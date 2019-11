Samu Hällfors, 31, ärsyyntyi kovaääniseen pomoon ja sai idean – yritys oli lähellä mennä konkurssiin, mutta se tekikin perustajasta rikkaan

Yritys alkoi tamperelaisessa autotallissa kahden teekkarin kesäprojektista. Erikoinen liikeidea syntyi vajaat kymmenen vuotta sitten yrityksen perustajien entisessä työpaikassa.

Samu Hällforsin pomo puhui niin äänekkäästi puhelimeen, että jotain piti keksiä.

Syntyi Framery Oy, joka rakentaa äänieristettyjä puhelinkoppeja ja työtiloja. Hällfors perusti yhdessä työkaverinsa Vesa-Matti Marjamäen kanssa Framery Oy:n vuonna 2010. Suuri osa tuotteista menee vientiin, mutta puhelinkopit ovat tuttuja myös suomalaisilla työpaikoilla.

Frameryn tuotteita on muun muassa Microsoftilla, Siemensillä, McDonaldsilla, SAPilla, Deloittella ja PWC:llä maailmalla. Yrityksessä on 240 työntekijää, ja se toimittaa tuotteita 70 maahan.

Rohkea idea vei Hällforsin Pirkanmaan tulokärkeen. Hänen 20 miljoonan euron ansionsa ovat koko Suomessa kymmenenneksi eniten.

– Tulojen taustalla on vuoden 2018 alussa toteutettu yrityskauppa, jossa suomalainen pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners tuli Frameryn enemmistöomistajaksi, toimitusjohtaja Hällfors kertoo Ylelle.

Verot Suomeen

Hällforsin mukaan yritys alkoi Marjamäen ponnekkaasta aloitteesta. Sillä tiellä he ovat edelleen.

– Meidän missiomme on lisätä pieni pala onnea ihmisten työpäiviin mahdollistamalla keskittymistä ja poistamalla häiriöitä.

Hällfors maksoi ansiotuloistaan lähes 7 miljoonaa euroa veroja Suomeen. Hänen veroprosenttinsa on 34.

– Olen hyvin ylpeä Frameryn menestyksestä ja pidän tärkeänä, että voin maksaa verot täysimääräisesti Suomeen.

Ilman innovaatiorahoitusta konkurssi olisi ollut edessä

Hällfors on kiitollinen siitä, että yritys on saanut innovaatiorahoitusta. Ilman sitä se olisi todennäköisesti mennyt konkurssiin.

– Näen Frameryn suomalaisen innovaatiorahoituksen menestystarinana. Ilman Tekesin Nuoret Innovatiiviset Yritykset-ohjelmaa Framery olisi vuonna 2014 todennäköisesti mennyt konkurssiin.

Framery on luonut satoja uusia työpaikkoja Suomeen ja tuonut verotuloja. Hällfors ei ota kantaa siihen, miten verotulot pitäisi jakaa.

– Verotulojen jakaminen kuuluu Suomen eduskunnalle, en ota siihen kantaa.

"Enkä minä ainakaan vaihtaisi päivääkään pois"

Kovat tulot eivät saa Hällforsia lepäämään laakereillaan. Yrityksen menestys on edelleen hänen ykköshaaveensa.

– Yrittäminen ei ole helppoa, eikä aina kivaa mutta jostain syystä moni jää tälle tielle. Enkä minä ainakaan vaihtaisi päivääkään pois.

Nuorena on Hällforsin mukaan hyvä aika alkaa yrittäjäksi, kun ei ole mitään hävittävää.

– Niin mekin aloitimme aikanaan Vesa-Matin kanssa. Meillä ei ollut rahaa, jälkikasvua eikä omaisuutta, joten oli täydellinen aika ottaa se riski.

Tamperelaisen Frameryn Samu Hällfors on menestynyt myös yrityskilpailussa. Hän vei Suomen EY Entrepreneur of the Year 2018 -kilpailun voiton.

