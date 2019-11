Tulli epäilee törkeää kansainvälistä rikosvyyhtiä: yrityksen väitetään tuoneen Suomeen laittomasti lähes miljoona lääketablettia

Tulli epäilee rikollisten tuoneen Suomeen miljoonien eurojen arvosta lääkkeitä ja muita tuotteita laittomasti. Suomeen on tuotu Yhdysvalloista muun muassa noin 772 000 lääketablettia ilman Fimean lupaa. Lisäksi maahan on tuotu noin 200 000 dopingtablettia.

Kanaalisaarille rekisteröity yritys osti Yhdysvalloista elintarvikkeita, rehuja sekä lääkkeiksi ja dopingaineiksi luokiteltuja tuotteita. Sen jälkeen yritys toi niitä Ahvenanmaalle ja myi verkkokaupan kautta EU-alueelle. Mukana oli kaksi yritystä, joista toinen oli ahvenanmaalainen.

Tavarat tuotiin väärillä tullinimikkeillä, jolloin niistä maksettiin veroa selvästi vähemmän kuin olisi pitänyt. Lisäksi tulli-ilmoituksiin oli kirjattu tuojaksi väärä yritys, mikä on laitonta. Ahvenanmaalainen yritys otti Suomeen lähetetyt tuotteet omiin nimiinsä ja sai vähentää maahantuonnin arvonlisäverot omassa verotuksessaan.

Kuviossa hyödynnettiin Ahvenanmaan verotuksellista erityisasemaa (siirryt toiseen palveluun).

Tulli epäilee, että yritykset kiersivät veroja tahallaan. Epäilty rikoshyöty on vähintään 2,2 miljoonaa euroa.

Tulli on tutkinut tapausta epäiltynä törkeänä dopingrikoksena, törkeänä veropetoksena, törkeänä tulliselvitysrikoksena, lääkerikoksena, salakuljetuksena ja dopingrikoksena. Epäiltyjä on 12. Osa epäillyistä on suomalaisia, osa muista maista.

Rikoskokonaisuus siirtyy syyttäjälle marraskuussa.