Meriteollisuudessa paiskitaan nyt paljon töitä myös puhtaamman ympäristön eteen – vastuullinen toiminta on keskeinen kilpailuvaltti

Meyer Turun telakka-alueella on kova työtahti, kun LNG-risteilijä Costa Smeraldaa viimeistellään telakka-altaassa. Viereisessä altaassa on rakenteilla Carnival Mardi Gras -alus ja kolmas alus Costa Toscana on työn alla tuotantotiloissa.

Telakan työtahti kiihtyy tulevina vuosina ja tuotanto kasvaa. Tästä huolimatta telakka aikoo vähentää omaa energiankulutustaan.

Tilanne on meriteollisuudessa sama monin paikoin. Yrityksissä tehdään paljon asioita kestävän kehityksen eteen ja meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Rakenteilla oleva Costa Smeralda Turun telalakalla. Petra Ristola / Yle

– Innovoimme ja kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotta päästöjä saadaan vähennettyä, sanoo Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson.

Meriteollisuusverkosto on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen, jonka nimi on ResponSea (siirryt toiseen palveluun). Siinä mukana olevat meriteollisuusyritykset sitoutuvat erilaisin keinoin rakentamaan kestävää merenkulkua.

Meriteollisuusverkosto Suomessa vastaa näin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tavoitteisiin, jonka mukaan merenkulun päästöt pyritään vuoden 2008 tasosta puolittamaan vuoteen 2050 mennessä.

ResponSea-sitoumuksessa tavoitteena on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten edelleen kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa.

– Toimialalla yleisenä tavoitteena on se, että yritysten prosesseissa rasitetaan mahdollisimman vähän ympäristöä ja ihmisiä sekä käytetään mahdollisimman vähän raaka-aineita, sanoo Andersson.

Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson muistuttaa päättäjiä, että Suomessa pitää olla kilpailukykyinen tuotekehityksen rahoitus. Meriteollisuus ry

Ympäristöasiat on yksi keskeisimmistä kilpailuvalteista, todetaan myös Turun telakalla.

"Energiankulutus vähenee, vaikka tuotanto kasvaa"

Meyer Turku on mukana ResponSea-sitoumuksessa. Tänä päivänä ympäristöasiat ovat tärkeä osa laivanrakennusta ja sen voi lukea telakkayhtiön vastuullisuusraportistakin (siirryt toiseen palveluun).

– Kyllä se on yksi keskeisiä asioita. Ei pelkästään se, millä tavalla me rakennamme laivoja, vaan minkälaisia laivoja me rakennamme, sanoo Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Mylly.

Carnival Mardi Gras -alus rakenteilla Turun telakalla. Petra Ristola / Yle

Sitoumuksen mukaan telakka aikoo vähentää omaa energiankulutustaan vuoden 2017 tasosta neljä prosenttia vuoteen 2021 mennessä.

– Kuulostaa ensin pieneltä luvulta, mutta kun tuotanto kaksinkertaistuu seuraavan kolmen vuoden aikana, ei se tavoite olekaan enää niin pieni. Olemme luvanneet, että energiankulutus vähenee, vaikka tuotanto kasvaa voimakkaasti, sanoo Tapani Mylly.

Telakan tuotannon kasvu tuo myös lisähaasteita ympäristöasioiden huomioimisessa.

"Saataisiinko merestä lämpöä talteen"

Päivittäin Meyer Turun telakka-alueella käy töissä 5 000–6 000 ihmistä. Näistä telakan omia työntekijöitä on reilut 2 000.

Kun tuotanto kasvaa, työntekijöiden määräkin kasvaa. Viestintäpäällikkö Tapani Mylly sanoo, että telakka rekrytoi vuosittain noin 200–300 uutta työntekijää palvelukseensa.

Työntekijöiden suuri määrä näkyy jo nyt paikoitusalueella, joka on täynnä henkilöautoja. Telakkayhtiö panostaakin siihen, että moni käyttäisi paikallisbussia kulkemiseen.

Meyer Turun viestintäpäällikkö Tapani Myllyn mukaan telakka tutkii voiko merestä saatua lämpöä hyödyntää seuraavaksi. Petra Ristola / Yle

Turun telakalla tehdään erilaisia konkreettisia toimia, jotta ympäristövaikutukset vähenisivät. Jätettä, kuten muovia ja tekstiiliä, kierrätetään. Roskat laitetaan astioihin, joista ne eivät pääse leviämään ympäristöön.

– Kiinnitämme huomiota, että roskaa ei pääse ympäristöön. Jos näin käy, se siivotaan pois. Yhteistyötä teemme naapureiden kanssa, sanoo Mylly.

Omassa energiantuotannossa on otettu käyttöön uusiutuva energia. Uusi sosiaalitila lämpenee maalämmöllä ja sinne on rakennettu lämmön talteenotto. Mittavan kokoinen aurinkopaneelivoimala on rakennettu yhden hallin katolle.

– Ja tällä hetkellä tutkitaan, saataisiinko merestä lämpöä talteen niin, että siitä saataisiin tuotettua energiaa telakan käyttöön, sanoo Mylly.

Jotta ideat ja ajatukset saadaan toteutettua tarvitaan suunnittelua.

"Tarkoitus on provosoida keskustelua"

Laivasuunnittelua tekevä Elomatic on visioinut hiilivapaata tulevaisuutta jo vuosia. Se on muun muassa suunnitellut yhdessä japanilaisen varustamokonserni NYK:n kanssa päästöttömän rahtilaivan.

Kymmenen vuotta sitten Elomatic teki japanilaisvarustamon kanssa ensimmäisen konttialussuunnitelman.

– Nyt kymmenen vuoden takaista konseptia on päivitetty ja syntyi Super Eco Ship eli päästötön autonkuljetusalus, sanoo senior consultant Tomas Aminoff.

Elomaticin suunnittelema konsepti ohjaa nyt japanilaisvarustamon suunnittelua ja tuotekehitystä.

Elomatic ja japanilaisvarustamo NYK ovat suunnitelleet päästöttömän rahtilaivan. Elomatic

Laivakonseptissa kulkuvastusta on saatu pienennettyä 35 prosenttia suunnittelemalla uudenlainen, veden kitkaa pienentävä rungon muoto, keventämällä laivan rakenteiden painoa ja minimoimalla ilmanvastus.

Aluksen energiankulutusta on saatu vähennettyä noin 70 prosenttia pienentämällä energiahukkaa ja toimintoihin liittyvää hukkaa. Fossiilisten polttoaineiden sijaan aluksen käyttövoimana on uusiutuvilla energialähteillä tuotettu vety.

– Sellaisenaan laiva tuskin koskaan tulee toteutumaan. Tarkoitus on saada huomiota, provosoida keskustelua ja kiihdyttää tuotekehitystä, sanoo Tomas Aminoff.

Elomaticin senior consultant Tomas Aminoff sanoo, että Suomi on edelläkävijämaa laivateollisuuden innovaatioissa. Petra Ristola / Yle

– Suomessa laivasuunnittelussa on totuttu katsomaan eteenpäin ja tekemään innovaatioita. Suomi on keihään kärjessä. Mutta emme ole ainoat, norjalaiset esimerkiksi ovat myös taitavia, sanoo Aminoff.

Suomi on edelläkävijä ympäristöteknologioiden kehittämisessä ja tästä Meriteollisuus ry:kin haluaa päättäjiä muistuttaa.

– Meillä pitäisi olla kilpailukykyinen tuotekehityksen rahoitus, jotta pysymme innovatiivisuuden osalta eturintamassa. Suomen valtti on se, että täällä pystytään tekemään sellaisia asioita, mitä muualla ei kyetä, sanoo Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson.