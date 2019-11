Pyllyn puristelu on monelle arkipäivää – Yksittäistapaus-elokuvien tekijät lähtevät koululuokkiin kitkemään arkista häirintää

Tuotantoyhtiö Tuffi Films käy sukupuolittuneen vallankäytön ja seksuaalisen häirinnän kimppuun poikkeuksellisella kampanjalla.

Dokumenttielokuvien yhteydessä erilaisia vaikuttamiskampanjoita on tehty sekä Suomessa että muualla maailmassa paljonkin, mutta fiktioelokuvan puolella ilmiö vasta tekee tuloaan.

Tuffi Filmsin kampanjan kärjessä on yksitoista Yksittäistapaus-sarjan lyhytelokuvaa, ja niiden katsomisen tueksi tuotettu keskusteluaineisto.

Miljan (Pinja Sanaksenaho) koulupäivä alkaa iljettävällä bussikohtaamisella. Luokassa hän jää kokemansa kanssa yksin Elli Toivoniemen elokuvassa Pysäkki. Tuffi Films

Yksittäistapaukset kuvaavat enimmäkseen tavanomaisia tilanteita, jotka tarkemmin katsottuina osoittautuvat absurdeiksi: koulutyttöä ahdistellaan bussissa; lihavaa naista nöyryytetään nettitreffeillä, vaatekaupassa ja uimahallissa; tuntematon pilaa pariskunnan romanttisen reissun puristelemalla naista takapuolesta.

Kolme vuotta kestävä kampanja on suunnattu etenkin kouluihin, kuvailee kampanjapäällikkö Sini Hormio.

– Meidän tavoitteemme on se, että materiaalia voidaan hyödyntää etenkin kouluissa, ja siinä ollaan jo tosi pitkällä. Toivomme myös, että kampanja madaltaisi kenen tahansa kynnystä katsoa näitä elokuvia ja keskustella niiden todella tärkeistä teemoista.

Sini Hormion mielestä Tuffi Films on toteuttanut uniikin, ison elokuvatapauksen. Mårten Lampén / Yle

"Kiva kun nää ei ole mitään valistuselokuvia"

Kampanjan tavoitteena on tarjota elokuviin nojautuvia työkaluja vääristyneiden, sukupuolittuneiden valtarakenteiden purkamiseen ja ilmiön näkyväksi tekemiseen.

Esimerkiksi oppilaitoksille on laadittu keskusteluaineistoa, jonka avulla avataan yhdessä katsottujen elokuvien aiheita koululuokissa. Materiaali soveltuu myös työpaikkojen tarpeisiin, esimerkiksi seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen tai tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisen tueksi.

Testikouluissa vastaanotto on ollut erinomainen, ja keskustelu elokuvien jälkeen runsasta, kuvailee Sini Hormio.

– On tullut sellaista palautetta, että elokuvat ovat todella laadukkaita, ja on kiva, kun ne eivät ole mitään vanhentuneita opetusfilmejä, tai "valistuselokuvia".

Maksuton materiaali julkaistaan yksittaistapaus.fi-sivustolla tammikuussa, jolloin kaikki Yksittäistapaus-elokuvat tulevat myös Yle Areenaan nähtäville.

Sonya Lindforsin ja Aino Sunin elokuvassa Shake! Eva (Tuuli Heinonen) pistää ranttaliksi ja kehohäpeä saa kyytiä. Theofanis Kavvadas/TuffiFilms

Kampanjan lisäksi myös koko elokuvakokonaisuus on poikkeuksellinen.

Siihen kuuluu yhdentoista lyhytelokuvan lisäksi seitsemän ohjaajan omista elokuvistaan yhdessä muokkaama kokoillan elokuva Tottumiskysymys. Elokuvia ohjaamassa ja käsikirjoittamassa oli kaikkiaan viidentoista elokuvantekijän, taiteilijan, aktivistin ja tutkijan kollektiivi.

Vaikka elokuvat ovat fiktiota, ne perustuvat tekijöidensä tosielämän kokemuksiin ja havaintoihin naisiin kohdistuvasta, usein näkymättömästä vallankäytöstä.

Tuffi Filmsin tuottaja Elli Toivoniemi on todennut, että elokuvien tapaukset ovat tuttuja kaikille yli 12-vuotiaille.

– On kauhean epämiellyttävää todeta, miten kertakaikkisen banaaleja asioita me yhteisesti hyväksymme ihan meidän perusarjessamme. Nämä eivät ole asioita, joita olisi tapahtunut vain joillekin harvoille.

Sonjan (Jenny Lehtinen) kilot häiritsevät muita ihmisiä Kirsikka Saaren ja Raisa Omaheimon Läski-elokuvassa. Tuffi Films

Krista Kosonen ja Eero Ritala näyttelevät Alli Haapasalon Pikku juttu -elokuvassa paria, jonka romanttinen lomapäivä menee pilalle satunnaisen kourijan takia. Alli Haapasalo/Tuffi Films

Kovan tason kumppanit mukana

Tuffi Filmsin kanssa keskustelu- ja opetusmateriaalia ovat olleet tuottamassa Opetushallitus, tasa-arvovaltuutettu, sekä Loisto setlementti -yhdistyksen Helsingin Tyttöjen Talo ja Poikien Talo. Keskeinen kumppani on rakentavan dialogin menetelmiä kehittänyt Erätauko-säätiö (siirryt toiseen palveluun).

Kampanjapäällikkö Sini Hormion mukaan Yksittäistapaus-opetusmateriaali on laadittu yläasteille ja toisen asteen oppilaitoksiin käsi kädessä kasvatusalan ammattilaisten kanssa.

– Meillä on sekä testikouluja että näitä opetuksen asiantuntijoita ollut sparraamassa. Materiaali toimii yksi yhteen opetussuunnitelman kanssa. Se on kouluille tosi arvokasta aineistoa. Emme voi ennustaa, paljonko kouluja lähtee lopulta mukaan, mutta uskon, että tästä tulee valtakunnallinen juttu.

Tänään perjantaina Tuffi Films on kutsunut koolle yhteiskunnallisia vaikuttajia, päättäjiä ja muita vaikuttajia käymään joukolla läpi kampanjan tarjoamia keinoja tasa-arvotyöhön.

Hormion mukaan tavoitteena on saada lisää sanansaattajia eri organisaatioihin.

– Tähän mennessä mukana on ollut jo jopa satoja ihmisiä erilaisista vaikuttajista asiantuntijoihin. Me pyrimme siihen, että tästä tulee laajin vaikuttavuuskampanja, mitä on tehty.

Tine Alavin ohjaamassa ja Maryan Abdulkarimin kirjoittamassa Unelmaduunissa Sanna (Meri Nenonen) on aivan tavattoman suvaitsevainen melkein palkatessaan Istaahilin (Sophia Wekesan). Aleksi Taivalantti/Tuffi Films

Akateeminen arviointi tulossa

Olennainen osa kampanjaa on sen vaikutusten akateeminen, riippumaton arviointi. Yksittäistapaus-kampanjan vaikutusta opettajien ja koulujen muun henkilökunnan ammattitaitoon ja asenteisiin sukupuolittuneen väkivallan kohtaamisessa tutkitaan kaksivuotisessa tutkimushankkeessa.

EU-rahoitteisessa tutkimuksessa paikalliset yliopistot keräävät aineistoa opettajilta, koulukuraattoreilta, psykologeilta ja terveydenhoitajilta Espanjassa, Kroatiassa ja Suomessa.

Erase Gender Based Violence -tutkimuksessa saadun tiedon pohjalta tuotetaan verkkokoulutuspaketti, joka auttaa lisää tietoisuutta sukupuolittuneesta vallankäytöstä ja väkivallasta. Koulutuspaketti sisältää käytännön neuvoja siihen, miten väkivaltaa ehkäistään, miten siihen puututaan, miten siitä keskustellaan ja miten nuoria ohjataan hakemaan apua.

Ulla Heikkilän ja Saara Särmän elokuvassa Let Her Speak tutkijanainen (Cecilia Nilsson) ei saa omaa alaansa käsittelevässä paneelissa miehiltä suunvuoroa. Johanna Onnismaa/Tuffi Films

Tampereen yliopiston apulaisprofessori, hankkeen (siirryt toiseen palveluun) vastuullinen tutkija Marita Husso pitää Yksittäistapaus-lyhytelokuvia erinomaisena välineenä väkivallan ja häirinnän näkyväksi tekemiseen ja sanallistamiseen.

– Elokuvat mahdollistavat eläytymisen eri osapuolten tilanteisiin ja avaavat yhteyden tunteiden käsittelemiseen. Se luo tilaa usein normaaleina pidettyjen käytäntöjen satuttavuuden ymmärtämiselle, myötätunnolle ja empatialle, ja sitä kautta yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle muutokselle, kirjoittaa Husso sähköpostissaan.

Sini Hormiolla on kovat toiveet Yksittäistapaus-kampanjan kansainvälisen vaikuttavuuden suhteen.

– Opetusmetodit ja suunnitelmat ovat tietysti jokaisessa maassa erilaiset, mutta tässä on paljon sellaista, mitä me pystytään kansainvälisessä markkinoinnissa hyödyntämään. Me haluamme, että tästä tulee maailmanlaajuinen ilmiö.

Johannes Holopainen on raiskausjutun nuori syyttäjä Miia Tervon elokuvassa Ei mitään hätää. Tuffi Films

Kampanja Suomen oloissa ainutlaatuinen

Yksittäistapauksen kaltaisia vaikuttavuuskampanjoita tehdään koko ajan enemmän dokumenttielokuvan parissa. Niillä on jo pitkä perinne.

Esimerkiksi norjalaisen ilmastonmuutoselokuvan Thank You For the Rain (2017) vaikuttavuuskampanja ulottui usealle mantereelle: sitä on käytetty Afrikassa pienviljelijöiden koulutukseen ja Euroopassa päättäjien lobbaukseen.

Suomessa dokumenttielokuvan vaikuttavuustyötä edistää muun muassa DocPoint-festivaali (siirryt toiseen palveluun), joka yhdistää elokuvantekijöitä ja yhteiskunnallisia toimijoita.

Fiktioelokuvassa vastaavaa kampanjointia on ollut toistaiseksi vähän. Vaikka Tuffi Films ei ole maailmassa ainoa tai ensimmäinen asialla, on Yksittäistapaus laajuutensa ja tekotapansa vuoksi harvinaisuus. Suomessa se on tiettävästi ensimmäinen laatuaan.

Jenni Toivoniemen elokuvassa Juhlatunnelma kelpo mies (Samuli Niittymäki) saa naiskollegoilta (Niina Hosiasluoma, Pirjo Lonka ja Minna Suuronen) ei-toivottua kiitosta siitä, että ei ole nilkki. Johanna Onnismaa/Tuffi Films

Sini Hormion mukaan elokuvatapaus on herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Tuffi Films on tehnyt sopimuksen Totem Filmsin kanssa Tottumiskysymys-elokuvan ja kaikkien yhdentoista Yksittäistapaus-lyhytelokuvan kansainvälisestä levityksestä.

– He ovat nähneet tämän todella poikkeuksellisena tapana tehdä sekä yhteiskunnallista muutosta että korkeatasoista elokuvaa kollektiivisesti näin monen ihmisen voimin.

Kotimaassakin kiinnostus vaikuttavaan fiktioon on kasvussa. Tuffi Filmiltä kerrotaan, että esimerkiksi Yle on toivonut heiltä lisää sisältöjä, joihin kuuluu yhteiskunnallisen vaikuttamisen aspekti.

Taustalla on esimerkiksi onnistunut It’s Alive -tuotantoyhtiön yhdessä Ylen kanssa toteuttama, huippusuosittu Sekasin-sarja.

Sarjaan liittyi kampanja, jolla tuotiin esille nuorten mielenterveysongelmia, ja rohkaistiin heitä hakemaan apua kampanjan yhteydessä avatusta chat-palvelusta. Suomalaissarja on esitetty ainakin Ruotsissa ja Hollannissa, Saksassa siitä tehtiin oma versio. Sekasin julkaistiin myös kirjana.

Anna Paavilaisen elokuvassa Play Rape näyttelijä Emppu (Julia Lappalainen) sovittaa rooliasua, jonka voi repiä päältä uudelleen ja uudelleen. Johanna Onnismaa/Tuffi Films

Vaikuttaminen osa filosofiaa

Toistaiseksi vaikuttavuustyö ei ole kovin kummoinen bisnes, mutta ei Tuffi Films ole siihen lähtenytkään euronkuvat silmissä.

Kampanjapäällikkö Sini Hormion mukaan suurin osa kampanjan kuluista on kaivettu tuotantoyhtiön omasta pussista.

–Tervetuloa vaan mukaan rahoittamaan elokuvantekijöitä tulevaisuudessa. Tässä on päärahoittajana Tuffi Films ja alkuun auttamassa Koneen Säätiö. Kyllä tämä hyvin isolla sydämellä ja yrityksen omalla ponnistuksella tapahtuu.

Kampanjan kustannuksia tosin on lähes mahdoton laskea rahassa, sillä siihen on osallistunut jo niin suuri joukko vapaaehtoisia. Työtä on tehty jo lähes neljän vuoden ajan. Kampanjasta päätettiin samalla kun päätettiin tehdä aiheesta elokuvia.

Hormio huomauttaa, että Tuffissa tehdään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä siksi, että se on osa yrityksen filosofiaa.

– Meille on ollut aina tärkeää, että teemme taiteellisesti laadukasta ja kunnianhimoista elokuvaa, jolla voidaan luoda myös yhteiskunnallista muutosta. Tuffin ytimessä on semmoinen maailmanparannus ja uusille, rohkeille rajoille meneminen.

Reetta Aallon elokuvassa Buduaar Jani (Joonas Snellman) heittäytyy turhan läheiseksi Emmin (Suvi Blick) kotibileiden jatkoilla. Tuffi Films

