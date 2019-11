Yhden henkilön valitus mullisti Suomen verojulkisuuden – Yle selvitti taustat päätöksestä, jonka perusteella rikkaiden verotietoja piilotettiin

Kaikki alkoi elo-syyskuun vaihteessa. Tuntematon verottajan asiakas oli yhteydessä Verohallinnon pääkonttoriin Helsingin Vallilaan. Hän vaati nimensä poistamista siltä suurituloisimpien listalta, jonka verottaja tapaa toimittaa tiedotusvälineille.

Valittaja oli lukenut tarkkaan EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan numero 21 (siirryt toiseen palveluun): "Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä..."

Verohallinnon viisi juristia kokoontui pohtimaan vaatimusta. Seuraavan kahden viikon aikana johtava lakimies Matti Merisalo ja julkisuuteen ja tietosuojaan erikoistuneet juristit pähkäilivät asiaa vielä useita kertoja.

Pyyhkeet professorilta

Merisalon mukaan Esikunta ja oikeus -yksikössä ymmärrettiin oitis, että nyt ollaan merkittävän päätöksen äärellä.

Verot ja niiden julkisuus ovat hyvinvointiyhteiskunnan kovinta ydintä. Suomessa suurituloisimpien ansio- ja verotiedot on julkaistu marraskuun alussa vuosikausia. Avoin tieto on raaka-ainetta kateuteen ja tirkistelyyn, mutta myös syvällisempään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Tiedostimme, että tämä on merkittävä muutos. Pari viikkoa sitä mietittiin ahkerasti. Tämä ei ole ollut mikään hutiloiden tehty ratkaisu, Merisalo puuskaisee.

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sanoo Suomen Kuvalehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että verottaja ei tehnyt asiassa "kovin perusteellista valmistelua", kun päätöksen tekemisestä ei ole edes pöytäkirjaa.

– Se on hänen mielipiteensä. Minulla ei ole käsitystä, onko Mäenpää tarkemmin selvillä, miten päätöstä on Verohallinnossa punnittu, Merisalo kuittaa eikä halua kommentoida professorin ajatuksia sen enempää.

Miksi ei kysytty?

Verottaja olisi voinut hylätä "rekisteröidyn" valituksen. Siitä olisi seurannut hallinto-oikeuden käsittely ja aikanaan päätös - myönteinen tai kielteinen. Joka tapauksessa Verohallinto olisi luultavasti välttynyt kohulta, joka on vienyt sen jo Oikeuskanslerin viraston luupin alle.

Merisalo, päätöstä Ylellekin kommentoinut ylitarkastaja Noora Kontro ja muut juristit olivat lukeneet saman artiklan, kuin valittajakin: "rekisteröidyllä on oikeus vastustaa...". Juristien kesken vallitsi yksimielisyys siitä, että vaikka verotiedot on määrätty Suomessa julkisiksi, verottajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta koota tietoa medialle. Siksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa listaamista.

Ulkopuolista näkemystä ei alettu kysellä.

– Siihen vaikutti ennen kaikkea se, että asia tuli vireille vaiheessa, jossa vaatimuksia piti ruveta jo ratkaisemaan.

Merisalo sanoo nyt että "ei voi kiistää, etteikö päätökseen liittyisi tulkinnanvaraisuutta". Hän odottaa oikeuskanslerin lausuntoa siitä, miten uutta tietosuoja-asetusta pitäisi tulkita.

– Tällä on lähdetty liikenteeseen, ja jos saadaan selvyyttä asiaan niin toimitaan sen mukaisesti.

Ylin laillisuusvalvoja selvittää

Verotietojen julkisuus on sen verran merkittävä asia, että myös ylin laillisuusvalvoja, Oikeuskanslerinvirasto otti omaan selvitykseensä verottajan päätöksen poistaa osan suurituloisien nimistä median saamalta listalta. Merisalo ei tunnu olevan asiasta pahoillaan, päinvastoin.

Uudessa tietosuojasääntelysssä törmäävät suuret periaatteet: yhteiskunnan avoimuus, sananvapaus, yksityisyyden suoja. Uusia rajoja ei ole vielä ehdittyä määritellä käytännössä.

– Asetusta kun katsoo, niin eihän siellä ole lain esityötä, joka kertoisi miten tämä suhtautuu verotietojen luovuttamiseen. Ihan hyvä, että saadaan arvovaltaiselta taholta kannanotto, mikä on se oikea tulkinta.

Myös Journalistiliitto ja mediayritysten etujärjestö Medialiitto ovat valittaneet verottajan päätöksestä oikeuskanslerille. Yle harkitsee valittamista hallinto-oikeuteen siitä, että verottaja ei suostunut luovuttamaan suurituloisten listalta poistettuja tietoja.

Luvassa mahdoton urakka

Tarjottuaan mahdollisuutta poistaa omat tiedot suurituloisten listalta, verottajalle tulvahti 233 vaatimusta tietojen poistamiseksi. Siitä seurasi "aikamoinen työ", kun jokaisen hakemuksen kohdalla piti arvioida, onko taustalla riittävän painavat henkilökohtaiset syyt. Monen hakemuksen kohdalla pyydettiin vielä tarkempia perusteluja.

Miten homma sujuu, jos hakemusten määrä kymmen- tai satakertaistuu?

– Sanotaan nyt niin, että tuollainen määrä on aika paljon. Täytyy nyt miettiä. Ja riippuu siitä, mitä ratkaisuja ehtii tulla oikeusasteista tai laillisuusvalvojata.

Osa suurituloisten listalta poistetuista tiedoista selvisi verotoimistosta haettujen tietojen perusteella:

