Näin torjutaan teknologiateollisuuden työvoimapulaa – Ville Taavila, 20, sai työpaikan heti koulun jälkeen

Varastonhoitaja Ville Taavila pitää työstään, koska se on vaihtelevaa.

20-vuotias Ville Taavila tutustui ensimmäisen kerran hitsausalan yritykseen yläkoulun harjoittelujaksolla.

Sen jälkeen hän on opiskellut paikallisessa ammattikoulussa tutkinnon, ja suorittanut opiskeluaikansa työharjoittelut samassa, tutussa yrityksessä.

– Aina on ollut mukana henkilö, jonka kanssa olen töitä tehnyt. Hän on neuvonut, miten toimitaan. Kun olen ruvennut oppimaan, on saanut tehdä omatoimisesti.

Taavila tekee töitä varastonhoitajana. Vakituista työsuhdetta on takana puolisen vuotta. Hitsausalan kansainvälinen yritys Kemppi työllistää yli 800 ihmistä, joista Lahdessa työskentelee noin puolet.

Tekniikan alan yritykset ja ammatilliset oppilaitokset tekevät entistä enemmän yhteistyötä osaavan työvoiman kouluttamisessa.

– Yritykset tarvitsevat kipeästi uutta työvoimaa. Myös ammattioppilaitokset hakeutuvat yhteistyöhön, koska osa niiden rahoituksesta tulee siitä, että opiskelijat valmistuvat ja työllistyvät, sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu. Kehittämisyhdistys on koulutuksen järjestäjien edunvalvoja.

Teknologiateollisuus arvioi, että ala tarvitsee yli 9 000 uutta osaajaa vuosittain. Ammatillisista oppilaitoksista pitäisi tulla joka kolmas, mutta tavoite ei tällä hetkellä täyty.

Työssä oppija tarvitsee tukea koululta ja yritykseltä

Viime vuoden alussa voimaan tullut ammatillisen koulutuksen uudistus lisää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja purkaa sääntelyä. Tarvittaessa koko koulutus voidaan toteuttaa työpaikalla.

– Kaikki lähtee opiskelijan tarpeesta, työpaikan mahdollisuuksista ja yrityksen halukkuudesta, sanoo AMKE:n toimitusjohtaja Lamppu.

Työssä oppimisen lisäämistavoite lähti liikkeelle samaan aikaan, kun edellinen hallitus leikkasi ammatillisen koulutuksen rahoitusta.

Lamppu kuitenkin huomauttaa, ettei työssä oppiminen ole mikään säästökeino.

– Opiskelija tarvitsee työpaikalta ohjausta ja tukea, mutta opiskelijan oppimista pitää myös seurata. Oppiminen on lopulta oppilaitoksen vastuulla.

Asenne painaa opiskelijan valinnassa

Kempillä on tuotantotilat ja pääkonttori Lahdessa, ja se on tehnyt yhteistyötä paikallisen koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

Kolmasosan koneasentajan tutkinnosta voi suorittaa Kempillä. Joka vuosi työssä oppimisjaksolle valitaan opiskelijoista noin kymmenen haastatteluiden perusteella.

– Opiskelijan pitää olla motivoitunut tekemiseen ja valmis oppimaan uutta. Työpaikkaohjaajat opastavat työtaitoja. Tärkeää on saada myös oppilaitoksen opettajat mukaan tähän, sanoo henkilöstöohjaaja Jukka Mandelin.

Yhtiö on kouluttanut tähän mennessä 27 työpaikkaohjaajaa työntekijöistään.

Pk-yritykset entistä paremmin mukaan

Koulutuskeskus Salpauksen työelämäpalvelupäällikkö Otto Ripatin mukaan ammatillisen koulutuksen uudistus on helpottanut yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.

Ripatti on kiertänyt Päijät-Hämeessä erityisesti metallialan ja prosessiteollisuuden yrityksiä ja kuunnellut herkällä korvalla yritysten rekrytointiongelmia.

– Monelle pk-yrityksille pitkät oppisopimuspätkät ovat käytännössä mahdottomia, kun ei ole rahaa tai koulutusresurssia. Nyt tutkinnon osan voi suorittaa oppisopimuksella, mikä avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia.

Nuorten käsitykset teollisuustyöstä kaipaavat Ripatin mukaan myös päivittämistä.

– Monella nuorella on väärä mielikuva esimerkiksi hitsaajan työstä, kun se todellisuudessa nykyisin voi olla esimerkiksi robotin ohjelmointia ja sen työn jäljen valvontaa. Tässä riittää yrityksillä, mutta myös peruskouluilla ja ammattiopistoilla tekemistä.