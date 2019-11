Pihlajalinna hoitanut useiden kuntien sote-palvelut, niiden luvataan säilyvän ennallaan – Etelä-Pohjanmaalla myös kunnat myymässä omia osuuksiaan

Terveysjätti Mehiläinen aikoo ostaa Pihlajalinnan. Pihlajalinna hoitaa useiden kuntien sote-palvelut, kun kunnat ovat yksityistäneet palveluita, ja kaupan myötä nämäkin palvelut siirtyisivät Mehiläiselle.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla Kuusiokunnat omistavat yhteisyrityksen Kuusiolinna Oy:n yhdessä Pihlajalinnan kanssa. Kuusiolinna hoitaa perusterveydenhuollon neljässä kunnassa: Alavudella, Ähtärissä, Soinissa ja Kuortaneella.

Alueen sosiaali-ja terveyskuntayhtymän Kuussoten hallituksen puheenjohtaja, alavutelainen Lasse Anttila pitää kauppaa jokseenkin yllättävänä, vaikka siitä on huhuttu. Hän ei ole huolissaan palveluista Mehiläis-kaupan takia.

– Luotan siihen, että Mehiläinen huolehtii seutukunnan asukkaista samalla tavalla kuin on Pihlajalinna ja Kuusiolinna tähän saakka hoitanut. Tuleeko muutoksia, niin se nähdään ajan kanssa.

Kunnat, joissa Pihlajalinna tuottaa sote-palvelut Mänttä-Vilppula

Juupajoki

Parkano

Kihniö

Jämsä

Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Ähtäri, Soini) Lähde: Pihlajalinna

Asiasta ilmoitettu tänä aamuna kuntiin

Parkanon kaupunginjohtaja kertoo, että he saivat aamulla toimitusjohtajalta tiedon, että palvelut jatkuvat aiempien suunnitelmien mukaan. Parkanolla on vielä sopimusta jäljellä yli 10 vuotta.

Myös Hattulan kunta sai aamulla tietää, että ostotarjouksesta huolimatta palvelut jatkuvat kunnassa nykyisellään.

– Kaupantekoon on vielä pitkä polku, ihan jatketaan niin kuin tähänkin asti, kertoo kunnanjohtaja Katariina Koivisto. Nykyinen viiden vuoden sopimus on vuoden vanha ja sen jälkeen on vielä kolmen vuoden optio.

Kuusiokunnissa kuntien ja Pihlajalinnan välistä palvelusopimusta on jäljellä vielä 11 vuotta, Jämsässä sopimus ulottuu vuoteen 2025 saakka. Jämsän kaupungin toimialajohtaja Erkki Kainulaiselle uutinen oli yllätys.

– Jää nähtäväksi, miten se vaikuttaa kokonaisuutena palvelutuotantoon, kun Mehiläisen palveluja on myöskin Jämsässä tarjolla - tuleeko siinä yhteistyötä. Mutta en usko että palvelut tulevat ainakaan heikkenemään.

Etelä-Pohjanmaalla kunnat luopumassa omistuksestaan

Alavus, Ähtäri, Soini ja Kuortane ovat jo jonkin aikaa neuvotelleet itsekin omistusosuutensa pienentämisestä minimiin Kuusiolinnassa.

Tavoitteena on ollut myydä Pihlajalinnalle iso osa osakkeista ja jättää kuntiin vain 3 prosentin omistus Kuusiolinnasta. Tällä hetkellä kuntien omistus on 49 prosenttia. Kaupan toivotaan toteutuvan jo tämän syksyn aikana.

Anttilan mukaan tästä on keskusteltu viimeksi maanantai-iltana.

– Kuntatalous ja heikot näkymät on yksi tekijä, miksi osakkeet halutaan myydä, kommentoi Anttila.

Hän myöntää pohtineensa, että miten kunnat pystyvät valvomaan palvelujansa omistuksen pienennyttyä. Hän uskoo sen onnistuvan, sillä hallituspaikat eivät vähenisi.

– Kunnilla olisi edelleen jokaisella yksi hallituspaikka. Sillä pystyttäisiin varmistamaan kuntien palvelutason säilyminen.

