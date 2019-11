Kovasta työttömyydestä kärsivässä Lahdessa lopetetaan tehottomat työpajat – työttömät eivät etene ja toiminta on liian kallista

Anne Sorsa haluaa sairauden jälkeen opiskella uuden ammatin. Lahden ympäristöpajalla on tärkeintä päästä työkokeilun jälkeen eteenpäin.

Anne Sorsa haluaa sairauden jälkeen opiskella uuden ammatin. Lahden ympäristöpajalla on tärkeintä päästä työkokeilun jälkeen eteenpäin.

Lahdessa on suurten kaupunkien pahin työttömyystilanne. Nyt kaupunki haluaa heikosti työllistyvät työelämään tehokkaammin.

Lahden kaupunki on tiukentanut kantaansa työllistämistoimiin. Kaupunki on linjannut, että kuntouttava työtoiminta ei voi viedä kenenkään muun työtä. Siksi kaupunki on ajamassa alas tuotannollisia työpajoja. Samalla on vaarassa suosittu kierrätyskeskus Patina.

Kaupungin työllistämispalveluita tuottavan yhtiön liiketoimintaan ovat kuuluneet muun muassa metalliteollisuuden alihankinta, ilmanvaihtosuodattimien valmistus ja kierrätystoiminta.

Lahtelaiset eivät ymmärrä yhtälöä: työttömyyden kanssa kamppaileva kaupunki on lopettamassa kierrätyskeskuksen, joka tarjoaa työttömille mielekästä tekemistä ja ylläpitää kaupungin mainetta ympäristöpääkaupunkina. Monien mielestä verorahoja voi käyttää nimenomaan tällaiseen yleishyödylliseen toimintaan.

Kierrätyskeskus Patinassa viikottain asioiva Hanna Viitanen on hämmentynyt lopettamisuhasta.

– Järkyttävä uutinen. Patinaan on paljon satsattu ja tämä pääsi juuri muuttamaan uusiin, isompiin tiloihin.

Kaupunki perustelee Työnpaikan alasajoa kahdella syyllä.

Ensiksikin toiminta on ollut raskaasti tappiollista koko sen ajan, kun yhtiö on ollut Lahden kaupungin omistuksessa. Toinen syy on se, että työttömät eivät ole työllistyneet toivotulla tavalla.

Työpaja ei voi toimia tuotannollisin perustein

Ainoan kerran yhtiö on päässyt lähelle nollatulosta sinä vuonna, kun se myi hittituotteensa Mölkky-pelin valmistuksen. Nyt Mölkystä saadut rahat on syöty eikä toiminta ole noussut taloudellisesti kannattavaksi. Valtuusto on aiemmin päättänyt, että tappiollisia yhtiöitä ei loputtomasti tueta.

Työttömät eivät ole edenneet työpajoilta eteenpäin koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille yhtä hyvin kuin kaupungin muissa työpajoissa.

Vuosihinta asiakasta kohden on Työnpaikassa noin 6 400 euroa vuodessa, kun se kaupungin omassa ympäristöpajassa on 2 400 euroa. Työnpaikasta kolmannes etenee työmarkkinoilla tai lähtee opiskelemaan, ympäristöpajassa vastaava luku on miltei tuplat. Pajat ovat vertailukelpoisia, sillä asiakkaiden taustat ovat samanlaisia.

Kaupungin työllisyysasioiden päällikön Sami Kuikan mukaan kyse on myös isosta periaatteesta. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa käyttää bisneksen tekoon eikä se saa viedä keneltäkään muulta työtä.

Lahden ympäristöpaja haluaisi ottaa vastaan enemmän työttömiä työnhakijoita. Yli puolet pajalla työskennelleistä pääsee työmarkkinoilla eteenpäin. Meeri Niinistö / Yle

Rajan veto voi olla vaikeaa, mutta toimintaa valvoo aluehallintovirasto. Tänä syksynä Sastamalassa on käyty keskustelua siitä, mitä töitä kuntouttavassa työtoiminnassa voi teettää.

– Paja sinällään ei ole mikään itseisarvo, vaan se, että kuntoutettavien työllistämispolku edistyy. Pajan "tuote" on ihminen ja hänen työllistymisensä, sanoo Kuikka.

Kierrätyskeskus Patinan kohtalo on vielä auki. Kaupunki tutkii, voisiko kaupunkilaisille tärkeää toimintaa jollain tavalla jatkaa. Työllistämistoimintaan Lahdella on sen sijaan jo muita suunnitelmia.

Ympäristöpaja laajenee muualla Lahteen

Kun Työnpaikan toiminta loppuu, valmistautuu kaupungin oma ympäristöpaja laajentamaan toimintaansa. Paja tarjoaa työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa Nastolassa, keskustassa ja Liipolassa. Ryhmiä aiotaan perustaa myös muihin kaupunginosiin.

Työhön valmennettavat tekevät somistuksia, ottavat vastaan kierrätystavaraa ja tekevät kunnostustöitä muun muassa retkeilyalueilla. Työtehtäviä on laidasta laitaan riippuen työhön valmentautujan kiinnostuksesta. Nämä työt jäisivät muuten tekemättä.

Pajassa kuukauden työskennelleen Anne Sorsan tähtäimessä on erikoisammattitutkinto. Parhaillaan hän tekee koristeita pikkujouluihin.

– Tarkoitus olisi kolmisen kuukautta kokeilla näitä hommia, sen jälkeen opiskelen erikoisammattitutkinnon. Mulla oli sellainen sairaus minkä takia ammattillisesti uudelleen suuntautuminen oli tarpeen.

Sorsa kertoo, että päivät pajalla vaihtelevat. Joskus paikalla on ravitsemusterapeutti, joskus tehdään ruokaa yhdessä, kerran päivässä käydään kävelylenkillä. Pääperiaate ympäristöpajassa on se, että asiat etenevät valmennettavan tahtiin.

Ympäristöpajan tuotemyynti on niin pienimuotoista, ettei se kiinnosta verottajaa. Meeri Niinistö / Yle

Vastaava työvalmentaja Henna Kilpinen kertoo, että valmennettavien kanssa mietitään yhdessä mitä he tarvitsevat päästäkseen eteenpäin.

– Meidän paikan pitää elää sen mukaan mitä ihminen meiltä tarvitsee - ei niinkään, että ihmiset eläisivät meidän tarpeiden mukaan.

Kaupungin työllistämispalveluiden periaatteen mukaisesti tavoite on saada työpajan ihmiset seuraavalle askelmalle, vaikka se veisikin aikaa.

– Kukaan ei meiltä lähde enää himaan nysväämään. Täältä lähdettyä pitäisi olla jo seuraava askel tiedossa, ettei ainakaan takapakkia enää oteta. Jotain kehitystä ja jotain uutta ihmisen pitää meiltä saada, sanoo työvalmentaja Henna Kilpinen.

Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Samalla se on myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Kuntien pitää järjestää kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ei ole laissa määritelty. Palvelun täytyy vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työpanosta ei saa käyttää yritysten taloudellisen voiton tuottamiseen. Lähde: Finlex, THL, STM

Työllisyyden kuntakokeilusta kovat odotukset

Lahti on hakemassa Rinteen hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkaisi ensi vuonna. Kokeilun tavoitteena on parantaa erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Lahden seudulla kokeiluun pääseminen tarkoittaisi 8 000 työttömän siirtymistä TE-toimistosta Lahden kaupungin asiakkaiksi. Joukossa olisi nuoria työnhakijoita, maahanmuuttajia ja muita, joiden pääsy avoimille työmarkkinoille ei ole helppoa.

Kaupunginhallitus on jo myöntänyt työllisyyspalveluille 1,5 miljoonan euron lisämäärärahan palvelutason nostamiseen. Vaikka Lahti ei kuntakokeiluun pääsisikään, aiotaan heikosti työllistyvistä ottaa parempi ote.

Työnpaikan alasajokin maksaa, kaikkiaan kaupunki varautuu kirjaamaan 1,5–2 miljoonan euron alaskirjaukset ja lisäksi toiminnan päättämisen kustannukset voivat olla miljoonan euron tasolla.

Työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka kuitenkin uskoo, että toiminnan uudistamisella kaupunki pääsee selättämään pahenevaa ongelmaa – työttömien työnhakijoiden määrästä huolimatta avoimiin työpaikkoihin ei tahdo löytyä osaajia.

– Meillä on paljon avoimia työpaikkoja ja paljon työttömiä työnhakijoita, joiden osaaminen ja työkunto eivät aina riitä työpaikkojen vaatimuksiin. Oli se sitten osaamistason nostoa, koulutusta mitä tahansa valmennusta, iso tavoite tässä on kohtaanto-ongelman selättäminen mahdollisimman hyvin.

