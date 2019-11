Liettua on huolissaan Valko-Venäjän ydinvoimalasta – ja toivoo Venäjältä vastaantuloa Ukrainan kriisissä

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda on yksipäiväisellä työvierailulla Helsingissä tapaamassa Suomen valtionjohtoa.

Liettuan vasta valittu presidentti Gitanas Nauseda teki tiistaina yksipäiväisen työvierailun Helsinkiin.

Nauseda lounasti presidentinlinnassa presidentti Sauli Niinistön kanssa ja tapasi myös pääministeri Antti Rinteen ja eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen.

Nauseda äänestettiin maansa presidentiksi toukokuussa riippumattomana ehdokkaana. 55-vuotias ekonomisti korosti vaalikampanjassaan hyvinvointivaltion tärkeyttä. Virkaan hän astui heinäkuussa.

Presidentti Niinistön kanssa keskustelut käsittelivät muun muassa Euroopan turvallisuutta.

Liettualle erityistä päänvaivaa aiheuttaa naapurimaan Valko-Venäjän rakenteilla oleva Astravetsin ydinvoimala, joka sijaitsee vain 40 kilometrin päässä Liettuan pääkaupungista Vilnasta.

Venäjä ja Valko-Venäjä huolena

– Rakennusvaiheessa on käynyt selväksi, että siellä on tapahtunut onnettomuuksia. Kuinka monesta meille ei ole ollenkaan ilmoitettu, sitä emme tiedä. Meillä on todisteita siitä, että työolot eivät ole siellä parhaalla mahdollisella tolalla. En tarkenna tätä enempää, mutta voitte varmasti arvata, mitä tarkoitan, Nauseda sanoi presidenttien tiedotustilaisuudessa.

Ukrainan kriisin ratkaisussa Nauseda heristi sormeaan Venäjää kohtaan.

– Me painostamme kovasti Ukrainaa tekemään myönnytyksiä, mutta Venäjä ei ole tehnyt minkäänlaisia vastaantuloja. Ainakaan minä en ole nähnyt sellaisia, Nauseda sanoi.

Lue lisää:

Liettuan presidentti saapuu Suomeen – kotimaassaan huippusuosittu Gitanas Nauseda joutui kautensa aluksi valeuutishyökkäyksen kohteeksi