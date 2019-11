Kaksi teleoperaattoria sai yhdistymisluvan Yhdysvalloissa – hyvä uutinen miljardisatsauksen 5g:hen tehneelle Nokialle

/All Over Press

Nokia on tehnyt 5g-verkkoihin liittyvän sopimuksen T-Mobilen kanssa.

Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC on hyväksynyt maan kolmanneksi ja neljänneksi suurimpien teleoperaattoreiden T-Mobilen ja Sprintin yhdistymisen. FCC hyväksyi asian äänin 3–2.

Arvoltaan 26 miljardia dollaria eli noin 23,5 miljardia euroa olevan järjestelyn uskotaan luovan kolmannen vahvan kilpailijan nykyisen kärkikaksikon Verizonin ja AT&T:n taakse. Syntyvä uusi yhtiö kykenee investoimaan seuraavan sukupolven mobiilitekniikkaan eli 5g-yhteyksiin ja parantamaan digitaalisten palveluiden saatavuutta maan syrjäseuduilla, FCC:n puheenjohtaja Ajit Pai sanoi.

Yhdistymisen arvostelijat pelkäävät hintojen nousua, sillä järjestelyn myötä Yhdysvaltojen langattoman viestinnän markkinoita hallitsisi kolme suuryritystä.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on jo aiemmin antanut luvan yhdistymiselle. Sitä vastaan on kuitenkin vireillä useita osavaltioita kattava oikeusjuttu, jossa kannetaan huolta telemarkkinoiden kilpailutilanteesta. T-Mobile ja Sprint ovat kertoneet, että ne eivät tee lopullista yhdistymispäätöstä ennen kuin tapaus on käsitelty.

Nokia odottanut yhdistymistä

Yhdistymisen toteutumista on odottanut suomalainen verkkolaitevalmistaja Nokia, joka kertoi heinäkuussa 2018 tehneensä T-Mobilen kanssa 5g-verkkoihin liittyvän liiketoimintasopimuksen. Monivuotinen sopimus on arvoltaan 3,5 miljardia dollaria eli nykyrahassa noin 3,2 miljardia euroa. Monivuotinen sopimus käsitti muun muassa tukiasemia, hallintaohjelmistoja, laitteita ja suunnittelupalveluja.

Nokian talous- ja rahoitusjohtaja Kristian Pullola sanoi lokakuun lopussa Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että yksi syy yhtiön heikentyneille näkymille edellisessä osavuosikatsauksessa oli T-Mobilen ja Sprintin kesken oleva yhdistyminen, jota odotellessa "yhdysvaltalainen teleoperaattori" on jäädyttänyt investointinsa.

– Nokialla on erittäin vahva asema näiden yhdistyvien yhtiöiden verkoissa, minkä takia tämä sinänsä hyvä asia on muuttunut haasteeksemme investointien jäädyttämisen vuoksi, hän sanoi HS:n haastattelussa.

