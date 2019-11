Pääjohtajaksi valittu Juha Koponen ei aloitakaan LähiTapiolan johdossa vuodenvaihteessa – Fiva: Vakuutusalan kokemus ei vieläkään riitä

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan pääjohtajan on määrä vaihtua vuodenvaihteessa, kun nykyinen pääjohtaja Erkki Moisander jää eläkkeelle.

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan pääjohtajaksi jo viime keväänä valittu Juha Koponen ei voi aloittaa ryhmän pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana vielä vuodenvaihteessakaan, yhtiö kertoo.

Finanssivalvonnan (Fiva) arvion mukaan Koposella ei vielä tuolloin ole tarpeeksi työssä hankittua käytännön kokemusta vakuutustoimialasta.

Fiva totesi jo aiemmin, että Koponen tarvitsee lisää vakuutusalan tuntemusta, jotta hän voi toimia LähiTapiolan pääjohtajana. LähiTapiola järjesti Koposelle mittavan opinto-ohjelman, johon kuului muun Tampereen yliopistolta hankittuja, hänelle räätälöityjä opintoja.

Juha Koponen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Veikkauksen toimitusjohtajana ja lääkejakelija Tamron konsernijohtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Lähi-Tapiolan pääkaupunkiseudun yhtiöiden hallituksen jäsenenä.

Finanssivalvonta on LähiTapiolan mukaan ottanut huomioon Koposelle laaditun perehdytysohjelman, mutta ei katso sen korvaavan käytännön kokemusta vakuutustoimialalta.

LähiTapiolan hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuorineuvos Timo U. Korhonen on yllättynyt Fivan päätöksestä.

– Meillä on kaiken aikaa ollut vakaa käsitys siitä, että Juha Koponen täyttää Finanssivalvonnan tiukentuneet sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset vuoden loppuun mennessä. Koponen on lisäksi ollut työsuhteessa LähiTapiolaan syyskuun alusta alkaen ja hän on suorittanut erittäin laajaa perehtymistä niin vakuutusalaan yleisesti kuin LähiTapiola-ryhmäänkin, hän sanoo tiedotteessa.

Fiva ottaa kantaa vakuutusyhtiöiden johtajanimityksiin kantaa siksi, että sen tehtävä on turvata vakuutusyhtiön asiakkaiden edut. Finanssivalvonnan arviointiprosessi on osa normaalia uuden pääjohtajan nimitysprosessia.

LähiTapiolan pääjohtajan Erkki Moisanderin on määrä jäädä eläkkeelle vuoden lopussa. LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön hallintoneuvostot päättävät kokouksissaan ensi viikolla siitä, miten pääjohtajan tehtävät järjestetään ryhmässä ensi vuoden alusta.

