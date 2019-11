Päivi Räsäsen kirjoituksesta aloitetaan esitutkinta – Epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kirjoituksesta aloitetaan esitutkinta. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt esitutkinnan aloitettavaksi Räsäsen kirjoituksesta, jonka Suomen Luther-säätiö julkaisi vuonna 2004.

Räsäsen kirjoitus "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi" oli Raamattuun ja sen tulkintaan liittyvä, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto. Poliisi on aiemmin päättänyt, ettei esitutkintaa aloiteta, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta.

Valtakunnansyyttäjää on pyydetty arvioimaan asiaa uudelleen. Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.

Syyttäjänlaitoksen tiedotteessa todetaan, että valtakunnansyyttäjä on punninnut keskenään sananvapautta, uskonnonvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia perus- ja ihmisoikeuksia toisin kuin poliisi.

Tästä syystä valtakunnansyyttäjä on määrännyt asiasta esitutkinnan, josta vastaa Helsingin poliisilaitos.

Päivi Räsäsen kirjoituksista on käynnissä toinenkin esitutkinta, joka koskee hänen kesäkuussa julkaisemaansa Twitter-viestiä. Tässä esitutkinnassa selvitetään, syyllistyikö Räsänen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan Helsinki Pride -tapahtumaa koskevalla viestillään.