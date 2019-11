Instagram-isä Ville Viholaisen raadollista perhearkea seuraa yli 13 000: "Sitä, kun on tuhat hama-helmeä kaadettuna lattialle"

View this post on Instagram

Vaikka vanhemmuus tuo elämään monia upeita asioita, ei se silti ole pelkkää legojen päällä tanssimista. Blogissa uusi blogisarja: Vanhemmuuden haittavaikutukset. Ensimmäiseksi sukelletaan syyllisyyden maailmaan. Linkki biossa.➡️ . #kotiiskä88 #vauvafi #meidänperhelehti #vauvalehti #perheblogi #syyllisyys #vanhemmuus #vankilamuseo #vanhemmuudenhaittavaikutukset #tiredandexhaustedsince2014