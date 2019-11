Anjalaan ei rakenneta uutta koulua, Elimäki puolestaan saa pitää yläkoulunsa – kaupunginhallitus otti kantaa Kouvolan isoihin säästöesityksiin

Kouvolan taloustilanne on huono. Kaupunginhallitus otti kantaa kaupunginjohtajan esityksiin palveluverkkojen karsimiseksi.

Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt omalta osaltaan kaupungin isoista säästöistä. Ne kohdistuvat peruskouluihin ja lukioihin, liikuntapaikkoihin kuten uimahalleihin sekä kaupungin urheiluseuroille ja kulttuurilaitoksille maksamiin avustuksiin.

Perusopetuksen osalta kaupunginhallituksen kanta on, että Anjalaan ei rakennetakaan uutta koulua. Sen sijaan Inkeroisiin rakennetaan uusi Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu, josta tulee opinahjo Anjalan ja Tehtaanmäen alakoulujen sekä Inkeroisten yhtenäiskoulun oppilaille. Sen yhteyteen tulisi myös uusi päiväkoti sekä tilat kirjastolle.

Kaupunginhallitus edellyttää, että uuden yhtenäiskoulun valmistelu aloitetaan välittömästi. Tehtaanmäen koulu lakkautetaan vasta, kun ratkaisu uuden yhtenäiskoulun osalta on valmis.

Sen sijaan Ummeljoen koulu suljetaan ensi vuoden elokuussa. Kaipiaisten koulu puolestaan yhdistettäisiin hallinnollisesti Utin koulun kanssa.

Muilta osin kaupunginhallitus päätyi noudattamaan kouluverkkoratkaisua, joka Kouvolassa hyväksyttiin vuosi sitten. Siten yläkoulun luokat 7.-9. halutaan edelleen säilyttää Elimäellä, eikä yhtenäiskoulua siirretä Korialle. Myös Voikkaan alakoulun jatko selvitetään myöhemmin.

Perusopetuksen osalta päätöksistä äänestettiin. Janne Wallin (kesk.) muutosesitystä kannatti Wallin ohella neljä SDP:n valtuutettua, sekä perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuutetut. Kaupunginjohtajan alkuperäisten säästöesitysten takana seisoi neljä kokoomusvaltuutettua sekä Vihreiden Kaisa Spies ja Keskustan Jenny Hasu.

Kaksi lukiota kiinni

Lukioiden osalta kaupunginhallitus päätyi kannatamaan esitystä kahden lukion sulkemisesta. Elimäen ja Valkealan lukiot suljetaan elokuun alussa 2021. Uusia opiskelijoita ei enää ensi lukuvuodeksi oteta.

Myös lukioiden tulevaisuudesta äänestettiin. Jako oli muutoin sama kuin peruskoulujen osalta, mutta SDP:n Maria Eloranta ja Sanna Tähtinen äänestivät kaupunginjohtajan lakkautusesityksen puolesta.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantaina omalta osaltaan palveluverkkoihin kohdistuvista säästöistä. Kaupunginvaltuusto tekee lopulliset päätökset ensi viikon maanantaina. Kaupunginjohtaja Marita Toikka esitteli säästölistansa lokakuun puolivälissä.

Lue lisää: Kouvola joutuu kiirelliselle säästökuurille – kouluja ja uimahalleja suljettaisiin

Veronkorotus pöydälle

Kaupunginhallitus ei vielä ottanut kantaa Kouvolan tuloveroprosentin korotukseen. Kaupunginjohtaja on esittänyt 0,5 prosenttiyksikön korotusta. Kunnallisveroprosentti Kouvolassa olisi tällöin 21,25. Asia päätettiin kuitenkin jättää pöydälle.

Sen sijaan kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen, että alle 18-vuotiaiden liikuntaryhmiltä ryhdytään perimään varausmaksuja. Vuorojen hinta kaupungin liikuntatiloissa olisi ensi kesäkuusta alkaen 10 euroa tunti. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa esittämäänsä summaa, joka alun perin oli 15 euroa.

Kaupunginhallituksen kanta on, että Kouvolassa jatkaa neljä uimahallia: Inkeroisissa, Kouvolassa, Kuusankoskella ja Valkealassa. Korian uimahallin sopimus irtisanotaan. Hallitus on valmis lakkauttamaan Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit vasta kun kaupunkiin on rakennettu uusi uimahalli.

Kouvolan jäähallien toiminta jatkuu nykyisellään. Kaupunginhallitus on kuitenkin sitä mieltä, että paikallisten seurojen kanssa käydään neuvottelut siitä, miten lisäsäästöjä saadaan aikaiseksi.

Kouvolaan on ehdotettu kokonaan uuden monitoimihallin rakentamista. Hallituksen mielestä hallin rakentaminen ei kuitenkaan nykytilanteessa ole mahdollista.

Huono taloustilanne

Kouvolan taloustilanne on huono. Kouvolan pitäisi tasapainottaa talouttaan 20 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi kuluvan vuoden tulos on jäämässä noin 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kaupunginjohtajan esitys ensi vuoden budjetiksi on noin 6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tähän päästään, mikäli valtuusto hyväksyy 0,5 prosenttiyksikön veronkorotuksen sekä palveluverkkoon esitetyt lakkautukset ja leikkaukset.

Lue lisää: Kaikki keinot käytössä Kouvolan talouden pelastamiseksi – kaupunginjohtaja: "Veronkorotus välittämätön"

Palveluverkoista ja veronkorotuksesta päätetään Kouvolassa ensin. Lopullinen ensi vuoden budjetti on määrä hyväksyä valtuustossa joulukuussa.

Keskustele Kouvolan säästöistä tässä artikkelissa. Kommentoida voi tänään 4.11. klo 22 asti.