Lammastilalla paljastui järkyttävä näky – 80 lammasta löytyi kuolleina pitkin tilan maita

Miehen tilalla on ollut useita satoja lampaita. Arkistokuva. Tuula Nyberg

Lammastilaa pitävä mies on syytettynä törkeästä eläinsuojelurikoksesta Kymenlaaksossa. Syytteen mukaan miehen tilalla on ollut 250-397 eri ikäistä lammasta, joiden hoidon hän on laiminlyönyt.

Syytteen mukaan mies oli helmikuussa 2017 itserakentamallaan kuljetusperävaunulla kuljettanut noin 15 asteen pakkasella useita eläimiä teurastettaviksi toiselle paikkakunnalle. Noin tunnin kestäneellä matkalla eläimillä ei ollut perävaunussa suojaa kylmyydeltä ja viimalta, ja ne olivat ajomatkan jälkeen kylmettyneitä.

Mies oli lyönyt lampaita puisella hangonvarrella useita kertoja, ja eläimiä siirtäessään tarttunut niitä kiinni selästä, nahasta ja villasta ja nostanut lampaita kuljetuskärryyn. Kärrystä poistaessaan mies oli työntänyt ja vetänyt lampaita jaloista, jolloin ne ovat pudonneet noin metrin korkeudelta päälleen tai niskalleen maahan.

Mies oli antanut kahden koiransa olla vapaana lampaiden joukossa, ja koirat ovat toistuvasti purreet ja repineet lampaita miehen nähden.

Lampaat näkivät nälkää

Syyttäjän mukaan tilan lampaat eivät ole saaneet riittävästi hyvälaatuista ruokaa, vaan ne ovat olleet aliravittuja ja nähneet nälkää. Ruokaa ei myöskään ole ollut tarjolla säännöllisesti. Osa nälkiintyneistä lampaista on kuollut aliravitsemukseen, ja osa sairastunut heikentyneen kuntonsa vuoksi ja kuollut sairauksiin.

Lampailla ei myöskään ole ollut ulkolaitumella vettä helposti ja riittävästi saatavilla. Lampaat ovat joutuneet juomaan lammikoista, joiden äärelle eläinten on ollut vaikea päästä maaston vaikeakulkuisuuden tai lammen pehmeän reunan johdosta. Yhtenä juottopaikkana ollut luonnonvetinen oja on ollut lähes kuivunut.

Syytteen mukaan lampaiden laitumella on ollut teräväreunaisia rakennelmia ja laitumien reunoilla romua, koneen osia, kasattuja heinäseipäitä, kuormalavoja ja metallitynnyreitä, joihin lampaat ovat voineet vahingoittaa itseään.

Lampailla ei ole ollut laitumilla ollenkaan säänsuojia, ja laitumien aidat ovat olleet niin korkeita, että pienet karitsat ovat voineet karata niiden ali.

Ruokintakaukalot on sijoitettu seinälle niin, että eläimet ovat voineet ulostaa ja virtsata niihin, jolloin niissä oleva rehu on likaantunut. Lampaat ovat myös pystyneet kiipeilemään kaukaloihin, jolloin ne ovat tippuneet maahan. Karitsoja on jäänyt kiinni ruokintakaukaloiden alle, jolloin osa niistä on vahingoittunut ja osa kuollut.

Osalla lampaista on ollut sairauksia, kuten listeriaa ja utaretulehdusta. Osa eläimistä on ollut loukkaantuneita, ja ne ovat ontuneet kivuliaasti jalkojaan. Näille eläimille ei ole järjestetty eläinlääkärin, tai muutakaan asianmukaista hoitoa.

Lampaiden sorkkia ei oltu hoidettu ja leikattu lainkaan, ja osa lampaista on jätetty kokonaan keritsemättä. Osalla lampaista on ollut lantapaakkuja karvoissa, ja niiden villa on ollut ulosteen sotkemaa.

Kuolleita lampaita pitkin pihaa

Mies on syytettynä myös ympäristön turmelemisesta. Syytteen mukaan mies on vastoin lupamääräystä säilyttänyt kuolleita eläimiä tilalla säkissä maapohjalla, haudannut osan maahan, hävittänyt eläimiä polttamalla ja hylännyt useita kymmeniä eläimen raatoja jättämällä ne ympäri tonttia taivasalle säältä suojaamattomina. Maaliskuussa 2019 tilalta on löytynyt noin 80 kuollutta eläintä.

Lupamääräyksen mukaan kuolleet eläimet on säilytettävä tiiviillä alustalla sadevedeltä ja haittaeläimiltä suojattuna, ja toimitettava ilman viivästystä eläinjätteen käsittelylaitokseen. Mies on toiminnallaan hylännyt jätettä ja käsitellyt sitä hallitsemattomasti.

Eläinten raatojen hallitsemattomasta käsittelystä voi aiheutua haitta-aineiden, lääkeaineiden, taudin aiheuttajien ja bakteerien vuoksi maaperän, pintaveden ja pohjaveden pilaantumista, terveyshaittaa tai haittaa luonnolle ja sen toiminnoille sekä ympäristön roskaantumista.

Syytteen mukaan mies oli sijoittanut lammaslaitumen aidan vastoin lupamääräystä noin 20 metrin etäisyydelle käytössä olevasta talousvesikaivosta, eikä hän ollut valvontaviranomaisen pyynnöstä tai kehoituksesta huolimatta siirtänyt aitaa kauemmaksi.

Laidun on syyttäjän mukaan ollut eläinten jatkuvassa käytössä, ja sille on laiduntamisen myötä muodostunut kasvipeitteettömiä, tiivistyneitä karjapolkuja ja alueita, joiden fosforipitoisuus on eläinten ulosteen myötä noussut korkeaksi.

Pintavaluman mahdollisuus talouvesikaivoon on näin ollut suuri. Kaivon vedenlaatu on voinut laskea lannan bakteerien ja ravinteiden johdosta, ja aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Säilytti asetta verhon takana

Lisäksi mies on syytettynä markkinointirikoksesta. Mies on syytteen mukaan markkinoinut ja myynyt verkkosivuilla ja Facebookissa yhtiön tuotteina muun muassa tuoretta karitsanlihaa esittäen, että tuotteita on varastossa ja tilattavissa, niitä voi noutaa tilalta, ja että tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä.

Yhtiöllä ei kuitenkaan ole ollut toiminnan edellyttämää elintarvikelain mukaista omavalvontasuunnitelmaa tuotteiden nettikaupan ja kuljettamistoiminnan osalta. Miehen yhtiö ei myöskään ole tehnyt markkinoimastaan toiminnasta tarpeellisia ilmoituksia elintarviketoiminnasta vastaavalle viranomaiselle.

Miestä syytetään myös ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan mies oli säilyttänyt ampuma-aselain vastaisesti tahallaan tai ainakin törkeästä huolimattomuudesta johtuen säilyttänyt ladattua pienoisrevolveriaan tilapäisesti lammastilalla käydessään lammasnavetan toimiston hyllyllä, lukitsemattomassa muovilaatikossa verhon takana tai navettatilaan johtavan käytävän seinään kiinnitetyn lääkekaapin päällä.

Ase ei ole tuolloin ollut lukitussa paikassa tai miehen välittömässä valvonnassa.

Syyttäjä vaatii miehelle 9-11 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta. Lisäksi miehelle vaaditaan pysyvää tuotantoeläinten pitokieltoa, ja häntä vaaditaan menettämään eläimensä valtiolle. Miestä on syytteen mukaan myös pidettävä pysyvästi kykenemättömänä tai soveltumattomana omistamaan, pitämään tai hoitamaan eläimiä sekä muutenkaan vastaamaan niiden hyvinvoinnista.

Lisäksi syyttäjä vaatii miestä maksamaan todistelukustannukset valtiolle sekä 80 euron rikosuhrimaksun.