Työoikeuden professori: Finnairin olisi syytä perua irtisanomiset

Turun yliopiston työoikeuden professori emeritus Seppo Koskinen pitää Finnairin irtisanomisia liioiteltuina.

Lentoyhtiö Finnair on irtisanonut työntekijöitään, jotka ovat käyttäneet lentokoneen wifi-verkkoa luvattomasti asiakkaiden lennonaikaisilla tunnuksilla. Finnair ei kommentoi irtisanottujen määrää.

– Onhan tuo wifin käyttö kyllä ohjeiden vastaista ja käsitykseni mukaan työntekijät ovat myös tienneet nämä ohjeet, mutta irtisanomiskynnyksen ylittyminen aina edellyttää, että rikkomus on painava, Koskinen toteaa.

Finnairilta kerrotaan, että matkustamomiehistön netin käytöstä työaikana on annettu selkeät ohjeet ja työntekijät ovat toimineet ohjeistusten vastaisesti. Luvaton toiminta on johtanut siihen, että asiakkaiden verkkoyhteys ei ole toiminut ja siitä on aiheutunut asiakkaille ylimääräistä vaivaa. Miehistöllä on työaikana oma verkkoyhteys työtehtävien suorittamista varten.

– Joko ohjeistus ei ole mennyt perille tai työntekijät eivät ole ymmärtäneet kuinka merkittävänä työnantaja pitää wifin luvatonta käyttöä, Koskinen arvelee.

Seppo Koskinen. Ari Mölsä / Yle

"Jos joku irtisanotaan, pitäisi irtisanoa kaikki"

Finnairilta kerrotaan, että asia tuli esille, kun yhtiö oli selvittänyt, miksi eräs asiakas ei ollut päässyt käyttämään yhteyttään.

Koskinen uskoo, että työnantaja on aluksi luullut, että kyse on yksittäisistä tapauksista ja myöhemmin on paljastunut, että väärinkäytökset ovat olleet luultua yleisempiä.

Tällä hetkellä wifi-yhteyden väärinkäytöstä epäillään runsasta sataa Finnairin työntekijää.

– Tämä lopputulos, että niitä on näin paljon, vaikuttaa siihen alkuperäiseen irtisanomiseen. Suosittelisin, että työnantaja peruuttaisi nyt nämä jo tehdyt irtisanomiset ja harkitsisi kokonaisuuden aivan uudestaan. Tasavertaisesti jos ajatellaan, niin jos joku irtisanotaan, pitäisi irtisanoa kaikki ja se lienee mahdotonta työnantajalle, Koskinen sanoo.

Koskinen pitäisi parempana vaihtoehtona irtisanomisuhkaisen varoituksen antamista.