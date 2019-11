Atria ottaa käyttöön yhden megawatin akuston aurinkosähkön varastoimiseen – Fingrid: "Se on jo paikallisesti kunnon yksikkö"

Atrian Nurmon ruokatehtaan ympäristöön asennettiin yli 22 000 aurinkopaneelia pari vuotta sitten. Aurinko tuottaa noin viisi prosenttia koko tehtaan sähkön tarpeesta eli noin 5 600 megawattituntia.

Nyt Atria ryhtyy myös varastoimaan aurinkosähköä Nurmon tehtaalla. Juuri asennettu yhden megawatin akku mahdollistaa sen, että Atria voi tuottaa sähköä yli omien tarpeidensa ja myydä sitä eteenpäin sähkömarkkinoille.

Eniten sähköä saadaan valoisana aikana ja jatkossa kesähuippuja voidaan tasata akuston avulla. Suurin asia on kuitenkin Atrian tilaus-toimitusketjun johtaja Tapani Potkan mukaan se, että myös kantaverkkoyhtiö Fingrid hyödyntää resurssia.

– He hyödyntävät osaltaan akkukapasiteettia sähkön kysynnän ja tarjonnan vaihteluiden hetkelliseen tasapainottamiseen.

Akustojen käyttö tuo myös Atrialle lisää hyötyä.

– Saamme tasalaatuisempaa ja parempaa sähköä Nurmon tehtaan käyttöön. Varavoimalana sitä ei voida kuitenkaan pitää, koska tehtaan kulutus suhteessa akuston varauskykyyn on niin suuri.

Aurinkopaneeleihin investoiminen on ollut kannattava päätös. Yhtiö aikoo jatkossa käyttää aurinkoenergiaa ainakin uudiskohteissa. Nurmon lisäksi paneeleita on myös Koskenkorvan ja Varkauden rehutehtailla, tosin vähemmän.

– Tietyssä mittakaavassa aurinkovoima toimii täydentävänä tekijänä hyvin, mutta tilaahan nämä paneelit vaativat, sanoo Tapani Potka.

Atria tilaus-toimitusketjun johtaja Tapani Potka on tuttu näky Atrian aurinkosähköpuiston laidalla. Kokoa puistolla on 9 jalkapallokentän verran. Antti Kettumäki / Yle

Aurinkosähkön kesähuiput verkkoon

Suomessa sähkömarkkinat on avattu kilpailulle ja kaikilla toimijoilla on mahdollisuus myydä sähköä verkkoon. Tämä mahdollisuus on teollisuuden lisäksi myös yksityisillä aurinkoenergian tuottajilla. Oleellista on, että sähkömarkkinat toimivat, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

– Sähkö tulee ensin jakeluverkkojen kautta, mutta päätyy yhteiseen käyttöön eli myös Fingridin kantaverkkoon. Periaatteessa myös tuotanto on mahdollista kotitalouksista lähtien, mutta isojen teollisten toimijoiden merkitys sähköntuotannossa on suurempi.

Aurinkojärjestelmissä yleistyy hiljalleen energian keräysmahdollisuus. Etenkin teollisuuden tuottamissa laitoksissa, joissa on akkuvarasto.

– Yksi hyvä esimerkki on kauppakeskus Sello, jota kutsutaan virtuaaliseksi voimalaitokseksi. Kaikki energia on yhdistetty yhden energianhallinnan alle ja sitä myydään markkinoille. Kiinteistö ansaitsee hyvän summan rahaa.

Ruususen mukaan aurinkoenergia on jatkossakin hyvä vaihtoehto ja tilannetta parantaa se, että ylimääräistä sähköä voi myydä pois. Teollisuudessa tuotantojärjestelmä voidaan mitoittaa omaa tarvetta suuremmaksi.

Atrian yhden megawatin akustoa Ruusunen pitää merkittävänä.

– Se on jo paikallisesti kunnon yksikkö. Fingridin näkökulmasta se ei ole valtakunnan tasolla paljon, mutta jos vastaavia tulee lisää niin se alkaa näkyä.

Yritykset tyytyväisiä aurinkosähköön

Atrialla ollaan todella tyytyväisiä aurinkoenergian hyödyntämiseen. Samoin myös meijeriyhtiö Juustoportissa Jalasjärvellä. Juustoportissa meijerin katolle asennettiin pari vuotta sitten 500 paneelia ja lisää on tulossa.

– Tässä oli monia syitä, miksi mekin lähdimme satsaamaan aurinkoenergiaan. Ympäristösyyt ovat yksi seikka, mutta myös taloudelliset asiat vaikuttavat. Pitkällä aikavälillä tämä on kannattavaa, kertoo tehtaanjohtaja Marko Viitala.

Auringosta saadaan eniten hyötyä irti maaliskuun ja lokakuun välillä - eli juuri silloin, kun Juustoportissa on tarvetta sähkön kulutuksen kannalta. Aurinko tuottaa vuositasolla noin kymmenen prosenttia vuotuisesta sähkönkulutuksesta, Viitala kertoo.

– Me pystymme leikkaamaan sähkön kulutushuippuja. Jäähdytyskoneisto eli elintarvikkeiden kylmänä pitäminen tarvitsee eniten sähköä kesällä.

Juustoportin tehtaanjohtaja Marko Viitalan mukaan lisää aurinkopaneeleita on tulossa.

Jukka Ruusunen arvelee, että maailman mittakaavassa aurinkoenergia on voittava muoto. Varastointiongelmaa ei vielä pystytä hallitsemaan, mutta aurinkoenergian hinta on hurjassa laskussa.

– Alueilla jossa aurinko paistaa, on hyvin valoisa tulevaisuus. Suomessa aurinko tuottaa noin 100 megaa sähköä ja uskon, että se kasvaa myös meillä.

Lue lisää:

Sähkölasku pian nolla euroa – mies irrotti omakotitalonsa sähköverkosta ja alkoi tuottaa sähkönsä itse: "Muut ajattelivat, että hulluhan tuo on" (siirryt toiseen palveluun)

Sähkön varastointi tulee pientaloihin – "Kahden vuoden sisällä aurinkojärjestelmistä taloudellisesti kannattavia"

Sikalinja saa jo aurinkoenergiaa – ensimmäiset aurinkopaneelit käytössä Atrialla