Herätys: Puolukka kumoaa lihavuuden haittoja, Espoossa potilaille rauhoittavia hoitajapulan takia, Liettuan presidentti valeuutisten kohteena

Puolukka voi kumota rasvaisen ruoan vaikutuksia: pistää kampoihin sydäntauteja ja diabetesta aiheuttavalle tulehdustilalle

Puolukalla voi olla merkittäviä terveyshyötyjä ylipainon aiheuttamia ongelmia vastaan. Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa tutkittiin puolukan vaikutusta lihavuuteen ja elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Tähän mennessä tutkimusta on tehty vasta hiirillä, mutta tulokset vaikuttavat lupaavilta. Puolukka ehkäisi rasvaisen ruokavalion haitallisia vaikutuksia muun muassa kolesteroli- ja sokeriarvoihin.

Liettuan uusi presidentti joutui valeuutishyökkäyksen kohteeksi

Tutkija arvioi, että Suomen ja Liettuan presidenttien keskustelussa nousee esille muun muassa ydinvoiman turvallisuus Valko-Venäjällä. Stephanie Lecocq / AOP

Suomeen tänään tiistaina saapuva Liettuan presidentti Gitanas Nauseda on toiminut virassaan vasta vajaat neljä kuukautta. Nauseda tunnetaan vähäosaisten puolustamisesta ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajamisesta. Hän haluaa muun muassa nostaa eläkkeitä, vaikka perinteisesti Liettuan presidentillä ei ole sellaisiin asioihin sananvaltaa. Nausedan mielestä hän voi jättää budjetin vahvistamassa, jos se ei vastaa hyvinvointiyhteiskunnan periaatteita. Kaikkia uusi presidentti ei kuitenkaan miellytä, lokakuussa Nauseda joutui valeuutisen kohteeksi.

Kovatuloisempien listalla myös pelkillä pääomatuloilla eläviä

Samoilla tuloilla voi maksaa miljoona euroa vähemmän veroja, jos onnistuu ansaitsemaan summan pääomatulona. Jyrki Lyytikkä / Yle

Eilen julkaistulla kovatuloisempien suomalaisten listalta löytyy myös niitä, joilla on vain pääomatuloja. He ovat yleensä yrityskaupoilla rikastuneita tai tunnettujen teollisuussukujen perijöitä. Kahdensadan suurituloisemman listalla myös kolme miljoonien eurojen pääomatuloihin yltänyttä kuolinpesää.

Rauhoittavia lääkkeitä, sänkyyn sitomista – hoitajat kertovat Ylelle epäkohdista Espoon sairaalassa, johto kiistää

Espoon sairaalassa saatetaan antaa potilaille rauhoittavia lääkkeitä, koska työntekijöillä ei ole aikaa hoitaa heitä, kertoo Svenska Yle. Sini Liimatainen / Yle

Espoon sairaalan hoitohenkilökunta kertoo antavansa potilaille rauhoittavia, jos aikaa heidän hoitamiseen ei ole. Asiasta kertoi Svenska Ylelle kolme sairaalan työntekijää. Seitsemän entistä ja nykyistä työntekijää vahvistaa myös työmäärän olevan vuonna 2017 avatussa sairaalassa kohtuuttoman suuri. Sairaalan ylilääkäri kiistää väitteet henkilöstövajeesta ja työntekijöiden raportoimista hoitomenetelmistä.

Selkeää, poutaista – ja kylmää

Joonas Koskela / Yle

Tiistaina sää on poutaista sekä monin paikoin myös selkeää. Pohjoisen selkeillä alueilla pakkasta on noin 25 astetta, etelämpänäkin lämpötila laskee öisin pakkaselle. Etelässä koillistuuli on purevaa, mikä saa sään tuntumaan kylmältä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.