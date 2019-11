UPM sulkee paperikoneen Raumalla – 179 ihmistä menettää työpaikkansa

UPM on vahvistanut, että yksi Rauman tehtaan paperikoneista suljetaan.

Metsäyhtiö UPM on päättänyt, että Rauman tehtaan aikakauslehtipaperia valmistava paperikone 2 suljetaan pysyvästi.

UPM ilmoitti vuonna 1971 valmistuneen SC-paperikoneen sulkemistarpeesta syyskuun alkupuolella.

Yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Henkilöstön vähennys on 179, joista vakinaisia on 159 ja määräaikaisia 20.

– Olemme pyrkineet etsimään sosiaalisesti hyväksyttäviä ratkaisuja työntekijöille ja näin minimoimaan sulkemisen vaikutukset henkilöstölle. Neuvotteluprosessi oli rehellinen, avoin ja rakentava, sanoo tiedotteessa UPM Communication Papersin sanomalehti- ja vähittäiskauppapaperitoimintojen johtaja Anu Ahola.

Sulkemisen seurauksena SC-paperin eli aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetti vähenee 265 000 tonnilla vuosittain.

Sulkemisella UPM sanoo turvaavansa paperiliiketoiminnan ja Rauman tehtaan tulevaisuuden kilpailukyvyn, kun graafisten paperien kysyntä laskee jatkuvasti.

Kahden jäljelle jäävän paperikoneen tuotanto jatkuu Raumalla normaalisti.