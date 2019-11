"Selfiet ovat demokratian todellinen mitta, eikö?" – Elizabeth Warren kipuaa kohti demokraattien presidenttikisan kärkeä kaverikuva kerrallaan

LACONIA, NEW HAMPSHIRE Senaattori Elizabeth Warrenille on muodostunut kampanjatilaisuuksissa parikin tavaramerkkiä. Ensimmäinen niistä näkyy ennen kuin Warren on edes aloittanut puhettaan ja toinen, kun puhe on jo päättynyt.

Warrenin tilaisuudet tunnetaan vauhdikkaista sisääntuloista ja selfiejonoista.

New Hampshiressa sijaitsevassa Laconian pikkukaupungissa Warren kirmaa koulun jumppasalin poikki lavalle nopeudella, jonka jalassa olevat lenkkitossut mahdollistavat. Perässä ei tahdo pysyä kuvaajakaan.

Warren on kiertänyt Yhdysvaltoja hengästyttävää tahtia. Laconiassa on alkamassa Warrenin 150. kansalaisten tapaaminen eli niin sanottu town hall -tilaisuus. Pelkästään New Hampshiren osavaltiossa Warren on ehtinyt vierailla jo 20 kertaa.

Laconian pikkukaupungissa New Hampshiren osavaltiossa jonotettiin Warrenin kampanjatilaisuuteen. Nina Svahn / Yle

Heti puheensa aluksi Warren käy läpi tilaisuuden marssijärjestyksen. Ensin hän aikoo esittäytyä, kertoa, miksi on mukana kilvassa demokraattipuolueen presidenttiehdokkuudesta ja vastata sen jälkeen muutamiin kysymyksiin. Mutta samaan hengenvetoon Warren lupaa, että lopuksi voidaan käyttää niin paljon aikaa kuin tarvitaan selfiekuvien ottamiseen.

– Selfiethän ovat demokratian todellinen mitta, eikö? Warren naurattaa jumppasaliin pakkautunutta yleisöä.

Kaverikuvat kampanjoinnin keskiössä

Warrenin leiri on ymmärtänyt, että kuvat eivät ole kampanjoinnin sivutuote vaan sen tärkeä osa. Monessa yleisötilaisuudessa kuvien ottamiseen käytetään enemmän aikaa kuin ehdokkaan varsinaiseen puheenvuoroon.

New Yorkissa syyskuussa valokuvien ottaminen venyi nelituntiseksi spektaakkeliksi. Myös Laconiassa kuvien ottamiseen menee toista tuntia, kun Warrenin puhe vie reilut puoli tuntia.

Warren käyttää kuvien ottamisen jälkeen aikaa myös juttelemiseen. Leslie Smithin mukaan Warren on fiksuin ehdokkaaksi pyrkivistä ja ymmärtää talous- ja raha-asiat. Nina Svahn / Yle

Valokuvausvaiheessa Warrenin kampanjaväki ottaa vuorossa olevalta puhelimen ja näppäisee kuvan. Toisin sanoen tarkkaan ottaen kyse ei ole selfieistä, mutta sitä termiä Warrenin väki kuitenkin käyttää.

Toiminta on hiottua: lavan viereen on asetettu pöytä, jolle takit ja laukut pannaan odottamaan kännykkäkuvan ottamisen ajaksi. Lapsiperheet ohjataan jonon kärkeen.

Warrenin kampanjan mukaan valokuvia on otettu kampanjan aikana jo noin 75 000. Sosiaalisessa mediassa levitessään ne tarjoavat Warrenille ilmaista lisämainosta.

Warren kipuaa kohti kisan kärkeä

Monella Warrenin kanssa kuvaan haluavalla näyttää olevan myös sanottavaa. Osan kanssa Warren keskustelee hyvän tovin kuvan ottamisen jälkeen.

Deborah Zimmerman kertoo käyttäneensä tilaisuuden hyväkseen ja antaneensa Warrenille vinkin.

– Sanoin hänelle, että Kamala Harrisista tulisi loistava oikeusministeri, johon hän vastasi, että niin tulisi, Zimmerman sanoo.

Senaattori Harris tavoittelee Warrenin tavoin demokraattien presidenttiehdokkuutta mutta on mielipidekyselyissä kaukana kärjestä.

Deborah Zimmerman on jo päättänyt, että haluaa Warrenista demokraattien presidenttiehdokkaan. Laconian kampanjatilaisuudessa jaettiin kotipihalle asetettavia Warren-mainoskylttejä. Nina Svahn / Yle

Aikoinaan Barack Obaman puolesta kampanjoinut Zimmerman näkee Warrenissa obamamaista voittaja-ainesta. Zimmerman sanoo kertoneensa myös Warrenille itselleen, että uskoo tämän voittavan.

Mielipidekyselyissä Warren onkin vankistanut asemiaan presidenttiehdokkaaksi pyrkivien kärkijoukossa. Tuoreissa kyselyissä (siirryt toiseen palveluun)hän on ohittanut senaattori Bernie Sandersin ja hengittää ennakkosuosikkina pidetyn Joe Bidenin niskaan.

Samaan aikaan kun Warren on vahvistanut kannatustaan, Bidenin asemat ovat olleet heikkenemään päin. Demokraattien esivaaleissa ensimmäisinä äänestävissä osavaltioissa Iowassa (siirryt toiseen palveluun) ja New Hampshiressä (siirryt toiseen palveluun) Biden on jäänyt Warrenin taa.

Ashley Dunnin mielestä on selvää, miksi Warren vahvistaa asemiaan.

– Hän on fiksu ja koulutettu ja hänellä on konkreettisia, aukikirjoitettuja suunnitelmia, ei mitään hähmäisiä ehdotuksia. Nämä selkeät suunnitelmat erottavat hänet muista ehdokkaista, Dunn sanoo.

Ashley Dunnin (harmaassa puserossa) mielestä Elizabeth Warrenilla on demokraattiehdokkaista selvimmät suunnitelmat. Nina Svahn / Yle

Dunn tuhahtaa väitteille, että Warrenin rasitteena olisi Bideniin verrattuna huonommat mahdollisuudet tulla valituksi Yhdysvaltain presidentiksi. Hän näkee huolen takana vahvaa sukupuolen korostamista.

– Kun katsotaan hänen politiikkaansa eikä sitä, miltä hän kuulostaa, hänellä on erittäin hyvät edellytykset tulla valituksi, Dunn sanoo.

Peter MacKenna on asettautunut salin seinänvierustaa kiemurtelevan selfiejonon jatkoksi.

– Nämä pitkät jonot itsessään kertovat Warrenin suosiosta. Hänen suunnitelmansa saavat valtavasti vastakaikua, ja ihmiset ovat hänestä innoissaan, MacKenna sanoo.

Peter MacKenna (raitapaidassa) ei ole vielä päättänyt, tukeeko Bernie Sandersia vai Elizabeth Warrenia demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Nina Svahn / Yle

MacKenna arpoo vielä, asettuuko Warrenin vai Bernie Sandersin taakse. Hänestä on kuitenkin jo selvää, että Warren tekee demokraateista parasta kampanjaa.

Warren havittelee suurta rakennemuutosta

Warrenin kärkiviestinä on huoli tavallisten yhdysvaltalaisperheiden selviytymisestä.

Viesti tulee yleisölle aina sisääntulomusiikkia myöden. Warren juoksee lavalle countrytähti Dolly Partonin 9 to 5 -kappaleen tahtiin. Siinä Parton laulaa, kuinka puurtamisesta huolimatta rahat valuvat rikkaiden taskuun.

Puheessaan Warren kertoo oman perheensä tilanteeseen viitaten, kuinka vielä hänen lapsuudessaan minimipalkalla oli mahdollista nousta köyhyydestä ja selvitä.

– Miksi nykyään selviytyminen on niin paljon vaikeampaa, vaikka ihmiset tekevät työtä yhtä kovasti kuin äitini kaksi sukupolvea sitten, Warren kysyy.

Senaattori Elizabeth Warren on vankistanut asemiaan demokraattien presidenttiehdokaskilvan kärkijoukossa. Hän haluaa Yhdysvaltoihin rakenteellisen muutoksen, muun muassa maksuttoman julkisen terveydenhuollon. Nina Svahn / Yle

Hän sanoo haluavansa, että vallanpitäjät toimivat perheiden eivätkä suuryritysten hyväksi ja saa noin neljänsadan ihmisen yleisöltä raikuvat suosionosoitukset.

– Nykyinen järjestelmämme on loistava lääkeyhtiöille mutta ei ihmisille, jotka yrittävät saada reseptilääkkeensä hankittua, hän sanoo.

Yhdysvalloissa lääkkeiden hinta on paikoin noussut niin korkeaksi, että esimerkiksi osa diabeetikoista joutuu säännöstelemään tarvitsemaansa insuliinia tai matkustamaan Kanadaan ostamaan insuliininsa halvemmalla.

Suunnitelmia arvosteltu liian radikaaleiksi

Warren haluaa jokaiselle yhdysvaltalaiselle hoidon takaavan julkisen terveydenhoitojärjestelmän.

Hän haluaisi parantaa myös lasten päivähoitoa siten, että vähiten ansaitsevat saisivat lapsensa hoitoon maksutta. Laajenevia julkisia palveluja Warren rahoittaisi muun muassa superrikkaiden ja suuryritysten verotusta kiristämällä.

Arvostelijoiden mukaan Warrenin suunnitelmat ovat liian radikaaleja ja vasemmistolaisia houkuttaakseen laajoja kansanjoukkoja.

Elizabeth Warren piti Laconiassa 150:nnen town hall -tyyppisen kampanjatilaisuutensa. Nina Svahn / Yle

Warren itse ei arvostelusta hätkähdä. Laconiassa hän haki vertailukohtia historiasta.

– Mitä luulette arvostelijoiden sanoneen orjuutta vastaan nousseille? "Liian vaikeaa, luovuttakaa." Entä naisten äänioikeutta vaatineille? "Liian vaikeaa, luovuttakaa." Entä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta kampanjoineille? "Liian vaikeaa, luovuttakaa."

Yleisö nousee taputtamaan seisaaltaan, kun Warren lopettaa kampanjaiskulauseeseensa. Se kehottaa unelmoimaan suuria, taistelemaan kovasti ja voittamaan.

