Ylen kysely: Pelikoneiden poistaminen kaupoista jakaa kansanedustajia – "Lapsellista keskittyä vain Veikkaukseen, toisten kärsimystä ei miellyttävää katsella”

Automaattien siirtämistä pelisaleihin tuki Ylen kyselyssä selvä enemmistö vain vihreistä. Eniten vastustajia on SDP:ssä ja keskustassa.

”Pieniltä paikkakunnilta lähtisivät viimeisetkin hedelmäpelit."

"Peliluolat eivät vähentäisi ongelmia.”

”ABC saisi pelihallin, muut jäisivät nuolemaan näppejään.”

”Veikkauksen toiminta loppuisi kokonaan.”

Ylen tekemä kysely kertoo, että rahapeliautomaattien poistaminen kaupoista jakaa kansanedustajia.

Yle kysyi kansanedustajilta, pitäisikö kaikki Veikkauksen rahapeliautomaatit siirtää erillisiin pelisaleihin, siis pois esimerkiksi ruokakaupoista, kioskeista ja huoltoasemilta.

Kyselyyn vastanneista kansanedustajista karvan verran yli puolet torjuu ajatuksen. Vastustajia on 54 kyselyyn vastanneista 107 kansanedustajasta.

Kolmasosa vastaajista, 36 edustajaa, haluaa sen sijaan siirtää automaatit pelisaleihin eli pois kaupoista, kioskeista ja huoltamoilta. Vastaajista 17 ei osannut kertoa kantaansa.

Automaattien siirtämistä pelihalleihin tuki kyselyssä enemmistö vain vihreistä.

Eniten vastustajia on SDP:ssä ja keskustassa. Kyselyyn vastanneista puolueiden edustajista pelikoneet säilyttäisi kaupoissa runsas kaksi kolmannesta.

Osa vastaajista olisi valmiita siirtämään kaikki automaatit pelisaleihin myöhemmin, jos Veikkaus ei saa ongelmapelaamista kuriin pakollisella tunnistautumisella ja automaattien vähentämisellä.

"Lapsellista keskittyä vain Veikkaukseen"

Pelien poistaminen kaupoista johtaisi ojasta allikkoon, katsovat monet kansanedustajat.

Useat vastaajat eri puoleista painottivat sitä, että peliautomaatit ovat tärkeä tulonlähde pienille kaupoille varsinkin maaseudulla.

Petri Honkosen (kesk.) mukaan pelikoneiden arvostelijat kannattavat monesti vahvojen oluiden ja viinien tuomista kauppoihin, vaikka ne aiheuttavat samalla tavalla riippuvuuksia.

– On lapsellista keskittyä vain Veikkaukseen ja kotimaisiin peleihin, koska nettipelit tulevat aiheuttamaan yhä enemmän ongelmia ja pelituotot katoavat ulkomaille, Honkonen arvostelee.

Osa pakottaisi pelaajat tunnistautumaan jo aiemmin

Koneita ei haluta eristää pelisaleihin, mutta mitä tilalle?

Markus Lohi (kesk.) ja Anna-Kaisa Ikonen (kok) tarjoavat tilalle, että pelaajien tunnistautuminen tulisi pakolliseksi jo suunniteltua aiemmin.

Veikkaus on ilmoittanut, että kaupoissa ja kioskeilla olevilla automaateilla ei voi enää pelata ilman tunnistautumista vuoden 2021 alusta lähtien.

Veikkaus on kertonut myös vähentävänsä peliautomaattien määrää 3 000:lla.

Monet kansanedustajat väläyttivät, että pelikoneita pitäisi vähentää vielä enemmän, vaikka eivät kannattaneetkaan kaikkien automaattien keskittämistä pelisaleihin.

Syynä pelikoneiden vähentämiselle on Veikkauksen mainoksista alkanut kohu. Arvostelijoiden mukaan Veikkaus on painottanut toiminnassaan voitontavoittelua ja pelihaittojen ehkäisy on jäänyt sivuosaan.

Vihreät veisivät peliautomaatit kaupoista

Vihreät vastaajat tukivat puolueista ainoana täysin yksimielisesti pelikoneiden vetämistä kaupoista ja kioskeista.

Kansanedustaja Jenni Pitkon (vihr.) mukaan asiantuntijat ovat samalla kannalla. Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) sanoo, että erityisesti köyhät eläkeläiset pelaisivat vähemmän, jos pelikoneet eivät olisi pienituloisten näköpiirissä.

– Peliautomaatit, joiden näkemistä ei voi välttää arkisia asioita hoidettaessa, ovat kaikkein tuhoisimpia peliriippuvaisille, perustelee myös Satu Hassi (vihr.).

Rahapeliautomaattien poistamista vaadittiin tänä syksynä myös kansalaisaloitteella, joka kuitenkin jäi kauas vaaditusta 50 000 allekirjoituksesta (siirryt toiseen palveluun)eikä edennyt eduskuntaan.

"Konetta ei voi voittaa, joten altistumista vähennettävä"

Kysymys jakoi kannat perussuomalaisten, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien riveissä.

Janne Heikkinen (kok.) huomauttaa, että käyttäjä ei voi pitkällä aikavälillä voittaa rahapelikonetta, joten niille altistumista pitää vähentää radikaalisti siirtämällä laitteet valvottuihin pelisaleihin.

Pauli Kiuru (kok.) uskoo, että osa kaupoista, kioskeista ja huoltoasemista voisi tehdä pelien puuttumisesta jopa kilpailuedun.

– Peliriippuvuudesta kärsivät asioivat mieluummin paikoissa, joissa kiusausta ei tarjolla. Ja vaikka peliriippuvuutta ei olisikaan, niin toisten kärsimystä ei ole miellyttävä katsella, Kiuru sanoo.

Demarit siirtäisivät pelikoneet kaupoissa syrjemmälle

Muutamat SDP:n edustajat tarjosivat ratkaisuksi, että pelihalleihin keskittämiseen sijaan automaatit siirrettäisiin kaupoissa ja huoltoasemilla pois kulkuväyliltä syrjäisempään paikkaan.

– Välttämättä ei tarvita erillisiä peliluolia, mutta ovensuusta automaatit on syytä siirtää sivummalle ja näkymättömämpään paikkaan, sanoo Tarja Filatov (sd.).

– Jos peliautomaatit viedään pois, pelaaminen saattaa siirtyä verkkoon, pois valvonnan piiristä ja voitot yksityisiin taskuihin, sanoo Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

Perussuomalaiset veisivät koneet marketeista

Perussuomalaiset väläyttävät, että pelikoneet sidottaisiin kaupan kokoon.

– Peliautomaatit ovat taloudellisesti tärkeitä monille pienille haja-asutusalueen liikkeille. Sen sijaan ne voitaisiin siirtää pois marketeista, jotka eivät ole niistä mitenkään riippuvaisia, sanoo puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

– Kaupunkien lähiöiden marketeissa niitä tuskin tarvitaan, kuten nykyään, vaan ne voisivat olla erillisissä pelisaleissa, jatkaa Riikka Purra (ps.).

Vasemmistoedustaja vaatii bingoja takaisin

Luovuus ei eduskunnasta lopu kesken, sillä esimerkiksi Toimi Kankaanniemen (ps.) mielestä pelisaliksi voisi nimittää 1–2 peliautomaattiakin, jotta pienillä paikkakunnillakin säilyisi mahdollisuus pelaamiseen.

Vanha keino voi myös olla parempi kuin pussillinen uusia.

– Liian monelle suomalaiselle pelaaminen on ainoa sosiaalinen kontakti kodin ulkopuolella. Bingot takaisin ja Veikkauksen valikoimaan, väläyttää Jari Myllykoski (vas.).

Joillakin kansanedustajilla eri käsitys kuin tutkijoilla

Tutkimusten mukaan peliautomaatit aiheuttavat eniten peliriippuvuutta, mutta osalla kansanedustajista on asiasta toinen käsitys.

Katja Hänninen (vas.) kirjoittaa, että peliriippuvuuden näkökulmasta katsottuna peliautomaatteja suurempi ongelma on hänen mielestään nettipelaaminen.

Myös Markus Lohen mielestä "kauppojen yhteydessä olevia peliautomaatteja suurempi ongelma on netissä pelaaminen".

Anne Kalmarin (kesk.) mukaan pelivelkaantujat velkaantuvat useimmiten ulkomaisilla nettisivustoilla.

Ahkerimmin Ylen kyselyyn osallistuivat perussuomalaisten ja RKP:n kansanedustajat, joilta vastaus tuli neljältä viidestä. Laiskimmin vastasivat kristillisdemokraatit.

Myös kokoomuslaisista ja demareista yli puolet jätti vastaamatta. Vihreistä näin teki puolet.

