuden käyttöön. Se myy tuotteitaan kymmeniin maihin ympäri maailman.

HyTestin tuotannosta peräti 96 prosenttia menee vientiin. Yritys on tehnyt vuodesta toiseen erittäin hyvää tulosta ja ollut hyvin kannattava.

HyTestin myyntijohtaja Jukka Lehikoinen on eniten tienanneiden listalla 39:ntenä 7,2 miljoonalla eurolla.

Sanoman Seppälä toisena

Naisten tulokärjessä toisena on Sanoman omistajiin kuuluva Rafaela Seppälä 10,5 miljoonalla eurolla.

Kolmantena on Majlen Fazer 7,6 miljoonalla. Majlen on Karl Fazerin pojanpojan tytär, siis Fazerin neljännen sukupolven perillinen. Majlen on yhä yksi makeisyhtiö Fazerin omistajista.

Naisia oli tuhannen suurituloisimman joukossa viime vuonna 139.

Tiedotusvälineille luovutetuista verotiedoista puuttuu yli 231 suurituloisen tiedot. Yli 100 000 euroa tienanneet suomalaiset ovat pystyneet tänä vuonna ensi kertaa estämään tietojensa luovuttamisen.

Medialle annetuitsa tiedoista ei käy ilmi, mille sijalle tulokärjessä tietojensa luovuttamisen estäneet sijoittuvat.