Jemenin hallitus ja etelän separatistit allekirjoittivat vallanjakosopimuksen

Jemenissä hallitus ja maan eteläosan separatistit allekirjoittivat vallanjakosopimuksen tiistaina. Sopimus allekirjoitettiin Saudi-Arabiassa, joka toimi neuvotteluissa välittäjänä.

Hallituksen joukot ja separatistit taistelivat vuosia huthikapinallisia vastaan, mutta niidenkin välillä on tapahtunut yhteenottoja.

Elokuussa separatistijoukot ottivat hallintaansa Jemenin väliaikaisen pääkaupungin Adenin, ja tämä häiritsi Saudi-Arabian johtaman liittouman taistelua huthikapinallisia vastaan. Samalla heräsi huoli Jemenin täydellisestä hajoamisesta.

Asiantuntijoiden mukaan sopimus esti Jemenin väkivaltaisen hajoamisen, mutta separatistinen mieliala saattaa tulevaisuudessa putkahtaa uudelleen esiin.

– Lyhyellä aikavälillä sopimus mahdollistaa (Saudi-Arabian johtaman) liittouman pysyvän koossa ja keskittyvän taisteluun huthikapinallisia eikä toisiaan vastaan, sanoi tutkija Elisabeth Kendall Oxfordin yliopistosta.

Jemenissä isoin vastakkainasettelu on Iranin tukemien huthi-kapinallisten ja Saudi-Arabian tukeman Jemenin hallituksen välillä.

Jemenin sota on jatkunut jo yli neljän vuoden ajan. Sodassa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. Kaksi kolmasosaa Jemenin väestöstä on avun tarpeessa.

Lähteet: AFP