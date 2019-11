Lastenhuoneessa aloittaneen IT-firman myynti nosti isän ja pojat tulokärkeen – "Kaupat tehtiin Helsingissä, Timo sanoi tehneensä päätöksen Heinolan kohdilla"

Ei tainnut Jukka Autere tietää 1989 Inmicsiä perustaessaan, että yhtiö tekisi vielä hänestä ja hänen pojistaan Tomista ja Timosta monimiljonäärejä.

Hajulla hän kuitenkin oli.

– Minulla on sähköalan koulutus, ja näin, että tietotekniikka tulee nyt yrityksiin. Kolme vuotta piti istua vielä koulun penkillä kolmekymppisenä, että sai ATK-alan yrityksen pystyyn.

Yritys lähti toimittamaan koneita ja asennuksia. Ensimmäiset koneet rakennettiin peruskouluikäisten poikien makuuhuoneessa.

Jukka Autereen näkemys oli oikea. 2018 monikansallinen telejätti Telia osti Inmicsin 75 miljoonalla eurolla.

Viime vuoden verotustietojen mukaan Jukka Autereen verotettava pääomatulo oli yli 33 miljoonaa euroa, ja Tomi ja Timo Autereen lähes 15 miljoonaa euroa mieheen.

Näillä tuloilla noustiin kevyesti Keski-Suomen tulokärkeen, ja koko massakin korkealle. Viime vuoden verotettavissa pääomatuloissa Jukka Autere on sijalla 5., ja Tomi ja Timo sijoilla 14. ja 15.

Kolmen ihmisen elämäntyö

Vaikka pojat tulivat aktiivisemmin mukaan yrityksen toimintaan vuosituhannen vaihteessa, se on ollut elämäntyö käytännössä kaikille kolmelle.

– Me kasvoimme tähän yritykseen mukaan. Muistan, kun haettiin Helsingistä ensimmäiset komponentit, ja kasattiin konetta makuuhuoneen pöydällä, sanoo Tomi Autere.

Tomi Autere työskenteli Inmicsin myyntijohtajana. Kun Telia oli ostanut Inmicsin, yhtiö fuusioitiin Nebulan kanssa, ja Tomi Autereesta tuli uuden yhtiön toimitusjohtaja.

Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli myös Timo Autere.

– Saimme rekrytoitua mahtavia tyyppejä. Työnteko ei varmaan tuntunut samalla tavalla työnteolta kuin se jossain muualla olisi ehkä tuntunut, hän sanoo.

Yhtenä menestystekijänä Autereet pitävät sitä, että vastuuta saatiin jaettua leveämmälle. Inmics lähti pienestä, ja usein pienessä yrityksessä on yksi omistaja, jonka vastuulla on kaikki.

– Kun tulin varsinaisesti mukaan, taisin olla viides henkilö firmassa. Timo tuli pari vuotta myöhemmin, ja pystyimme jakamaan asioita. Olisi ollut tuskallista yrittää kasvaa yhden ihmisen yrittäessä olla vastuussa kaikesta, Tomi Autere sanoo.

– Kun ollaan samaa perhettä, ja kaikilla on älytön intohimo ja palo asiaan, välillä leiskuu. Se pitää kääntää voimavaraksi, sanoo Timo Autere.

Vastuunjako ja kipinöinnin kääntäminen voimaksi onnistuivat. Kun Telia osti Inmicsin, sillä oli liki 200 työntekijää ja 50 miljoonan euron liikevaihto.

"Ei ole myynnissä"

Perheellä ei varsinaisesti ollut haluja myydä yhtiötä. Kyselijöitä ja tarjoajia oli ollut jo useamman vuoden ajan, ja Jukka Autereen vastaus Telialle oli sama kuin muillekin:

– Voidaanhan me istua, mutta ei ole myynnissä.

Telia kuitenkin vakuutti Autereet, lähinnä näyttämällä, että yrityksellä on jatkuvuutta.

– Että siellä on ihmisillä töitä jatkossakin, Telia pystyi takaamaan tietyn työllisyyden. Mutta olihan se luopumisen tuskaa, totta kai, Jukka Autere sanoo.

– Jatkuvuus ja työpaikat olivat isoin asia. Ei pääomasijoittajissakaan sinällään mitään vikaa ole, mutta se on tyypillisesti 5-7 vuotta, ja yritys vaihtaa taas omistajaa, täydentää Tomi Autere.

Kauppoja Telian kanssakin mietittiin pitkään, aina kalkkiviivoille saakka.

– Kaupat tehtiin Helsingissä, Timo sanoi tehneensä päätöksen Heinolan kohdilla, Jukka Autere naurahtaa.

Rahat yrityksen myynnistä tulivat proosallisesti tilille.

– Ne tulivat Ruotsin kruunuina, euroiksi muunnettuna. Taisin minä siitä tiliotteesta kopion ottaa, sanoo Jukka Autere.

Yrityksen myynnin lisäksi kolmikko keskusteli myös sukupolvenvaihdoksesta.

– En sano, että tämä oli suoraan se syy, mutta sukupolvenvaihdos olisi tarkoittanut minulle ja Timolle yli kymmenen miljoonan euron henkilökohtaista velkaa, sanoo Tomi Autere.

Tomi Autereen mielestä näyttää siltä, että sukupolvenvaihdoksen huojennukset on tarkoitettu hieman pienemmille yrityksille.

– Isä vaihtaa verstaan pojalle. Inmicsillä oli kuitenkin liikevaihtoa se 50 miljoonaa ja tulos viisi miljoonaa. Vaikka sukupolvenvaihdoksessa saakin prosentteina ison huojennuksen, euromäärät jäävät suuriksi.

Muuttuiko elämä?

Jukka Autere jäi eläkkeelle kauppojen yhteydessä. Hän on sijoittajana mukana noin kymmenessä yrityksessä.

Entä Tomi ja Timo? Miten lähes 15 miljoonaa euroa on muuttanut elämää?

– Ei millään lailla. Ihan samalla tavalla sitä lähtee aamulla töihin ja illalla tulee kotiin. Tuntuu siltä, että kun ihminen saavuttaa sen omakotitalon, kesämökin ja kaksi autoa, niin siinä se melkein on. Ei sitä niin hirveän paljon tarvitse omaisuutta ympärilleen, sanoo Tomi Autere.

– Minulla on kolme pientä lasta, siinä pysyy jalat maan pinnalla ja tiukasti arjessa kiinni. Se, mikä on muuttunut, on että nyt pystyy auttamaan keskisuomalaisia yrityksiä uusilla tavoilla, sanoo Timo Autere.

Rahan kinuajia ei Autereiden mukaan ole ollut kiusaksi asti, ja yrityksiin he sijoittavat, jos se on hyvin perusteltua.