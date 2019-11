Uusi fantasiasarja esittelee suomalaisnäyttelijän ja noidan nimeltä Pekkala – BBC:n ja HBO:n jättisatsaus saa ylistävät arviot

Dafne Keen näyttelee Lyraa, joka alkaa selvittää siepattujen lasten kohtaloa ja katoamisten yhteyttä salaperäiseen tomuun. Lyran daimoni, eli eläinhahmoinen sielu, on nimeltään Pantalaimon.

Dafne Keen näyttelee Lyraa, joka alkaa selvittää siepattujen lasten kohtaloa ja katoamisten yhteyttä salaperäiseen tomuun. Lyran daimoni, eli eläinhahmoinen sielu, on nimeltään Pantalaimon. HBO Nordic

Uudeksi Game of Thronesiksi povattu BBC:n ja HBO:n jättisatsaus His Dark Materials sai tänään maanantaina ensi-iltansa suoratoistopalvelu HBO:lla. Kriitikot suitsuttavat fantasiasarjaa.

Britanniassa arviot antavat 4–5 tähteä. Myös arvostettu the New York Times -lehti noteeraa tv-draaman.

Erityisen tapauksesta tekee se, että sarjassa on mukana suomalaisnäyttelijä Pasi Remsu. Hänellä on pieni rooli pohjoisen samojedimetsästäjänä, pahiksena, joka sieppaa päähenkilö Lyran ja kauppaa tämän eteenpäin.

Pasi Remsu kertoi aiemmin Ylelle ehdottaneensa sarjan ohjaajalle, että hän puhuu repliikkinsä suomeksi, Rovaniemen murteella. Sitä kuinka paljon sarjassa lopulta kuullaan suomea, pitää odottaa kuudenteen jaksoon, jossa Remsu IMDB-palvelun mukaan (siirryt toiseen palveluun) esiintyy.

Suoratoistopalvelu HBO:ssa on tällä hetkellä katsottavissa sarjan ensimmäinen jakso. Jaksot ilmestyvät palveluun maanantaisin.

Kaisana on Poirot'n näyttelijä

Philip Pullmanin samannimiseen trilogiaan perustuva Universumien tomu kertoo 12-vuotiaasta Lyra-tytöstä (Dafne Keen), joka selvittää salaperäisen tomun merkitystä ja sen yhteyttä siepattuihin lapsiin.

Sarja sijoittuu meidän maailmamme rinnakkaiseen todellisuuteen, jossa ihmisillä on daimoni, eläimen hahmon ottava sielu. Lyran matka vie pohjoiseen, jota asuttavat muun muassa noidat ja panssarikarhut.

Vastassa Lyralla on uskonnollinen Magisterium, joka kieltää rinnakkaisten todellisuuksien ja tomun olemassaolon.

Suomalaisuus on sarjassa esillä paitsi Pasi Remsun muodossa myös nimen tasolla. Yksi keskeisistä hahmoista, Enara-järven noitien kuningatar, on nimeltään Serafiina Pekkala (Ruta Gedmintas). Hänen daimoninsa on Kaisa.

Alkuperäisessä englanninkielisessä kirjasarjassa Kaisaa kutsutaan he:ksi, eli mieheksi. Tv-sarjassa Kaisan ääninäyttelijä on mies, eikä kuka tahansa komeljanttari. IMDB-palvelun mukaan Kaisaa esittää Poirot'na tunnetuksi tullut David Suchet.

Serafiina Pekkala ja Kaisa nähdään ensimmäisen kerran jaksossa neljä.

Universumien tomu -sarja alkaa Oxfordista, joka sijaitsee rinnakkaisessa todellisuudessa. HBO Nordic

"Naulitseva ja syvällinen"

The Telegraph kehuu (siirryt toiseen palveluun) sarjaa loistavasti toteutetuksi draamaksi, jossa "12-vuotias lapsi taistelee järjestäytyneen uskonnon pimeitä voimia vastaan. Pullmanin kirjat ovat älykkäitä ja käsittelevät kysymyksiä kuten uskontoa ja alkusyntiä. – Kaikella kunnioituksella J.K. Rowlingia kohtaan.”

The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Universumien tomu maalaa elävän kuvan lasten ristiretkestä: “Philip Pullman -dramatisoinnista uupuu osa kirjan särmästä, mutta se loihtii hämmästyttävää kuvastoa.”

Amerikkalaislehden mielestä Universumien tomu asettuu lasten ja aikuisten kirjallisuuden välimaastoon: "Sarja soveltuu paljon enemmän kaikille ikäryhmille kuin Game of Thrones".

Samaa sanoo brittiläinen The Times (siirryt toiseen palveluun). "Sarja tarjoaa harvinaista herkkua: viihdykettä sekä aikuisille että lapsille."

Brittiläinen (siirryt toiseen palveluun)The Guardian antaa (siirryt toiseen palveluun) sarjalle viisi tähteä ja kutsuu sitä "naulitsevaksi toteutukseksi, joka tavoittaa alkuperäisen kirjasarjan sen kaikessa loistossa.”

Lehti nostaa esiin Universumien tomun käsittelemät syvät moraaliset ja uskonnolliset kysymykset. Niitä ovat muun muassa uskonto, auktoriteetin turmeltuneisuus, sielu ja totuuden monitulkintaisuus.

Iorek Byrnison on pohjoisessa asuva panssarikarhu, jolla on tarinassa keskeinen rooli. HBO Nordic

BBC:n historian kallein tv-sarja

Sarjan huhutaan olevan BBC:n historian kallein satsaus. Summia ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta budjetin arvellaan liikkuvan (siirryt toiseen palveluun) 40–50 miljoonan punnan välillä. Kritiikkien perusteella riskinotto kannatti.

Toinen kausi on tuotannossa ja BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) kolmannesta kaudesta on jo tehty tilaus.

Sarjaan on kiinnitetty nimekkäitä näyttelijöitä kuten Ruth Wilson (Mrs Coulter), James MacAvoy (Lordi Asriel), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby) ja Andrew Scott (John Parry).

Tv-sarja perustuu Philip Pullmanin trilogiaan Universumien tomu, jonka osat, Kultainen kompassi, Salaperäinen veitsi ja Maaginen kaukoputki on julkaistu Suomeksi 1996–2001. Kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti lähes 20 miljoonaa kappaletta.

