Turun hovioikeudelta kova ukaasi: Sunny Car Centerin Markku Ritaluoman tultava paikalle itse

Autokauppahanke Sunny Car Centerin miljoonakorvauksien käsittelyyn on varattu runsaasti aikaa Turun hovioikeudessa.

Sunny Car Centerin isoimman vahingonkorvausjutun käsittely alkaa Turun hovioikeudessa tiistaina aamupäivällä.

Hovioikeus edellyttää, että yhtiön entinen toimitusjohtaja Markku Ritaluoma on henkilökohtaisesti paikalla pääkäsittelyssä. Läsnäolovaatimuksesta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Hämeen Sanomat verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun) (vain tilaajille). Vielä käräjäoikeudessa Ritaluomaa kuultiin etäyhteydellä.

Hovioikeus katsoo kuitenkin, että riita-asia on poikkeuksellisen laaja, kun kannevaatimus on sisältänyt 35 eri maksutapahtumaa usean vuoden ajalta ja vahingonkorvausvaatimus ylittää kuusi miljoonaa euroa. Asiakirja-aineisto on laaja ja pääkäsittelyn kesto poikkeuksellisen pitkä, kuusi päivää ja lisäksi kolme varapäivää.

Hovioikeuden mukaan asiassa on keskeisesti kysymys Ritaluoman omista toimista, joista paras tietämys on hänellä itsellään. Lisäksi aiemmin Skype-ohjelman käytössä käräjillä oli lukuisia teknisiä ongelmia. Näin ollen hovioikeus arvioi, että Ritaluoman tulee osallistua pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti sillä uhalla, että valitus hänen poissa ollessaan jätetään sillensä.

Ritaluoma on ilmoittanut hovioikeudelle, ettei voi saapua oikeuteen. Hänellä ei kuitenkaan ole asiamiehen mukaan laillista estettä saapua istuntoon.

Pitkä ja monipolvinen juttu

Sunny Car Center päätyi konkurssiin syksyllä 2015. Sen jälkeen pesä on pyrkinyt saamaan varoja takaisin.

Sekä Ritaluoma että autokauppayhtiön hallituksen entinen jäsen Iisakki Kiemunki valittivat Kanta-Hämeen käräjäoikeuden huhtikuussa 2018 antamasta tuomiosta. Siinä Ritaluoma tuomittiin maksamaan takaisin konkurssipesälle noin 6,2 miljoonaa euroa vahingonkorvauksia. Kiemunki tuomittiin noin 350 000 euron korvauksiin.

Heidän vastapuolenaan asiassa on Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n konkurssipesä. Sen mukaan Markku Ritaluoma oli vienyt konkurssikypsän yrityksen varoja lähes 6,2 miljoonaa velkojien ulottumattomiin. Iisakki Kiemunki oli puolestaan toiminut huolimattomasti ja passiivisesti ollessaan yhtiön hallituksessa ja näin mahdollistanut rahojen viennin. Molemmat kiistivät konkurssipesän vaateet.

Useiden vahingonkorvausjuttujen lisäksi Sunny Car Centerin konkurssipesän julkisselvittäjä teki pari vuotta sitten poliisille tutkintapyynnön yhtiöstä kadonneista miljoonista. Tutkinta alkoi vuonna 2017 nimikkeillä törkeä velallisen epärehellisyys ja törkeä kirjanpitorikos.