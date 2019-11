Erikoistutkija: "Chattailu on alkanut rapauttaa alkuperäistä etätyön ideaa"

Avokonttoreiden hälinä, jatkuvat keskeytykset ja oman työpisteen puuttuminen hankaloittavat työhön keskittymistä konttorissa. Moni hakee kotoaan rauhaa työn tekemiseen.

Kotona etätyötä tekevän haasteita puolestaan ovat yksinäisyys ja vaara siitä, että päivät venyvät liian pitkiksi.

Teknologia voi rapauttaa etätyötä

Erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitokselta (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että viestintäalustojen kehittyminen on muuttanut etätyön luonnetta. Perinteisesti kotona tehtävän etätyön etuna on, että voi työskennellä itsenäisesti ja keskittyä hiljaisuudessa omaan tehtäväänsä.

Nyt työntekijät ovat verkon kautta jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Erilaiset pikaviestimet, skype-kokoukset ja muut reaaliaikaiset viestintäpalvelut vilkuttavat merkkejään saapuvista viesteistä.

Tuomivaaran mukaan edut, joita etätyöllä ennen on ollut esimerkiksi työkuormituksen vähentämisessä, eivät enää uudessa työkulttuurissa välttämättä toteudu. Itsemääräämisen ja keskittymisen hyöty vähenee.

– Tietyllä tavalla chattailu on alkanut rapauttaa alkuperäistä etätyön ideaa, sanoo Seppo Tuomivaara.

Palaveri sujuu kävellen ympyrää olohuoneessa

Laatujohtaja Jani Jaatinen asuu keskellä hämäläismetsiä Rengon Lietsan kylässä ja tekee töitä Stora Enson tietohallinnossa.

– Läppäri kassissa on pitkään ollut konttorini. Kierrän ympäri maailmaa ja oma toimisto on Helsingissä, mutta sielläkään minulla ei ole omaa työpistettä, sanoo Jaatinen.

– Päivässä on palaveria toisensa perään. Välissä ryystetään kahvit ja haukataan ilmaa, kuvailee Jani Jaatinen omaa etäpäiväänsä kotona. Kati Turtola / Yle

Jani Jaatisen etäpäivät täyttyvät palavereista, joihin Jaatinen osallistuu oman kotinsa olohuoneesta. Jaatisen mukaan etätyön tekeminen kotoa onkin nykyään jopa välttämätöntä.

– Palaverithan ovat etäkokouksia ympäri maailmaa. Kokoukset alkavat olla haasteellisia avokonttoriympäristössä, koska silloinhan häiritsemme toisiamme, pohtii Jaatinen, joka kertoo itse usein kävelevänsä ympyrää omassa olohuoneessaan samalla, kun on palaverissa.

Erikoistutkija Seppo Tuomivaaraa olohuoneessa käveleminen hymyilyttää.

– Mielenkiintoinen ilmiö. Jos tykkää liikkua kokoustaessaan tai saa palaveriin sellaisia vapauksia, mistä itse tykkää, se on hieno juttu, kannustaa Tuomivaara.

Kotona kukaan ei keskeytä

Vuoden 2020 alussa Tilastokeskus julkaisee uuden työolotutkimuksen, jossa on kerätty tietoa myös siitä, miksi ihmiset hakeutuvat etätöihin.

– Minulla on sellainen tuntuma että, työtehtävistä riippuen ihmiset mielellään hakeutuvat tekemään töitä avokonttorista rauhallisempiin paikkoihin. Mutta ensi vuoden alussa voimme sanoa varmasti, sanoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaara.

Hämeenlinnalainen Anu Viherä pitää etätyöpäivän, kun hänellä on erityinen tarve keskittyä. Hämeen ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina työskentelevä Viherä lukee kotonaan opiskelijoiden opinnäytetöitä, kirjoittaa raportteja tai valmistelee oppitunteja. Viherän mukaan etätöissä on parasta se, että pystyy keskeytyksettä työskentelemään.

– Työpaikallani on paljon ihmisiä. Keskustelua syntyy, mikä on hirveän hyvä asia, mutta välillä on tosi rauhoittavaa ja kivaa olla työpäivä itsekseen, sanoo Viherä.

Etätyö voi olla yksinäistä

Työturvallisuuskeskuksen (siirryt toiseen palveluun) asiantuntija Päivi Rauramo kouluttaa työssään asiantuntijatoimistotyötä tekeviä ihmisiä. Hän on huomannut, että monitilatoimistoihin tai avotyöympäristöihin siirtyneissä työpaikoissa osa työntekijöistä on kokenut uuden työympäristönsä häiriökkääksi. He ovat siksi hakeutuneet kotiin tekemään keskittymistä vaativia työtehtäviä.

– Tavallaan on surullista, jos sieltä työpaikalta paetaan pois. Se on sääli, jos sitä kautta menetetään yhteisöllisyyttä sekä yhteisen oppimisen ja ongelmanratkaisun mahdollisuutta, sanoo Rauramo.

Rauramo muistuttaa kuitenkin, että hyvin toteutetuissa monitilatoimistoissa on aina myös rauhallisia työtiloja. Työnantajan velvollisuus on mahdollistaa hyvät, toimivat ja turvalliset tilat työntekijöille.

– Etätyöhön ryhtyminen pitää aina olla molemminpuolisen sopimuksen tulos. Siihen ei saa millään muotoa painostaa tai pakottaa, eikä työntekijäkään voi vaatia, että hänen on saatava tehdä etätyötä, sanoo Rauramo.

Perhe palauttaa maan pinnalle

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramo tietää, että etätöissä työntekijä saattaa kuormittua siitä, että päivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi. Kotona työskennellessä ei ole työpaikan ovea, jonka taakse voisi illalla jättää työasiat. Lehtori Anu Viherä ei kärsi tästä ongelmasta.

– Minulla on perhe, joka palauttaa minut maan pinnalle. Kun nuoriso saapuu koulusta ja alkaa ruoanlaitto. He pitävät huolen siitä, että työpäivä ei jatku loputtomasti, sanoo Viherä.

Etätyö vaatii johtamista ja aktiivista viestintää

Sekä Anu Viherä ja että Jani Jaatinen ovat tyypillisiä etätyön tekijöitä. Tuoreimman työssäolobarometrin (siirryt toiseen palveluun) mukaan etätyötä tekevät pääasiassa ylemmät toimihenkilöt. Heistä jopa 27 prosenttia on etätyössä päivittäin tai viikoittain.

Päivi Rauramo sanoo, että etätyön tekeminen ei sovi kaikille ja toisaalta etätyön johtamistarpeet voivat vaihdella hyvinkin paljon.

– Henkilöstö ei ole mikään harmaa massa vaan koostuu yksilöistä. Toiset työntekijät ovat itseohjautuvampia ja heillä on se osaaminen, mitä itsenäisessä työskentelemisessä tarvitaan, sanoo Rauramo.

Etätöiden tekeminen ei ole Rauramon mukaan oikea ratkaisu, jos työpaikalla olosuhteet eivät ole kunnossa tai työyhteisössä on ristiriitatilanteita. Työympäristö ja työilmapiiri pitää saada kuntoon.

– Jos on työkykyyn liittyviä ongelmia tai esimerkiksi päihdeongelmia, myös ne saattavat jäädä käsittelemättä, kertoo Rauramo.

Lue myös: Ajattelitko pitää etäpäivän? Vietä vaikka kalsarit jalassa, mutta muista nämä 6 asiaa