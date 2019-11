Jasper Pääkkönen Kemijoen kalateistä: "Käsittämätön tilanne, että valtionyhtiö taistelee valtion asettamia tavoitteita vastaan"

Keskiviikkona Yle Areenan erikoislähetyksessä keskusteltiin Kemijoen lohen paluusta, siihen liittyvistä kiistoista ja haasteista. Mukana lähetyksessä muun muassa kala-aktiivi Jasper Pääkkönen, ympäristöministeri Krista Mikkonen ja Kemijokiyhtiön johtoa. Lähetys on katsottavissa Yle Areenasta.

Keskiviikkona Yle Areenan erikoislähetyksessä keskusteltiin Kemijoen lohen paluusta, siihen liittyvistä kiistoista ja haasteista. Mukana lähetyksessä muun muassa kala-aktiivi Jasper Pääkkönen, ympäristöministeri Krista Mikkonen ja Kemijokiyhtiön johtoa. Lähetys on katsottavissa Yle Areenasta. Antti Ullakko / Yle

Kala-aktiivi Jasper Pääkkönen toivoo kansalaisliikettä, joka auttaisi painostamaan Kemijoki Oy:tä taipumaan vaatimuksiin Kemijoen voimaloiden kalateistä.

Pääkkösen mielestä on käsittämätöntä, että Kemijoki Oy on ilmoittanut vastustavansa sille asetettavia uusia velvoitteita.

– On käsittämätön tilanne, että valtion omistama yhtiö taistelee valtion asettamia tavoitteita vastaan. Se sotii yleistä oikeustajua ja maalaisjärkeä vastaan, Pääkkönen sanoo.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan valtio-omisteiselta Kemijoki Oy:ltä odotetaan hallitusohjelman mukaisesti esimerkillistä toimintaa vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edistämiseksi.

– Meillä on hallitusohjelmassa vahvat kirjaukset siitä, että haluamme huolehtia uhanalaisista vaelluskalakannoista. Ne ovat lajeina jo tärkeitä, mutta niillä on myös suuri matkailullinen merkitys, Mikkonen sanoo.

Pääkkösen mielestä Suomen tilanne virtavesien hoidon ja vaelluskalakantojen osalta on suorastaan hävettävän huono.

– Meillä oli 35 Itämereen laskevaa lohijokea, mutta nyt niitä on enää kaksi.

Jokiyhtiö: Kaikkea mahdollista vaaditaan

Mikkonen kertoo pitävänsä valitettavana sitä, että valtionyhtiöt ovat toisinaan pullikoineet niille asetettuja velvoitteita vastaan jopa oikeuskeinoin.

Lapin ELY-keskus on jättänyt hakemuksen Kemijoen kalanhoitovelvoitteen avaamiseksi (siirryt toiseen palveluun). Hakemuksessaan kalastusviranomainen vaatii muun muassa kalateitä ja alasvaellusreittejä kaikkiin Rovaniemen alapuolisiin Kemijoen voimalaitoksiin.

Kemijoki Oy on jyrkästi kritisoinut hanketta, erityisesti vaatimuksia kalateiden rakentamisesta. Toimitusjohtaja Tuomas Timosen mukaan ELY:n vaatimukset ovat kohtuuttomia.

– Lapin ELY-keskuksen tekemä uusi hakemus on kohtuuton. Kalatiet, alasvaellusreitit, lisäistutuksia, vaellusaikana joen käyttö pitäisi tehdä kalojen ehdoilla. Oikeastaan kaikkea mahdollista vaaditaan, Timonen sanoo.

Jokiyhtiön ympäristöpäällikkö Erkki Huttula muistuttaa, että jokiyhtiö ei sinänsä vastusta velvoitteen muuttamista esimerkiksi kalatien rakentamisvelvoitteeksi.

Hannele Pokka: Vesilaki pitäisi uudistaa

Jasper Pääkkösen mukaan vesivoimayhtiöt ovat ainoa teollisuudenala, jolla ei ole lakisääteistä velvoitetta päivittää ympäristövastuitaan. Hänen mukaansa vesilakia olisi välttämätöntä päivittää tältä osin.

Samaa mieltä on ympäristöministeriön kansliapäällikkö, rovaniemeläislähtöinen Hannele Pokka.

– Vesilainsäädäntöä pitäisi tarkistaa. Se on aika yhtiömyönteinen. Euroopan unionissakin edellytetään, että laissa otetaan huomioon vesien tila, johon myös vaelluskalojen nousumahdollisuus kuuluu, Pokka muistuttaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen valtionyhtiöltä edellyttämä esimerkillisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että jos yhtiöiltä vaaditaan vaelluskalan nousuedellytysten turvaamista patojen ohituksia rakentamalla, niiden on ne myös tehtävä.

– Tietämys tästä on lisääntynyt koko ajan, että kestävin tapa turvata vaelluskalakannat on huolehtia luontaisen kierron turvaamisesta: siitä, että kalat pääsevät nousemaan ylävirtaan lisääntymään, että ne pystyvät palaamaan merivaellukselle ja sieltä taas jokeen, listaa ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Jasper Pääkkönen muistuttaa, että toimivia kalateitä osataan rakentaa kaikissa Suomen naapurimaissa ja maailmalla, joten se onnistuu myös Suomessa – jokiyhtiön epäröinnistä riippumatta.

– Se ei ole mitään rakettitiedettä. Luonnollisia, puromaisia ohitusuomia, eikä mitään betonihökötyksiä tai uusia innovaatioita.

Kerran tehtyä vääryyttä on vaikea tunnustaa?

Lapin ELY-keskuksen hakemus Kemijoen kalanhoitovelvoitteen avaamiseksi jätettiin jo vuonna 2017, mutta sen käsittely on vielä kesken. Viime kesänä aluehallintovirasto pyysi ELY:ltä hakemukseen täydennyksiä.

Avista arvioidaan, että hakemus etenee kuulutusvaiheeseen aikaisintaan loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa. Ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan mielestä ELY näyttää tässä valmistautuneen pitkään oikeudenkäyntiin.

Miksi luonnolle tehtyä haittaa ei ole vieläkään saatu korjattua? Sitä ihmettelee myös Pokka.

– Johtuuko se siitä, että kun kerran tehty väärin, niin sitä on kauhean vaikea tunnustaa että se pitäisi korjata? Tässä on erikoinen tilanne, kun katsoo naapurimaihin, joissa on tehty toimivia kalateitä, Pokka sanoo.

Tällä hetkellä toimiva kalatie on ainoastaan Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran voimalaitoksessa. Lisäksi Kemijoki Oy on kokeillut Taivalkosken voimalassa kalojen ylisiirtoon Kalasydän-laitetta.

