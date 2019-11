Protestoijat yrittivät tunkeutua Iranin suurlähetystöön Irakissa

Irakin turvallisuusjoukot ovat ampuneet kolme ihmistä pysäyttäessään protestoijien tunkeutumisen Iranin suurlähetystön alueelle.

Välikohtaus tapahtui sunnuntaina keski-Irakissa sijaitsevassa Karbalan kaupungissa.

Irakin hallintoon yhteydessä oleva maan ihmisoikeuskomissio (IHCHR) on vahvistanut kolme ihmisen kuolleen ja tusinan haavoittuneen yhteenotossa, uutistoimisto Reuters raportoi.

Tilanne sai alkunsa myöhään sunnuntai-iltana, kun Iranin suurlähetystön edustalle kokoontuneet protestoijat heittelivät kiviä ja ilotulitteita suurlähetystön tontille. Uutistoimisto AFP:n mukaan mielenosoittajat polttivat autonrenkaita suurlähetystön porttien liepeillä ja jotkut yrittivät kiivetä lähetystön muurin yli.

Tässä vaiheessa Irakin turvallisuusjoukot avasivat tulen hajottaen väkijoukon.

Iranin ja Irakin välit ovat jännittyneet. Maat sotivat 1980-luvulla verisesti, mutta sen jälkeen avoimilta yhteenotoilta on vältytty. Nyt Iranilla on paljon poliittista ja taloudellista valtaa konfliktien repimässä naapurimaassa, jota on viime vuosikymmeninä miehittänyt niin Yhdysvallat kuin Isiskin.

Irakissa on ollut viime kuukausina paljon levottomuuksia. Tähän mennessä arviolta yli 250 ihmistä on saanut surmansa lokakuussa alkaneissa maan hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa.

Tänään maanantaina tuhansia protestoijia on kokoontunut Irakin pääkaupunkiin Bagdadiin vaatimaan pääministeri Adel Abdul Mahdin eroa.

Lähteet: AFP, Reuters