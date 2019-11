Kolarisuma Uutelan liittymässä hämmentää autoilijoita 5-tiellä: karttaohjelman virhe ja heikko näkyvyys ovat aiheuttaneet kolme vakavaa kolaria

Mäntyharjulainen Kati Welling-Syrjänen on yksi Uutelan liittymässä kolariin joutuneista.

Mäntyharjun Uutelassa on kolareiden lisäksi sattunut useita läheltä piti-tilanteita.

Viitostien sekä Mäntyharjun ja Hirvensalmen välisen tien risteyksessä on sattunut loka-marraskuun vaihteessa kolme voimakasta törmäyskolaria, jotka ovat hyvin samantyyppisiä.

– Tutkinnassa on selvinnyt, että yhteistä kolareille on ollut se, että navigaattori on ohjannut väärin autot viitostieltä tähän Uutelan liittymään ja ne ovat tulleet kolmion takaa valtatienopeudella risteykseen, Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Petri Isokuortti kertoo.

Isokuortti kävi ajamassa ongelmallisen liittymän tiistaiaamuna. Risteys osuu Isokuortin päivittäiselle työmatkalle, mutta poliisimies tulee tavallisesti liittymään Mäntyharjun suunnasta.

Mäntyharjulainen Kati Welling-Syrjänen oli osallisena yhdessä kolarissa marraskuun ensimmäisen päivän iltana. Welling-Syrjänen tuli kuorma-autolla Mikkelistä ja kääntyi rampista kohti Mäntyharjua. Samaan aikaan tuli karttaohjelman sivuraiteelle opastama ajoneuvo kovalla vauhdilla kolmion takaa.

– En ehtinyt tehdä yhtään mitään. Onneksi henkilöauto oli vankkatekoista mallia ja osui bensatankin kohdalle, eikä renkaiden kohdalle. Olisi käynyt huonosti.

Welling-Syrjäseen törmännyt henkilöauto meni lunastuskuntoon, mutta matkustajat selvisivät naarmuilla. Kuorma-autossakin on edessä tuhansien eurojen korjaukset.

Edellisessä kolarissa oli vastakkain kaksi henkilöautoa. Myös siinä rytäkässä oli isomman onnettomuuden ainekset.

– Viitostieltä vauhdilla tullut auto osui vastapuolen takaoven kohdalle, eikä takana ollut matkustajia. Etuoven kohdalla olisi voinut käydä huonosti, Petri Isokuortti arvioi.

Liittymän haasteellisuutta lisää myös se, että tie laskeutuu loivasti alamäkeen, eikä kolmion takana oleva etuoikeutettu väylä erotu etenkään hämärässä ja pimeässä kovin selvästi. Valtatieltä erkanevassa liittymässä ei myöskään ole nopeusrajoitusmerkkiä.

– Olemme tänään olleet Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa yhteydessä ja tähän tulee hyvin pian, ehkä jo tänään liikennemerkit varoittamaan risteyksestä, Petri Isokuortti kertoo.

Uutelan liittymä haasteellisuutta lisää esimerkiksi se, että tie laskeutuu loivasti. Esa Huuhko / Yle

Kati Welling-Syrjänen ja Petri Isokuortti toivovat, että karttaohjelman virhe korjataan mahdollisimman nopeasti. Poliisi ja ELY lähettävät viestiä omia väyliänsä pitkin. Myös lähialueen asukkaat ovat laittaneet korjauspyyntöjä.

– Tiedän, että meidän suunnalta on oltu karttaohjelman ylläpitäjään ainakin kolme kertaa yhteydessä, Welling-Syrjänen sanoo.

Yle kävi ajamassa onnettomuuskohdan pitkin viitostietä tiistaina. Navigaattori ohjasi viitostieltä Uutelan liittymään ja pian palaamaan Lahdentielle saman liittymän jatkeelta. Onnettomuuteen joutuneet autoilijat ovat kertoneet tutkinnassa, miten navigaattori on alkanut liittymään siirtymisen jälkeen laskemaan uutta reittiä ja keskittyminen on samalla hieman herpaantunut.

– Autoilijoiden pitää tietysti muistaa, että kuljettaja on vastuussa autosta, eikä navigaattorin pidä liikaa luottaa. Tässä Uutelan tapauksessa on kuitenkin liian monta sattumaa lyhyessä ajassa, Petri Isokuortti sanoo.